Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина
Угода про єдиний авіаційний простір із ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода"
Вона зазначила, що передусім угода про відкрите небо з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів", - додала вона.
За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.
"Буде більше можливостей користуватися безвізом", - підкреслила Стефанішина.
Нагадаємо, в кінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про відкрите небо.
Будь ласка, зачекайте...
Безвізих буде більше, чим звізих.
ОП, Рада, Кабмін і тім подібні.
Йспанія, на мою думку, це Україна років через 150. З великим турізмом, жахливим безробіттям і в НАТО з ЄС.
А ще там руських дуже *******... -- особливо жебраки в шкіряних куртках. А ще там, пакети виставляються на вулицях -- булки, сир, вино. Що б ніхто з похмелья не помер. Можна ночувати в банківських прихожих -- всі двері автоматично відкрити.
Шо, погано, для українського менталітету, чи як?
Там місць за місяць нема. Руськи, українці, білоруси.
А в "німецьких хотелях" там же, поруч -- пусто.
Отаке, з безвізом в реалі.
14 днів чекали, коли хтось не прийде ширнутися... ...дочекалися!
Тепер буду всіх присутніх в барах і на пяжу, тільки своєю присутністю, лікувати...*)
Я по честному пожелал. От души.
Я влітку летів Барселона-Київ за 26,95 євро (купував за 36 днів до рейсу) та Відень- Київ за 23,19 євро (брав за 39 днів до рейсу) . Обидва рейси Ryanair.
Зараз таких цін немає і близько, треба множити мінімум на два.