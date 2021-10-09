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авіасполучення (3048) Євросоюз (12772) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (322)

Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина

Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина

Угода про єдиний авіаційний простір із ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Вона зазначила, що передусім угода про відкрите небо з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів", - додала вона.

За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.

"Буде більше можливостей користуватися безвізом", - підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, в кінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про відкрите небо.

Читайте також: Україна і Мальта зняли обмеження щодо авіасполучення між країнами, - Мінінфраструктури
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Топ коментарі
+2
Епоха бідності минула ж? Минула. Отож.
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09.10.2021 18:57
+1
поэтому "правительство" сделает все, чтобы этого не случилось
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09.10.2021 18:31
+1
Безвіз на хліб не намажеш.
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09.10.2021 18:45
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поэтому "правительство" сделает все, чтобы этого не случилось
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09.10.2021 18:31 Відповісти
Молодці зєловці. В українців залишиться більше коштів щоб купити хліб, цукор чи кістки від мяса.
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09.10.2021 18:58 Відповісти
ще б до нас літали, а не навпаки
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09.10.2021 20:08 Відповісти
"Будет больше возможностей пользоваться безвизом", - подчеркнула Стефанишина.
Безвізих буде більше, чим звізих.
ОП, Рада, Кабмін і тім подібні.
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09.10.2021 18:37 Відповісти
Іспанія українців без тесту і вакцинації впускає. Поки що
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09.10.2021 23:45 Відповісти
Не вмер Данило, так болячка задавила...
Йспанія, на мою думку, це Україна років через 150. З великим турізмом, жахливим безробіттям і в НАТО з ЄС.
А ще там руських дуже *******... -- особливо жебраки в шкіряних куртках. А ще там, пакети виставляються на вулицях -- булки, сир, вино. Що б ніхто з похмелья не помер. Можна ночувати в банківських прихожих -- всі двері автоматично відкрити.
Шо, погано, для українського менталітету, чи як?
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10.10.2021 00:05 Відповісти
Безвіз на хліб не намажеш.
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09.10.2021 18:45 Відповісти
Але і це буде дуже дорого...
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09.10.2021 18:52 Відповісти
Епоха бідності минула ж? Минула. Отож.
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09.10.2021 18:57 Відповісти
Не хочу обижать ничем эту непонятную особу... Но какого ляпа именно во время пандемии зедебилильная мадама о каких-то там путешествиях мечтает? Лавры бедоносика-путешественника покоя не дают?
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09.10.2021 18:57 Відповісти
Їду через тиждень в "руський хотель" на средиземноморськи моря -- так склалося.
Там місць за місяць нема. Руськи, українці, білоруси.
А в "німецьких хотелях" там же, поруч -- пусто.
Отаке, з безвізом в реалі.
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09.10.2021 19:46 Відповісти
Да не вопрос. Удачи от чистого сердца!
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09.10.2021 19:51 Відповісти
Кому? *)
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09.10.2021 20:01 Відповісти
Отдыхающим от здоровья, кому же еще?
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09.10.2021 20:16 Відповісти
Безвіз гуляє! *)
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09.10.2021 20:20 Відповісти
Удачи от чистого сердца. Это без балды, как говорится. Ничего плохого не желаю. Отдыхайте как можете, как говорит моя жена.
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09.10.2021 20:43 Відповісти
Дякую! Але -- є в мене Друг -- німецький доктор. Мені ще третє щеплення не "положено", а він мені впендюрив на всякий випадок, бо к кацапам їду.
14 днів чекали, коли хтось не прийде ширнутися... ...дочекалися!
Тепер буду всіх присутніх в барах і на пяжу, тільки своєю присутністю, лікувати...*)
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09.10.2021 20:49 Відповісти
Удачи от чистого сердца. Это без балды, как говорится. Ничего плохого не желаю. Отдыхайте как можете, как говорит моя жена.
Я по честному пожелал. От души.
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09.10.2021 20:56 Відповісти
Давайте відкрите небо і дешеві тарифи!
Я влітку летів Барселона-Київ за 26,95 євро (купував за 36 днів до рейсу) та Відень- Київ за 23,19 євро (брав за 39 днів до рейсу) . Обидва рейси Ryanair.
Зараз таких цін немає і близько, треба множити мінімум на два.
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09.10.2021 23:42 Відповісти
Ага. Казки про подешевшання вже чули не раз. Починаючи з 91-го...
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10.10.2021 12:03 Відповісти
 
 