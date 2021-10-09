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росія (63589) Туреччина (3431) Чавушоглу (126) Кулеба Дмитро (3604)

"У нас з Туреччиною немає закритих тем. Безумовно, ми проговорили Росію", - Кулеба про зустріч з турецьким колегою Чавушоглу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Росію під час його візиту в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в інтерв'ю ТСН.

"У нас немає з Туреччиною закритих тем. У нас дуже довірчі відносини. Тому, безумовно, ми проговорили Росію. І я залишився задоволений тим, що почув від свого турецького колеги", - сказав Кулеба

Міністр підкреслив, що переконаний і бачить це не тільки з публічних заяв, а й за конкретними діями, що українсько-турецькі відносини є самодостатніми і не бачить підстав, щоб Україна стала заручником відносин РФ і Туреччини.

"Україна є надзвичайно цінним партнером для Туреччини. І це відчуття у нас взаємне. Тому я не бачу підстав, щоб Україна стала заручником російсько-турецьких відносин", - пояснив він.

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Кулеба також вказав, що Кримська платформа - це дуже сильний удар особисто по президенту РФ Володимиру Путіну.

"Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу. Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним із найактивніших учасників Кримської платформи, але і готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили", - зазначив Кулеба.

За його словами, це краща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення.

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Топ коментарі
+4
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09.10.2021 18:59
+3
Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Сколько выдержки нужно было Чавушоглу чтобы не ржать в очки Кулебы... Вот это дипломатия.
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09.10.2021 19:42
+1
Расия маст дай. Путлер - маст дай! Это понятно.
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09.10.2021 19:00
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09.10.2021 18:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yyoSGsvzR_I

На "мітинг" до будинку Порошенка привезли тітушню, як худобу, по разнарядкє.
До ОП напередодні акцій запрошують дітей на якісь ідіотські інсталяції.
Красіво Єрмак-Подоляк ховаються від питань про офшори та вагнерівців.
А заодно і Володимира Олександровича перетворюють на Віктора Федоровіча, хоча мета - на Владіміра Владіміровіча.
Щось заїло пластинку у гопоти, з 2013 року одне й те саме - брехня, пограбування, кримінал, залякування.
Поки що зустріли силами ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", але вже очевидно - реванш продовжить наступ.
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09.10.2021 19:45 Відповісти
на вечер стало "горячо"
титушня пошла в атаку с газом и "железом"

https://www.facebook.com/pogrebiskii/videos/827549807915798
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09.10.2021 19:48 Відповісти
Расия маст дай. Путлер - маст дай! Это понятно.
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09.10.2021 19:00 Відповісти
Турції похебу, кого с ким обговорювати.
Там зараз інтрига супроти Ердогана закручується -- "буде весело".
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09.10.2021 19:15 Відповісти
у турка с рашистом относительно Украины тоже нет закрытых тем."Турецкий поток" уже в действии,поставляя "венгерским друзьям Кулебы ,всериятам, газ в обход Украины
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09.10.2021 19:17 Відповісти
пока что и рашисту и турку легче в обход ,переступить Украину народ не разрешит
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09.10.2021 19:41 Відповісти
Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Сколько выдержки нужно было Чавушоглу чтобы не ржать в очки Кулебы... Вот это дипломатия.
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09.10.2021 19:42 Відповісти
Нардеп Поляков за три дня до смерти заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах
Больше читайте тут:
https://m.gordonua.com/news/politics/nardep-polyakov-za-tri-dnya-do-smerti-zayavlyal-chto-deputatam-ot-slugi-naroda-razdavali-dengi-v-tualete-za-podderzhku-zakona-ob-oligarhah-1575685.html https://m.gordonua.com/news/politics/nardep-polyakov-za-tri-dnya-do-smerti-zayavlyal-chto-deputatam-ot-slugi-naroda-razdavali-dengi-v-tualete-za-podderzhku-zakona-ob-oligarhah-1575685.html

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09.10.2021 19:44 Відповісти
Наталія, що ще вони робили в туалеті.
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09.10.2021 23:03 Відповісти
чего там, выразил глубочайшую обеспокоенность и старался не заржать на переговорах?
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09.10.2021 21:18 Відповісти
меня постоянно умиляет уверения зе -весь мир с нами... Ха-ха-ха. Какой именно мир???
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09.10.2021 21:22 Відповісти
А з вами хто ?
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09.10.2021 22:58 Відповісти
 
 