"У нас з Туреччиною немає закритих тем. Безумовно, ми проговорили Росію", - Кулеба про зустріч з турецьким колегою Чавушоглу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Росію під час його візиту в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в інтерв'ю ТСН.

"У нас немає з Туреччиною закритих тем. У нас дуже довірчі відносини. Тому, безумовно, ми проговорили Росію. І я залишився задоволений тим, що почув від свого турецького колеги", - сказав Кулеба

Міністр підкреслив, що переконаний і бачить це не тільки з публічних заяв, а й за конкретними діями, що українсько-турецькі відносини є самодостатніми і не бачить підстав, щоб Україна стала заручником відносин РФ і Туреччини.

"Україна є надзвичайно цінним партнером для Туреччини. І це відчуття у нас взаємне. Тому я не бачу підстав, щоб Україна стала заручником російсько-турецьких відносин", - пояснив він.

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Кулеба також вказав, що Кримська платформа - це дуже сильний удар особисто по президенту РФ Володимиру Путіну.

"Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу. Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним із найактивніших учасників Кримської платформи, але і готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили", - зазначив Кулеба.

За його словами, це краща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення.

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