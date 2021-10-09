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Новини Коронавірус і карантин
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Для цієї хвилі COVID-19 характерне різке падіння рівня сатурації у хворих, - Ляшко

Для цієї хвилі COVID-19 характерне різке падіння рівня сатурації у хворих, - Ляшко

Особливість нинішнього спалаху коронавірусу - різке падіння сатурації у хворих.

"Про це на брифінгу в Херсоні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який під час робочої поїздки в область взяв участь у засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Характерно те, що (лікарі сьогодні поділилися), коли сатурація із 92 різко падає до 70-ти. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя", - сказав Ляшко.

У свою чергу, як зазначив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, в попередніх хвилях "ми не бачили такого різкого падіння рівня сатурації". Це, за його словами, ознака саме штаму "Дельта".

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Ляшко також зазначив, що якщо говорити про особливості госпіталізації, то середня тривалість перебування на ліжку ковідного хворого в цю хвилю збільшилася в середньому на півтора-два дні і становить близько 14 днів. Однак, як наголосив він, є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів, люди перебувають на кисні, і не на інвазивній вентиляції легенів і на інвазивній вентиляції легенів.

"І це непорівняно з температурою у людини, що може виникнути після щеплення. Той, хто був на масці кисневій, той розуміє, про що йде мова", - сказав Ляшко.

Він закликав щеплюватися, оскільки вакциновані легше переносять хворобу - вакцинація захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу 8 жовтня проти COVID-19 вакциновано 148 735 осіб.

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Топ коментарі
+13
Видимо зеленое стадо завезло большую партию пульсоксиметров....
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
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09.10.2021 20:24
+11
Шановні громадяни, робіть вакцинацію собі і своїм близьким. Вакцинація - це єдиний спосіб захисту від агресивних вірусних захворювань, яке винайшло людство. І завдяки якому ми позбулись таким жахливих захворювань, як поліомієліт чи стовбняк. Не треба слухати ідіотів на форумах чи у "фейсбучиках".
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09.10.2021 20:46
+10
народ тебе выбирать умереть от вакцины коих единицы на всю страну или от ковида, которых токо в Украине умерло 62000.
Вы бор за вами!
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09.10.2021 20:28
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Вы почти два года этим пугаете, и с каждым днем все меньше верующих, придумайте что-то новое
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09.10.2021 20:54 Відповісти
І все більше "отріцатєлєй" на кладовищах (( виробники пам"ятників вдячні ((
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09.10.2021 22:14 Відповісти
шмурдяк робить безсмертним - ще одна смішна методичка
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09.10.2021 23:53 Відповісти
"шмурдяк " дозволяє перенести болячку легкими соплями замість того щоб паскудити у памперс і молити Всевишнього про прощення ((( ось така нова методичка , а Ваша , пане , застаріла ((
До речі , а Ви за кимось у реанімації особисто доглядали , чи тільки у кіно таке бачили ?
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10.10.2021 00:42 Відповісти
Вот только что переболел ковидом, штука не веселая, симптомы 1 в 1 грипп, но намного заразней. Свесте все за и против, на счет вакцинации, но велик шанс что может не пронести как меня и получите пневмонию и другие усложнения и будете сильно страдать
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09.10.2021 20:16 Відповісти
"Вот только что переболел ковидом"
Как установлено?

"но намного заразней"
Бред, есть в близком окружении много семей, где один заболел, а другие - нет.

Пневмонию можно получить из-за многих причин. От всех вакцинироваться не сможешь.
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09.10.2021 20:58 Відповісти
тестом определено, все заболели в квартире. Сейчас корона заразней чем год назад
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09.10.2021 21:00 Відповісти
Тесты ничего определять не могут. Это недостоверные фуфло.
Илон Макс сделал 4 теста в один день - 2 положительных, 2 отрицательных.

Проще, точнее и эффективнее монетку подбрасывать.
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09.10.2021 21:01 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/ https://cormandrostenreview.com/report/

22 учеными доказано, что пцр-тесты не предназначены для диагностики вирусных инфекций.
А впервые об этом заявил изобретатель пцр-технологии К. Мюллис. Наверное, он больше знает об этом, тело.
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09.10.2021 21:19 Відповісти
Так ты все же Крыса Олег или серГей Пасечный? Когда тебя, урода, уж забанят? Изобретатель технологии ПЦР заявил, что нельзя на основе этого анализа определить, болеет ли человек СПИДом. Т.е. он сказал, что не у каждого вирусоносителя ВИЧ есть СПИД. И это правда. Дебил, ты в курсе, сколько анализов делают для ковидных больных? И там не только ПЦР-тесты.
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10.10.2021 01:10 Відповісти
"Сейчас корона заразней чем год назад"
Да с чего ты это взял? есть научные подтверждения?
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09.10.2021 21:01 Відповісти
Такие подонки тоже кричат что ВИЧа нет а потом дохнут от спида
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09.10.2021 21:07 Відповісти
The Washington Post on July 26.
The Delta Variant Isn't As Contagious As Chickenpox. But It's Still Highly Contagious

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox
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10.10.2021 09:32 Відповісти
Видимо зеленое стадо завезло большую партию пульсоксиметров....
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
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09.10.2021 20:24 Відповісти
вообще не было ни рвоты ни срачки
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09.10.2021 20:28 Відповісти
насморк да, от срачки не было. Я так понимаю что симптомы у всех разные
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09.10.2021 20:38 Відповісти
вообще это не смешно, ковид штука не веселая и я уже понимаю как он может косить людей
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09.10.2021 20:41 Відповісти
👾🦾
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09.10.2021 23:04 Відповісти
ОЗНАЧЕННЯ КРЕМЛЕБОТІВ ЛЮДЬМИ ДУЖЕ НЕВІРНЕ..
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10.10.2021 09:14 Відповісти
интересно, насколько далеко в горизонтальном направлении сру-т люди с дельтой?? Это основной признак! Минимально должно быть не менее 4-х метров! Это новое медицинское явление называется калометание! Но если вы метаете более 6 метров -- то это признак, что приплыли!
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09.10.2021 21:24 Відповісти
народ тебе выбирать умереть от вакцины коих единицы на всю страну или от ковида, которых токо в Украине умерло 62000.
Вы бор за вами!
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09.10.2021 20:28 Відповісти
Или от болезни сердца после вакцин...через какое то время...
Есть из чего выбирать..
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09.10.2021 20:30 Відповісти
А сколько их будет...больше чем 62000 или меньше...пока никому не ведомо...
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09.10.2021 20:31 Відповісти
В нас вже, і театри, і діскотекі, і бардаки повідкривались... -- туристів закордонних немає -- все для своїх, а своїх натовпи усюди. Люди скучили за вільно погуляти...
Дойчлянд юбер алле хвилі! *)
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09.10.2021 20:36 Відповісти
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10.10.2021 09:18 Відповісти
Шановні громадяни, робіть вакцинацію собі і своїм близьким. Вакцинація - це єдиний спосіб захисту від агресивних вірусних захворювань, яке винайшло людство. І завдяки якому ми позбулись таким жахливих захворювань, як поліомієліт чи стовбняк. Не треба слухати ідіотів на форумах чи у "фейсбучиках".
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09.10.2021 20:46 Відповісти
У нас єпідемія свинячого грипу ?
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09.10.2021 21:03 Відповісти
Ну що ж, це ваш вибір. Я все ж звертався до свідомих громадян, що здатні до мінімального вивчення проблеми хоча б на рівні середньої школи. Для інших буде працювати природній добір.
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09.10.2021 21:48 Відповісти
Ви знаете, я зазвичай не дискутую з троллями. В мене є велика надія, що ви не робили собі щеплення від ковіду.
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09.10.2021 21:59 Відповісти
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09.10.2021 23:58 Відповісти
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09.10.2021 20:48 Відповісти
Раньше были прибыльными аптеки,а теперь производство вакцины ... Главное подготовить рынок сбыта- а здоровье - дело десятое!
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09.10.2021 20:49 Відповісти
Если ему ШВЛ хватит , пусть репит в коридоре .. вакцинировать нужно ! А идиотов везде много
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09.10.2021 20:57 Відповісти
Фалеков гендекасиллаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырёх хореев и одного дактиля, занимающего второе место. Античная метрика требовала в фалековом гендекасиллабе большой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы.

Шо там у него упало в три и не поднялось до полшестого?
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09.10.2021 21:21 Відповісти
а я накрутил 4 лимона и 4 головки чеснока, в 3-х литровой банке залил водой, трое суток настоял в темноте , отцедил - и в холодильник
теперь пью по 100 г настойки трижды в день перед едой
нужно выпить 4 банки, через год повторить!
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09.10.2021 21:39 Відповісти
Нє... 100 г за зараз не допоможе. Треба починати з 102 г.
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09.10.2021 22:33 Відповісти
А мне запомнился метод одного укр. врача (не помню ФИО): при заболевании часто делать ингаляции паром варёного картофеля+ питьевая сода (кажется, 0,4% от кол-ва воды ???)+ репчатый резаный лук. Недавно простудилась и попробовала рецепт, действует однозначно! Правда, я капнула туда ещё пару капель эвкалиптового масла. Эффект меня поразил, через час после 15-минутной процедуры от простуды (похоже, начиналась ангина) ничего не осталось.
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09.10.2021 23:24 Відповісти
Только пить нужно каждый час, и ещё в рецепт нужно добавить один ингредиент - урину, (желательно ослиную)
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10.10.2021 00:07 Відповісти
...і обов"язково чайну ложку мумійо...
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10.10.2021 09:23 Відповісти
Сначала был курячий грипп. Не прижился. Потом решили попробовать свинячий. Народ опять не повёлся. На этот раз нашли ковидло. И всем стало хорошо. Народу есть чем заняться, производителям - деньги рекой. И главное никакой ответственности
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09.10.2021 22:06 Відповісти
Цей Ляшко - дуже освічений, адже знає про рівень сатурації. Але чому він такий дурний з іншого боку - ніколи навіть не чув про силу лазерної терапії, яка ту сатурацію приводить до норми вже за один 10-хвилинний сеанс...
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09.10.2021 22:31 Відповісти
, я тобі вже натякав,що ти у школі ху..во вчив фізику..

зокрема в частині "Оптика.Довжина хвилі"
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10.10.2021 09:26 Відповісти
у ляшка, видать, подгорает, летом на святом рояле клялся вакцинировать усих громадян до новиго рику, инструмент в руках держал, но шо то пошло не так, видать путен подкузьмил
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09.10.2021 23:04 Відповісти
Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи! Вы же знаете,что эта вакцинация принесет проблемы со здоровьем в дальнейшем,но цинно заставляете подисыь различные бумажки,то ни государство, ни медики, ни подопытный кролик,никто отвечать не будет.Как только будет переизбрана мы эта власть,вы,слуги олигархов будете сидеть.Вы заврались по полной программе.
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10.10.2021 05:52 Відповісти


Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи!
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ну,і як "пересічному"НАПЕРЕД визначити,що у нього "достатній" імунітет?
НА ЛІЖКУ В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ!?
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10.10.2021 09:29 Відповісти
 
 