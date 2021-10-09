Для цієї хвилі COVID-19 характерне різке падіння рівня сатурації у хворих, - Ляшко
Особливість нинішнього спалаху коронавірусу - різке падіння сатурації у хворих.
"Про це на брифінгу в Херсоні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який під час робочої поїздки в область взяв участь у засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Характерно те, що (лікарі сьогодні поділилися), коли сатурація із 92 різко падає до 70-ти. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя", - сказав Ляшко.
У свою чергу, як зазначив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, в попередніх хвилях "ми не бачили такого різкого падіння рівня сатурації". Це, за його словами, ознака саме штаму "Дельта".
Ляшко також зазначив, що якщо говорити про особливості госпіталізації, то середня тривалість перебування на ліжку ковідного хворого в цю хвилю збільшилася в середньому на півтора-два дні і становить близько 14 днів. Однак, як наголосив він, є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів, люди перебувають на кисні, і не на інвазивній вентиляції легенів і на інвазивній вентиляції легенів.
"І це непорівняно з температурою у людини, що може виникнути після щеплення. Той, хто був на масці кисневій, той розуміє, про що йде мова", - сказав Ляшко.
Він закликав щеплюватися, оскільки вакциновані легше переносять хворобу - вакцинація захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу 8 жовтня проти COVID-19 вакциновано 148 735 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
До речі , а Ви за кимось у реанімації особисто доглядали , чи тільки у кіно таке бачили ?
Как установлено?
"но намного заразней"
Бред, есть в близком окружении много семей, где один заболел, а другие - нет.
Пневмонию можно получить из-за многих причин. От всех вакцинироваться не сможешь.
Илон Макс сделал 4 теста в один день - 2 положительных, 2 отрицательных.
Проще, точнее и эффективнее монетку подбрасывать.
22 учеными доказано, что пцр-тесты не предназначены для диагностики вирусных инфекций.
А впервые об этом заявил изобретатель пцр-технологии К. Мюллис. Наверное, он больше знает об этом, тело.
Да с чего ты это взял? есть научные подтверждения?
The Delta Variant Isn't As Contagious As Chickenpox. But It's Still Highly Contagious
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
Вы бор за вами!
Есть из чего выбирать..
Дойчлянд юбер алле хвилі! *)
Шо там у него упало в три и не поднялось до полшестого?
теперь пью по 100 г настойки трижды в день перед едой
нужно выпить 4 банки, через год повторить!
зокрема в частині "Оптика.Довжина хвилі"
Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи!
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ну,і як "пересічному"НАПЕРЕД визначити,що у нього "достатній" імунітет?
НА ЛІЖКУ В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ!?