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вибори (6593) парламент (2336) Чехія (1561)

На виборах в Чехії програє партія прем'єра Бабіша, лідирують ліберали, комуністи вперше не потраплять до парламенту

На виборах в Чехії програє партія прем'єра Бабіша, лідирують ліберали, комуністи вперше не потраплять до парламенту
Фото: reuters

Підрахунок голосів на виборах в Чехії показав поразку провладної партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше залишилися поза парламентом.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів після виборів, що відбулися 8-9 жовтня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП.

Опитування і перші результати з дільниць прогнозували, що перше місце посяде партія ANO чинного прем'єра Андрея Бабіша, проте дані з великих міст, які в Чехії зазвичай дораховують бюлетені пізніше, змінив переможця.

Після підрахунку 99,5% голосів першу сходинку утримує блок Spolu, отримуючи 27,72%. Це - праволіберальний союз, у якого вже є фракція в парламенті (контролює 20% мандатів, зараз представництво зросте майже вдвічі). Глава цього блоку Петр Фіала, найпевніше, стане прем'єром.

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На другому місці чинна партія влади ANO з 27,2%, і відрив від переможця зростає.

Третє місце посідає ще один ліберальний блок - Партія Піратів і STAN, з результатом - 15,54%. На четвертому - ультранаціоналісти і праві з партії "Свобода і пряма демократія". Сенсацією цих виборів стало те, що вони, всупереч прогнозам, набрали менше 10%, а саме 9,59% голосів.

Решта партій не долають 5% прохідний бар'єр. Це означає, що за межами парламенту вперше в історії сучасної Чехії залишається комуністична партія (4,61%). Загалом до парламенту не потрапила жодна ліва партія.

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів і STAN), які отримають 108 голосів (всього в парламенті 200 місць). Пост прем'єра, найпевніше, займе Петр Фіала.

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Топ коментарі
+11
як побачиш комуняку,тягни хутко на гілляку!
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09.10.2021 21:17
+9
Ходив голосувати, щоб комуняки та популісти прокремлівські пролетіли. Комуняки ідуть нах, але окамура і його банда пройшла. Але виграли праві, за яких голосував.
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09.10.2021 21:42
+7
Комуняку на гиляку
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09.10.2021 21:16
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коммунисты впервые не попадут в парламент

Коммуністи в Чехії, Карл!
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09.10.2021 21:06 Відповісти
у нас их вообще монобольшинство.
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09.10.2021 21:07 Відповісти
У вас не моно -- у вас квадро...*)
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09.10.2021 21:14 Відповісти
русофобы!
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09.10.2021 21:07 Відповісти
Чехія то в Євросоюзі,а ми ні, хоча вони пройшли не менш жахливий і складний шлях до цього.
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09.10.2021 21:07 Відповісти
Скоро по ходу вслед за бритами с ЕС выйдут поляки, угорцы и возможно кто то еще
- тогда Украину и примут - уже совсем скоро может быть, но нам это уже нах не нужно будет..
- НАТО и хорош..
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09.10.2021 21:15 Відповісти
поляки не вийдуть, ЄС нагне, як їм потрібно. Угорці без ЄС ніхто.
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09.10.2021 21:21 Відповісти
уйобіків приєднає мордор - адінарот.
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10.10.2021 08:51 Відповісти
Таких дебілів ще пошукати, воно сидить в хрущовці і обговорює ЄС. Хто туди запросить Україну, коли в нас таких дурніа безліч.
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09.10.2021 21:32 Відповісти
і на деревах замість листя, висіти будуть комуністи!
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09.10.2021 21:14 Відповісти
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09.10.2021 21:22 Відповісти
Комуняку на гиляку
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09.10.2021 21:16 Відповісти
На палю комуняк, так прикольніше.
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09.10.2021 22:52 Відповісти
як побачиш комуняку,тягни хутко на гілляку!
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09.10.2021 21:17 Відповісти
Минус гнездо тупина. И хорошо и ждать хорошего не стоит. Путленфюрер в долгу не останется. Это больной манией величия импотент, которого обожает за его импотенцию вся рабсея импотентная. Это страшная смесь. А у нас комик пропал на 2 недели...
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09.10.2021 21:21 Відповісти
Що ж тут доброго? Зараз за індексом людського розвитку Чехія займає 27 місце в світі, випереджаючи чимало країн Європи, в тому числі і Польщу та Прибалтійські країни. В наступні роки, схоже, залишиться далеко позаду...
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09.10.2021 21:33 Відповісти
Киля, до свидания. Ты разжигаешь межнациональную рознь. Ты тупорыл как и все рабсияне...
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09.10.2021 21:37 Відповісти
Ти, виявляється, зовсім ідіот...
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09.10.2021 21:43 Відповісти
привіт всепропальщик
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10.10.2021 09:11 Відповісти
И земановская CSSD тоже пролетает.
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09.10.2021 21:21 Відповісти
Свята Чехія!
Як де таке могло трапитись !
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09.10.2021 21:24 Відповісти
хороший денёк
Фиала - антироссийский премьер, и Финляндия-Украина 1:2!
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09.10.2021 21:34 Відповісти
Ходив голосувати, щоб комуняки та популісти прокремлівські пролетіли. Комуняки ідуть нах, але окамура і його банда пройшла. Але виграли праві, за яких голосував.
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09.10.2021 21:42 Відповісти
Дивно, а написано що ліберали виграють.
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09.10.2021 22:12 Відповісти
Бабиш - перша жертва Пандори. Хто наступний?
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09.10.2021 22:03 Відповісти
Комуняка Земан буде другим.
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09.10.2021 22:53 Відповісти
Странно---комуняки и в Чехии! Сохранились как то. И в парламенте ещё были?
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09.10.2021 22:17 Відповісти
Та отож
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09.10.2021 22:46 Відповісти
вот конец еще одного пророссийского проекта. пусть земля будет бетоном
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09.10.2021 22:33 Відповісти
Я голосував за Spolu і вони виграли. Я не чекав, чесно кажучи що виграють, коли бачу скільки навколо бидла. Але виграли і маю надію, що Чехія не втрачена. До речі, цей блок підтримує Україну.
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09.10.2021 22:52 Відповісти
Я тоже голосовал за Spolu. Согласен с каждым Вашим словом...
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11.10.2021 12:01 Відповісти
и усе це из-за того, шо там нема консенсуса, вин у зели с цим усе дуже гарно - в раде консенесус, а в офисе пианиста-коксинус и героинус
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09.10.2021 22:55 Відповісти
Только в недорашке голосуют за ***** и красную чуму!
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09.10.2021 23:52 Відповісти
Коррумпированные полу-авторитарные режимы Бабиша, Орбана и Качинского должны уйти в прошлое.
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10.10.2021 04:54 Відповісти
Выдумка со взорванными складами не помогла воришке.
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10.10.2021 05:10 Відповісти
Выдумка? Это на паРаше так рассказывают? Всё уже объяснено и доказано, что это кацапская спецоперация. И хорошо, после этого выдворили к берёзкам целое кодло. Да ещё, флажок смени, не стесняйся аквафреша.
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10.10.2021 07:36 Відповісти
Почему Чехией управляет мафия?
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10.10.2021 08:06 Відповісти
??? А почему люди задают глупые вопросы?
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10.10.2021 10:47 Відповісти
Бабиш олигарх-мафиози.
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10.10.2021 11:02 Відповісти
 
 