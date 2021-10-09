На виборах в Чехії програє партія прем'єра Бабіша, лідирують ліберали, комуністи вперше не потраплять до парламенту

Підрахунок голосів на виборах в Чехії показав поразку провладної партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше залишилися поза парламентом.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів після виборів, що відбулися 8-9 жовтня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП.

Опитування і перші результати з дільниць прогнозували, що перше місце посяде партія ANO чинного прем'єра Андрея Бабіша, проте дані з великих міст, які в Чехії зазвичай дораховують бюлетені пізніше, змінив переможця.

Після підрахунку 99,5% голосів першу сходинку утримує блок Spolu, отримуючи 27,72%. Це - праволіберальний союз, у якого вже є фракція в парламенті (контролює 20% мандатів, зараз представництво зросте майже вдвічі). Глава цього блоку Петр Фіала, найпевніше, стане прем'єром.

Читайте також: У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

На другому місці чинна партія влади ANO з 27,2%, і відрив від переможця зростає.

Третє місце посідає ще один ліберальний блок - Партія Піратів і STAN, з результатом - 15,54%. На четвертому - ультранаціоналісти і праві з партії "Свобода і пряма демократія". Сенсацією цих виборів стало те, що вони, всупереч прогнозам, набрали менше 10%, а саме 9,59% голосів.

Решта партій не долають 5% прохідний бар'єр. Це означає, що за межами парламенту вперше в історії сучасної Чехії залишається комуністична партія (4,61%). Загалом до парламенту не потрапила жодна ліва партія.

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів і STAN), які отримають 108 голосів (всього в парламенті 200 місць). Пост прем'єра, найпевніше, займе Петр Фіала.

Читайте також: МЗС РФ закликає Чехію не видавати Україні бойовика Франчетті і погрожує "наслідками"