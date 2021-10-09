УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини
15 554 59
збірна з футболу (222) Фінляндія (1241) ЧС (44)

Відбір на ЧС-2022 з футболу: Україна обіграла Фінляндію і зберегла друге місце в групі

Відбір на ЧС-2022 з футболу: Україна обіграла Фінляндію і зберегла друге місце в групі
Фото: Павло Кубанов

Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу в кваліфікації чемпіонату світу-2022.

У своєму шостому двобої відбіркового етапу мундіалю команда Олександра Петракова на "Олімпіаштадіоні" в Гельсінкі завдала поразки збірній Фінляндії - 2:1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука. Паритет на 29-й хвилині відновив Теему Пуккі, а вирішальний м'яч забив Яремчук на 34-й хвилині.

В іншому поєдинку відбіркової групи D Казахстан програв Боснії та Герцеговині - 0:2.

Читайте також: Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією

Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Відбірковий турнір ЧС-2022 "синьо-жовті" завершать двома поєдинками з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

Десять переможців відбіркових груп вийдуть на фінальний етап чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Читайте також: У зв'язку з епідеміологічною обстановкою припинено продаж квитків на відбірковий матч ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Браво Україно!!!!
Так тримати.
Петраков, тримати свою лінію.
Жоден гравець, не має бути вище команди.
показати весь коментар
09.10.2021 22:02
+14
тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
показати весь коментар
09.10.2021 22:10
+14
Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
Дуету ЯЯ - оплески !
Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
Ай ...
Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
А помилки нехай розбирають завтра.

І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
Вперед, збірна !
показати весь коментар
09.10.2021 22:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому це цікаво.
Зелені не дають жити спокійно в цій країні.
показати весь коментар
09.10.2021 22:02 Відповісти
тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
показати весь коментар
09.10.2021 22:10 Відповісти
Та воно і видно, який з тебе адекват ...як з ківи.
показати весь коментар
09.10.2021 22:15 Відповісти
Да ,жулью нынче неспокойно ..
показати весь коментар
09.10.2021 22:17 Відповісти
Двома актами дописуєш? І вже лайконув собі?
Яке ж нікчемне...
показати весь коментар
09.10.2021 22:22 Відповісти
Всего двумя ? А почему не сто двумя ?
показати весь коментар
09.10.2021 22:41 Відповісти
Работа такая, посты про власть оставлять. Так что девочку понять можно.
показати весь коментар
09.10.2021 22:26 Відповісти
не факт что это девочка...
показати весь коментар
09.10.2021 23:13 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=-UC%2CP-y-R Петро Порошенко



https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2591693707631672?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 19 год ·

22 червня 2016 року - день, який назавжди змінив життя легендарного добровольця Олекси Сокола. У Мар'їнці на футбольному полі між нашими і ворожими позиціями він наважився підняти прапор. Щоб показати ворогу нашу силу. Показати, що ми не боїмося. Ми не здалися. І це наша земля!

Розгортаючи прапор, https://www.facebook.com/groups/285409725740937/user/100031287651174/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=-]K-y-R Oleksiy Sokil відчув удар у грудну клітку. Куля пробила легені на виліт. Прапор випав із рук. Падаючи на коліна, Олекса зрозумів, що треба відкинутися на спину, бо наступна куля може прилетіти в голову. «Ти зараз помреш», - казав голос в голові, а руки автоматично відкривали аптечку. Cила духу не давала йому померти. Він майже доповз до своїх хлопців, залишилося 15 метрів, але втратив сили. Тоді йому допоміг побратим, який прибіг рятувати. А далі... Далі був госпіталь. Реабілітація у Литві, а згодом у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Коли Олекса лежав в лікарні, його побратими скинули фото на телефон і написали: «Командире, завдання виконано». Український прапор був піднятий і закріплений в тому ж самому місці.

Історія Олекси Сокола - історія про те, що у кожного є свій стяг, який він несе. Сьогодні він продовжує свою справу разом з https://www.facebook.com/bratypozbroi/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=kK-y-R ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" розбудовує життя у країні та допомагає таким, як сам.

До Дня захисників і захисниць України хочу подякувати Олексі за його героїзм, бойовий дух та вірність своїй країні. У ці дні давайте разом подякуємо нашим мужнім військовим і тут, у соцмережах. Відмічайте знайомих у коментарях, пишіть пости про їхній бойовий шлях, нехай країна знає своїх Героїв!

А я продовжу в наступних постах розповідати історії наших військових, які мене найбільше вразили.
показати весь коментар
10.10.2021 08:53 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 08:54 Відповісти
цікаво-цікаво ! )))
тим паче що судячи з вього і виграли тому що бідосік не встиг їх привітати і підбадьорити))))
тому і витянули на м"язах гру))))
показати весь коментар
09.10.2021 22:13 Відповісти
Може вам і цікаво, а я не люблю спостерігати за безвільними лузерами .
показати весь коментар
09.10.2021 22:16 Відповісти
Ну це прям тренерська перемога сьогодні
показати весь коментар
09.10.2021 22:24 Відповісти
яка ж Ви все таки дівчинка))))
***
- сыначка, оставь в покое свой гаджет и лучше пойди с мальчиками поиграй в футбол...
- Свет, сколько раз я тебе говорил... у нас в стране нет футбола... сына оторвись от своего дурацкого телефона и пойди поиграй в мяч...))))
показати весь коментар
09.10.2021 22:25 Відповісти
Правильно. В м'яч ))
показати весь коментар
09.10.2021 22:26 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 22:31 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 22:34 Відповісти
Браво Україно!!!!
Так тримати.
Петраков, тримати свою лінію.
Жоден гравець, не має бути вище команди.
показати весь коментар
09.10.2021 22:02 Відповісти
не обіграла, а вимучила
показати весь коментар
09.10.2021 22:04 Відповісти
Вітаю з перемогою, дякую гравцям що дотерпіли в кінці матчу!
Ми ВЕЛИКА НАЦІЯ!
Психологічний бар'єр відносно нічиїх має бути подолано, і з боснійцями піде легше.
Наступна гра. Увага!!! У ЛЬвові! Де МИ МАЄМО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ НАШ ПРОХД?!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.10.2021 22:09 Відповісти
У Львові збірна України ніколи не програвала!
показати весь коментар
10.10.2021 02:31 Відповісти
все-таки дотерпіла.

просто заміняти Ярмоленка і Яремчука треба було раніше.
показати весь коментар
10.10.2021 08:29 Відповісти
Победа на классе. Наконец то!
показати весь коментар
09.10.2021 22:04 Відповісти
мужчини,всіх нас з перемогою)
показати весь коментар
09.10.2021 22:06 Відповісти
Жінки як би теж вболівають.
Ну, сорі вже, що ми посміли любити футбол.
показати весь коментар
09.10.2021 22:14 Відповісти
З перемогою,сестри!
З перемогою всіх в комплексі)
показати весь коментар
09.10.2021 22:18 Відповісти
О. Зовсім інша справа.

Наша підтримка збірній не зайва.
показати весь коментар
09.10.2021 22:29 Відповісти
Так, э таке вiдчуття)
показати весь коментар
09.10.2021 22:32 Відповісти
ти обкурений чи що?
показати весь коментар
09.10.2021 22:11 Відповісти
заканчивали матч с гирями на ногах.. теперь хоть бы до боснии восстановились...
показати весь коментар
09.10.2021 22:08 Відповісти
Як завжди подзвони без валідолу не обійшлося, але Україна заслужила перемогу, хоча після 60 хвилинии підсіли ми добряче.
Ярмоленко черговий раз довів, наскільки він важливий для збірної і крутий футболіст, хоча звісно фізики вже не вистачає.
Все в наших руках.
показати весь коментар
09.10.2021 22:11 Відповісти
Неееее, в ногах. За руки дают штрафные.
показати весь коментар
09.10.2021 22:40 Відповісти
Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
Дуету ЯЯ - оплески !
Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
Ай ...
Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
А помилки нехай розбирають завтра.

І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
Вперед, збірна !
показати весь коментар
09.10.2021 22:11 Відповісти
Ключевая игра во Львове с Боснийцами а возможно и ответная в Боснии ,если финны у них очки не отберут .
показати весь коментар
09.10.2021 22:19 Відповісти
Нарешті перервали нічийний синдром
показати весь коментар
09.10.2021 22:59 Відповісти
От абсолютно по бакену.
показати весь коментар
09.10.2021 23:07 Відповісти
Муки.., муки....Комментатор рассказывал что за 20 минут до конца игры у игроков " уже силы на исходе"..( даже и у тех кто вышел на замену видимо) И это против финнов. После матчей полуфинала конференций Испания- Италия или Бельгия - Франция , при просмотре матча Финляндия - Украина понимаешь что мы не то что далеки от футбола.. мы просто на другой планете.., в другой галактике. К глубочайшему сожалению. Ну а так вымученная победа просто дала возможность " пока" оставаться в игре ( за утешительное втрое место) и для этого нужно с боснийцами набирать все 6 очков и ни как иначе. По набору очков мы в лучшие вторые места точно не попадем.. ну может стыковые матчи.. Но вы сами знаете нашу неутешительную историю стыковых матчей. а казалось берите 12 очков только с казахами и финнами, и реально поборитесь с позитивным результатом в 4 очка с боснийцами и все в наших руках. А так только и вспомнить остается что сыграли две ничьи с самими французами.., только в итоге грош цена этим 2 м очкам. Будем конечно до конца надеяться на удачу, что остается. Но с такой игрой нам точно нечего делать на чемпионате мира.
показати весь коментар
09.10.2021 23:08 Відповісти
зачем так много *уйни писать?
показати весь коментар
09.10.2021 23:15 Відповісти
Та все він правильно написав. Ми всі вболівальники збірної України, але не треба біле чорним називати і навпаки... Якби збірна України не зіграла внічию з Казахами (двічі)та Фінами, ми б зараз були на першому місці в групі. Я не проти нічиї з франзузами, але фінів вдома та казахів двічі треба було перемагати!
показати весь коментар
10.10.2021 02:28 Відповісти
чи щось дадуть навіть дві перемоги над босняками?

три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

другі місця це Швеція,Сербія,Швейцарія,Чехія,Норвегія/Турція,Хорватія/рашка(з якою на "розведуть" при жеребкуванні.)
показати весь коментар
10.10.2021 08:37 Відповісти
По набору очков мы в лучшие вторые места точно не попадем

???

там хіба буде рейтингування?

10 груп.10ть 2-х місць.

+два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

ось тут незрозуміло.

показати весь коментар
10.10.2021 08:41 Відповісти
Коли ми програли всі три гри на ЕURO 2016, я бігом тікав з Марселя першим же літаком, хоча житло було заброньовано ще на дві доби. Після цього я думав що ніколи не буду вболівати за збірну, але ж...Тим хто не пише "Кому це цікаво" все і так добре зрозуміло, але не треба мучати себе висловами "якби". Треба з оптимізмом дивитись в майбутнє, радіти тому що здобули і формувати позитивну ауру.
показати весь коментар
10.10.2021 19:57 Відповісти
не ной
показати весь коментар
09.10.2021 23:54 Відповісти
ЛАнка нападу відіграла непогано, хоч і не ідеально -- були моменти, коли мусили забивати і знімати напругу. А ось у захисті гра не дуже, паніка, відбій аби подалі -- валідольне видовище!
показати весь коментар
09.10.2021 23:46 Відповісти
Moloci vasi igroki .S pobedoj.I nasi segodnia vygrali protiv bolgarov,eto redkost Pravda nas trener ostalsia nedovolnim sudjioj iz Ukraini Aranovski kazetsia familija,skazal sto tot za bulgarov bil
показати весь коментар
09.10.2021 23:48 Відповісти
Да, вьі тоже молодцьі !
Поздравляю !
показати весь коментар
10.10.2021 00:19 Відповісти
Судью - на мьіло !
показати весь коментар
10.10.2021 00:32 Відповісти
Не понимаю, почему из Цыганкова звезду сделали? Он играет по настроению, может выдать один неплохой матч, но в большинстве случаев его просто не видно
показати весь коментар
10.10.2021 02:23 Відповісти
Циганков давно не може вийти на колишній,яскравий рівень гри..

але грає на рівні збірної,тому Петраков його виставляє.

Зубков,що його замінив,не є "класом вище"..

Коноплянка вже заповільний.
показати весь коментар
10.10.2021 08:50 Відповісти
если сборная Украины поедет на ЧМ, мне будет интересно - просто посмотреть на чемпионат и слегка поболеть
а если не поедет - то Украина сэкономит кучу денег, а я всё-равно посмотрю чемпионат и слегка поболею
показати весь коментар
10.10.2021 09:39 Відповісти
Убрали Писклю, і відразу ж результат!
показати весь коментар
10.10.2021 09:52 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 10:01 Відповісти
Игра в целом равная была. Во втором тайме отдали контроль мяча - опасно, но тренеру видней, какую тактику выбирать, в этот раз оправдалась. Боснийцы играют в открытый футбол, будет много атак и ударов по воротам.
показати весь коментар
10.10.2021 10:14 Відповісти
Самый бесполезный игрок матча- Цыганков, один удар по самолётам за игру и раза два владел мячом , и то , отдал сопернику. Если на матч с Боснией выпустят динамовцев- проиграем оба матча, лучше кого нибудь из команд второй лиги. Динамо самая тупая, бездарная, понтовитая команда во Вселенной. Суркис купил всех судей и все в УПЛ , но УЕФА это другое - как их будут унижать в лиге чемпионов?!!
показати весь коментар
10.10.2021 11:23 Відповісти
 
 