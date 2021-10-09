Ляшко закликав вакцинуватися проти COVID-19 і порадив тим, хто не вірить у коронавірус, поспілкуватися з родичами пацієнтів лікарень

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вкотре закликав українців зробити щеплення проти коронавірусу, підкресливши, що вакцина є і система охорони здоров'я готова надати цю послугу.

Про це він сказав на брифінгу в Херсоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам подобаються черги в пунктах щеплення, нам не подобаються черги швидких біля ковідних лікарень", - зазначив Ляшко. Як підкреслив міністр, під час перебування на Херсонщині він відвідав чотири центри вакцинації.

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За його словами, потрібне тільки бажання, тому що за руку в пункти вакцинації нікого не можна привести. А тим, хто не вірить в коронавірус або в ускладнення, міністр радить пройтися повз інфекційної, ковідної лікарні і поспілкуватися з рідними людей, які там лежать.

Він зазначив, що вже не знає, що потрібно розповідати, щоб люди не слухали "цей вайбер, і інше", де "ганяють російську пропаганду", а подивилися на приклад таких країн, як Велика Британія, Данія, де вакциновано більш як 70% дорослого населення і де зняли карантинні обмеження. За його словами, так може бути і в Україні - є можливість, можна робити більш як мільйон щеплень за тиждень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 15 908 випадків зараження коронавірусом.

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