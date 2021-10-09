Ляшко закликав вакцинуватися проти COVID-19 і порадив тим, хто не вірить у коронавірус, поспілкуватися з родичами пацієнтів лікарень
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вкотре закликав українців зробити щеплення проти коронавірусу, підкресливши, що вакцина є і система охорони здоров'я готова надати цю послугу.
Про це він сказав на брифінгу в Херсоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам подобаються черги в пунктах щеплення, нам не подобаються черги швидких біля ковідних лікарень", - зазначив Ляшко. Як підкреслив міністр, під час перебування на Херсонщині він відвідав чотири центри вакцинації.
За його словами, потрібне тільки бажання, тому що за руку в пункти вакцинації нікого не можна привести. А тим, хто не вірить в коронавірус або в ускладнення, міністр радить пройтися повз інфекційної, ковідної лікарні і поспілкуватися з рідними людей, які там лежать.
Він зазначив, що вже не знає, що потрібно розповідати, щоб люди не слухали "цей вайбер, і інше", де "ганяють російську пропаганду", а подивилися на приклад таких країн, як Велика Британія, Данія, де вакциновано більш як 70% дорослого населення і де зняли карантинні обмеження. За його словами, так може бути і в Україні - є можливість, можна робити більш як мільйон щеплень за тиждень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 15 908 випадків зараження коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
Fully vaccinated: 12+ - 81%
Заборона "непривілейованим" подорожувати країною на потязі, літаку чи кораблі. (Про примус на роботі не писав хіба що лінивий. Федеральним службовцям - незалежно від посади, наприклад, телефоніст у кол-центрі, який вже півтора роки пррацює з дому - мусово, інакше - усунення від праці. З медиками - само собою + самодіяльність інших роботодавців).
І пройшло непоміченим, але журналісти уточнили і на даний момент це - скандал, чекають, що будуть звернення в суди: федеральний уряд "борців" з 30.11. забороняє громадянам Канади, іноземним працівникам та іноземним студентам (ще раз - йдеться про громадян інших держав) залишати країну, якщо вони двічі не штрикнуті вакцинками, визнаними Канадою.
Dès cet automne, personne ne pourra quitter le Canada sans être adéquatement vacciné.
В статті є посилання на іноземців, з якими розмовляли (француженка, яка каже, що вони почуваються emprisonnés, ув*язненими, студент з Дубаї, який вколотий вакцинками, які не визнаються в Канаді (як його тоді впустили) і тепер бояться, що їх просто не випустять додому, у свою країну). "Свобода", "боротьба", "турбота", "демократія", "права людей", "закони", "конституція" - все до ваших ніг.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830094/avion-trudeau-covid-canada-interdiction-voyage?fbclid=IwAR3svfyMrgeixCQkl6DGwqIVVEJmhHHBVqy6-TagiY2tBgIPCzQEVFJ79xQ https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830094/avion-trudeau-covid-canada-interdiction-voyage?fbclid=IwAR3svfyMrgeixCQkl6DGwqIVVEJmhHHBVqy6-TagiY2tBgIPCzQEVFJ79xQ
Ottawa interdira à toutes les personnes non vaccinées de quitter le Canada
Це - державне змі, для тих, хто любить вищати про москальську пропаганду.
The Canadian Broadcasting Corporation (https://en.wikipedia.org/wiki/French_language French : Société Radio-Canada), branded as CBC/Radio-Canada, is a Canadian https://en.wikipedia.org/wiki/Public_broadcasting public broadcaster for both https://en.wikipedia.org/wiki/Radio radio and https://en.wikipedia.org/wiki/Television television .
It is a https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_corporations_of_Canada federal Crown corporation funded by the government. The English- and French-language service units of the corporation are commonly known as CBC and Radio-Canada, respectively.
Правда, уряд не вимагає від депутатів федерального парламенту бути штрикнутими (точно як в Штатах: ви ширяйтеся, а ми, ваші "слуги" так за вас "журимося", ночей не спимо - їсти не можемо, то колотися не будемо. Нам же ж іще жить і жить.)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829643/canada-coronavirus-vaccins-fonction-publique-federale-trudeau
Le gouvernement n'est pas allé jusqu'à exiger que les députés fédéraux soient vaccinés.
Тотальний ковідоконцтабор.
Щодо Канади, то найбільший концтабір виглядає в Квебеку (з того, що знаю), бо в кожній провінції =борються= по-своєму.
Чому ? З одного боку, Квебек мавпує Францію, є у них така фішка. І комендантська година була лише тут на всьому північно-американському континеті, як писали, бо Франція таке зробила в себе. В Штатах знаю, що не було, про Мексику не перевіряла.
З іншого, тут населення - дуже спокійне, слухняне і в принципі вірить уряду (зараз уже у багатьох вона похитнулася: коли їм так втирали-обіцяли, що при вколотих 70% масочки скасують, знімуть надзвичайний стан та решту обмежень і повернуть все, як було, то вони побігли, залисивши лоба, на укольчики. Але при майже 80% у вересні взяли і ввели аусвайс (хоча казали, що це буде винятковим заходом лише на випадок значного зростання позитивних тестів, що зараз, по-новому, дорівнює захворюванню) додали обмежень, висунули додаткові вимоги для звичних видів діяльності, зокрема, занять спортом для дітей, секцій, гуртків, зараз 12+ дві дози - 86,3% на п*ятницю 11:00 - то піпл раптом почав здогадуватися, що його надурили. До того ж вкидалися пугалки, що вакцинки - модерна чи АЗ - закінчуються (весною), займе час, щоб привезти нову партію і ці самі слухняні індивіди ломанулися за укольчиком (хоча чекали на пфайзер), а після цього привезли кілька мільйонів пфайзера і вони знову відчули себе лохами, бо насправді треба було просто звільнити склади і місце. Зараз вже натякають на 3тю ширку і мають схвалити обколювання дітей від 5ти до 11ти. А з*явилася інфа, що термін придатності того, що наш великий обєщалкін назамовляв в чотири рази більше, ніж населення Канади, закінчується у січні 2022. Тепер чекаємо, приймуть чи ні. Якщо так (і тиснутимуть ще більше, бо про "добровільність" вже ніхто не заїкається) - однозначно, що треба збути куплене, не пропадати ж товару.
З третього боку, тут дуже розвинене почуття солідарності, проти якої я загалом нічого не маю. І сама дуже цінувала кожен її прояв у 2014 та пізніше від чужих людей, місцевих та таких імігрантів, як я, то розчулювало до сліз. Це розвивають зі школи, волонтерство поважають, участь у різних громадських та благодійних організаціях, коли ти жертвуєш своїм часом, докладаєш зусиль і допомагаєш іншим. І цей слоган для масового і добровільного введення в себе експериментального препарату під соусом спільних зусиль для ніби то загального суспільного блага та рятування життів дуже добре зайшов. Тепер уже ті, хто вкололися, ставлять запитання уряду: а де ж обіцяне повернення до нормального життя, бо ми зі свого боку зробили те, що ви просили (слуги народу нахабно і без пояснень не тримають своє слово. А це ніхто не любить - бути обдуреним). Тому цікаво, що придумають далі. Але з кінця літа тон вже перейшов не на нові обіцянки, а на прямі погрози. Так і кажуть: останнє попередження.
Я пишу Вам так, одразу, бо не замислювалася (поки що) над цим питанням. Просто шок від того, що відбувається, кожних нових дій уряду, які більше схожі на боротьбу зі здоровим глуздом і не мають жодного логічного пояснення ні наукового та медичного підґрунтя (навіть щеплені двічі плюються і багато хто з них аусвайс не бере і не ходить туди, де його вимагають, бо люди ще здатні розділяти добровільне рішення взяти вакцину і примус та дискримінацію тих, хто з різних причин її не бере + не хочуть світити свої дані і дозволяти уряду аж настільки влазити в їхнє приватне життя) сильніший. І так само іноді втрачаю дар мовлення від коментів: правда, на ЦН їхні однодумці такі ж. Це - спільне. От міністр "охорони здоров*я" погрожує відбирати work permit у медпрацівників, які до 15.10. не вколюються. Мало того, що їх відсторонять та / чи звільнять. Ось ще, свіженьке.
https://montrealgazette.com/news/local-news/vaccines-passports-mandatory-to-enter-healthcare-sites-next-week?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zgGHlb2wN01Obl0Zl4f92HWc0Ur8OlgR8rEnJrYysPmUITV1H40Lixs0#Echobox=1633738478
In keeping with new ****** health measures, anyone wanting to enter a provincial health-care or social-service facility will have to provide a vaccine passport showing proof of adequate vaccination, along with photo identification, beginning next Friday. The measures do not include users receiving care, or residents of long-term care facilities.
Поки так. Якщо ще щось прийде до голови - напишу.
Здоров'я Вам.
Вимальовується повна безцільність цього фарсу.
До речі, чоловік їхав з Франції з судна і їх завезли до готелю в ЛеГаврі, то після 18 ввечері була поліційна година і дивно було дивится його стрім з балкону, світить сонце, людяна вулиця вимерла, недалекий кампус теж, це жахливо, як у Оруелла, як люди з цим годяться.
Редкостные подонки. Хуже Гитлера.
Похоже что власти Квебека ничего не боятся, выродки фашистские.
Много лет назад,проскочила информация о вирусе ЭБОЛА,( потом зачистили все), что он передаеться волновым путем. Определенная электромагнитная частота, и какой то из тысячи вирусов,мирно обитающем в человеческом организме приобретает совсем другие свойства.
Я не знаю,удалось ли добиться передачи вируса,но,то,что вирусы меняются и приспосабливаются-это не секрет.
1919г. Перая устойчивая радиосвязь США-Европа. Непонятно откуда появилась Испанка.
2008. Внедрены новые стандарты Wi-Fi, с огромной скоростью передачи данных. Через несколько месяцев свинной грипп...
2019. 5G..., опять УДИВИТЕЛЬНОЕ!!! совпадение?
Не вакцинируйся, вася! Ни в коем случае. Ни от чего. И детей-внуков не разрешай вакцинировать. Твоему набору генов лучше исчезнуть навсегда.
Но связывать эпидемии с мобильным интернетом сомнительно.
Радиосвязь, потом интернет- это эвенья технического прогресса, а есть прогресс- значит развитие транспорта и быстрое перемещение масс людей по континентам, отсюда возможны пандемии.
Потрібно просто не заважати йому і заборонити лікувати від ковіду невакцинованих . Нехай лікуються своїми "переконаннями" та "порадами" з соцмереж . Світ тільки стане кращим , світлішим та безпечнішим без величезної армії дібілів у ньому .
Битва двух бигфарммафий.
От ізраїльська статистика, де усе стає зрозумілим (взято https://babel.ua/texts/68963-v-izrajili-sered-vazhkih-**********-iz-kovidom-ponad-polovina-shchepleni-vakcini-ne-pracyuyut-bez-paniki-pracyuyut-vchimosya-pravilno-chitati-statistiku тут )
прочитайте лучше про ограничения в Израиле и спросите, почему Израиль (вакцинированный!) так и открылся.
Добре, от англійською від Професора факультету біостатистики Університету Пенсильванії Джеффрі Морріса (джерело https://www.covid-datascience.com/post/israeli-data-how-can-efficacy-vs-severe-disease-be-strong-when-60-of-hospitalized-are-vaccinated Covid-19 Data Science )
Ізраїль
Дозволено у виключних випадках, за наявності спеціального дозволу МВС/МЗС Держави Ізраїль
Останнє оновлення 27.09.2021
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Поки що немає жодних практичних медичних результатів (навіть ближніх) і не доказана ефективність жодної з цих т.з. "вакцин". Захворюваність після щеплень піднімається ще більшими темпами, ніж при попередній хвилі (без щеплень).