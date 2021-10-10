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смертна кара (57) Франція (2905) Макрон Емманюель (1326)

Франція буде боротися за скасування смертної кари у всьому світі, - Макрон

Франція буде боротися за скасування смертної кари у всьому світі, - Макрон

Франція почне кампанію за скасування смертної кари у всьому світі в межах свого майбутнього головування в Раді Європейського союзу.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

Як заявив президент, у Парижі відбудеться конференція, присвячена 40-річчю скасування цього покарання у Франції. На заході зберуться групи громадянського суспільства з країн, де застосовується смертна кара.

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Франція, головуючи в першій половині 2022 року в Раді ЄС, працюватиме разом з іншими державами-членами відповідно до резолюції ООН, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків і страт, сказав він.

Франція стала тридцять п'ятою країною світу, яка заборонила смертну кару. Подальші скасування і мораторії з того часу означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран і США дотримуються його.

Згідно з опитуваннями, у Франції громадськість залишається різко розділеною з цього питання.

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Топ коментарі
+23
Франции бы у себя дома порядок, для начала, навести. А то уже в некоторые районы отдельных городов и зайти страшно без пулемёта
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10.10.2021 00:01
+13
Власов.

Ну-ну, вже ***********,

Пташиний гуманiст,

Жан-Жак Руссо. А сам

Передавив i виїбав

Усе, що в лiсi меньш за тебе.

Диви, яка пустиня навкруги:

Нi зайчика, нi мишки, нi бiлочки.

Фiлiн.

Зато гадюки єсть i кровожерна рись.

Жить стало лучше, стало вєсєлєє,

Тепер жить стало просто *******.
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10.10.2021 00:01
+6
Ну конечно же США/Китай послушают Францию [нет].
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09.10.2021 23:59
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Ну конечно же США/Китай послушают Францию [нет].
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09.10.2021 23:59 Відповісти
Франции бы у себя дома порядок, для начала, навести. А то уже в некоторые районы отдельных городов и зайти страшно без пулемёта
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10.10.2021 00:01 Відповісти
От просто з язицяри зняли.
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10.10.2021 00:13 Відповісти
И часто вы заходите в районы городов Франции?😂😂
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10.10.2021 00:19 Відповісти
А ты живёшь в тех районах?
Или: Дядя видал, как парень едал.
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10.10.2021 00:45 Відповісти
Так я и не рассуждаю об этом.
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10.10.2021 04:05 Відповісти

Руже де Лилль впервые спел "Марсельезу" в доме страсбургского губернатора
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09.10.2021 23:59 Відповісти
Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака. С колокольни куем машем---разгоняем облака! патрон-макрон. Из раннего.
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10.10.2021 00:00 Відповісти
Власов.

Ну-ну, вже ***********,

Пташиний гуманiст,

Жан-Жак Руссо. А сам

Передавив i виїбав

Усе, що в лiсi меньш за тебе.

Диви, яка пустиня навкруги:

Нi зайчика, нi мишки, нi бiлочки.

Фiлiн.

Зато гадюки єсть i кровожерна рись.

Жить стало лучше, стало вєсєлєє,

Тепер жить стало просто *******.
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10.10.2021 00:01 Відповісти
Я людина проста: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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10.10.2021 00:11 Відповісти
ну макарон то уже свою гильйотину заработал, потому и суетится
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10.10.2021 00:02 Відповісти
Для ***** нужно будет сделать исключение.
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10.10.2021 00:06 Відповісти
А сейчас еще и антисвина распнем в трусиках.
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10.10.2021 00:15 Відповісти
Якщо він про це серйозно, то менідуже шкода Францію, французів та і всю Європу. Настільки нерозуміти момент , виклики, потреби людства може тільки абсолютно непідготовлена для високої посади керівника держави людина.
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10.10.2021 00:14 Відповісти
То тут ваша, Українська Високо Посадова Людина, Вашим голосом лунає?
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10.10.2021 00:51 Відповісти
чего еще не провалил этот фанфарон... Французская зелупа на минималках
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10.10.2021 00:16 Відповісти
Из Франции возмущаешься, или из Криворожья заботишься? *)
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10.10.2021 00:49 Відповісти
зато твой подольско-малайский стиль письма ни с кем не спутаешь
с чего имечко сменил,гестапо на пятки наступает ?
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10.10.2021 00:55 Відповісти
Salautdin sizi aldady?
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10.10.2021 01:00 Відповісти
צי ניט פֿאַרשטיין. זייער קליין צו זאָגן
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10.10.2021 01:09 Відповісти
Ага... по-немецки цацки-пецки, а по-русски -- бутерброт...*)
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10.10.2021 01:11 Відповісти
Я за немецкий Орднунг! -- все живы -- долго и нудно -- по заслугам...
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10.10.2021 00:47 Відповісти
Я проти смертної кари! Чисто з садомистських позицій -- нехай злодії помучаються...
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10.10.2021 00:56 Відповісти
еще один клоун ... хорошо, хоть не предложил миллиард лягушек выростить и в болота Франции посадить ...
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10.10.2021 00:56 Відповісти
Ты во Франции не приживёшься... -- тебя туда и не пересадят с места хрущёбной прописки...*)
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10.10.2021 01:03 Відповісти
что ты раскукарекался "немец" интернетный? Не пали свою нищебродскую натуру так тупо, выпячивая своё скромное достижение в попыткам самоутвердится, это просто смешно.
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10.10.2021 04:02 Відповісти
Просто Франція вже всі свої проблеми порішала і залишилась лише ця 😂 у нас теж є таке саме - садить мільярд дерев 😂😂😂😂
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10.10.2021 01:18 Відповісти
Франция, в которой до 1977 года еще применяли гильотину, будет бороться за отмену смертной казни во всём мире
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10.10.2021 02:13 Відповісти
В истории Франции много "славных" исторических дат и терминов. Например Пятница 13-е или Варфоломеевская ночь . А французские якобинцы это дедушки советских чекистов
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10.10.2021 04:54 Відповісти
В себе там в африці порядок наведи, бо вже зі списами бігати будете.
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10.10.2021 03:18 Відповісти
А это уже вмешательства во внутренние дела других стран. Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь Франция еще за гильотину перед миром не покаялась. И за расстрел супер "агента" Мата Хари не повинилась
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10.10.2021 04:47 Відповісти
Вони там у ЄС ******* на усю голову,а Україна мріє бути разом з ними.
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10.10.2021 04:50 Відповісти
Макрон - великий макроноекономіст та макронополітик
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10.10.2021 05:25 Відповісти
Это как миллиард деревьев высадить, только намного "круче"!
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10.10.2021 06:39 Відповісти
А на каком канале трансляция этой эпической, без всякого сомнения, борьбы?
Микрон не знает как за 2й срок зацепиться. А мог бы, вместе с бабушкой Анжелой стащить с кацапоидной газовой иглы Европу.
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10.10.2021 06:40 Відповісти
... следующий Кормчий будет призывать к отмене Смертной Казни против шведских ондатров и датских куниц
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10.10.2021 07:03 Відповісти
Та і без цього КОВІД чи ще якась зараза "підчистять" людство, або ж самі себе війнами угроблять. Але без автаназії людиноподібних покидьків поки що не обійдеться.
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10.10.2021 07:13 Відповісти
ООН за экологию взялась, Макарон за смертную казнь. Давайте всем миром будем ромашки пересаживать, котам коготки красить и в сказках красную шапочку менять на синюю. Главное - не касаться агресси кацапов в Украине, Сирии, Грузии, Ливии, ЦАР и еще в херовой туче мест на планете. Похер газовое изнасилование Европы. Похер на хакерские атаки кацапов на государственные, энергетические и военные структуры запада, похер на спровоцированные кацапами миллионные волны мигрантов. Похер на "солсберецкие шпили" и команды на русском языке при штурме Капитолия. Будем. Бороться. Со смертной. Казнью! Ублюдки должны жить!
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10.10.2021 09:07 Відповісти
Невже франзузи проти США санкції введуть?
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10.10.2021 11:41 Відповісти
 
 