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Світовий банк (806) МВФ (3051) Doing Business (15) Крісталіна Георгієва (98)

Ексспівробітницю Світового банку, директорку-розпорядницю МВФ Георгієву підозрюють у маніпулюванні даними на користь Китаю

Ексспівробітницю Світового банку, директорку-розпорядницю МВФ Георгієву підозрюють у маніпулюванні даними на користь Китаю

Міжнародний валютний фонд заявив, що очікує "більше деталей" і сподівається "дуже скоро" прийняти рішення щодо майбутнього директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої в цій організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Заява від 8 жовтня з’явилася після розслідування адвокатської фірми WilmerHale у вересні, яке дійшло висновку, що Георгієва маніпулювала даними на користь Китаю, перебуваючи на керівній посаді у Світовому банку.

У своїй заяві Виконавча рада МВФ після засідання 8 жовтня заявила, що досягла "значного прогресу" в оцінці справи, зокрема провела зустрічі з представниками WilmerHale, а також із Крісталіною Георгієвою.

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У вересні цього року Світовий банк оголосив, що зупиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення в попередніх звітах: за 2018 і 2020 роки.

Георгієва, болгарська економістка, 16 вересня заявила, що "принципово" не згодна з висновками розслідування щодо звіту Doing Business Світового банку за 2018 рік.

"У мене вже була перша зустріч із Виконавчою радою МВФ із цього приводу", – сказала Георгієва, яка була генеральним директором Світового банку в 2018 році.

Doing Business класифікує країни на основі нормативно-правових актів й економічних реформ. Слідство виявило, що Китай подавав скаргу після того, як він посів 78 місце у виданні 2017 року.

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Згідно з висновками, у версії звіту за 2018 рік очікувалося, що рейтинг Китаю буде ще нижчим.

Але розслідування виявило, що незадовго до опублікування звіту за 2018 рік тодішня президентка Світового банку Джим Кім та Георгієва зустрілися з працівниками і попросили їх переглянути свою методологію щодо Китаю.

Перегляд призвів до того, що рейтинг Китаю підняли на сім позицій, щоб він знову посів 78 місце.

Незалежне розслідування юридичної фірми WilmerHale ґрунтується на аналізі десятків тисяч документів та інтерв’ю з десятками нинішніх і колишніх працівників Світового банку.

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Лауреат Нобелівської премії економіст Пол Ромер, який на той час був головним економістом Світового банку, подав у відставку в січні 2018 року після того, як повідомив журналісту, що методологію звіту Doing Business 2018 року було змінено так, що це могло б свідчити про вплив політичних міркувань.

Міністерство фінансів США заявило 16 вересня, що вивчає висновки розслідування, назвавши їх "серйозними".
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Топ коментарі
+7
Зе-тыпил!
Тебе же миллион раз объясняли:
ОДИН коррупционер на ТЫСЯЧУ сотрудников,
совсем НЕ одно и тоже, что

ТЫСЯЧА коррупционеров на ТЫСЯЧУ сотрудников.
А ты все никак понять не можешь!
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10.10.2021 02:01
+5
А говорят, что Байден слабак. Потихоньку повычищает решенские и китайские гадючники по всему миру.
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10.10.2021 00:56
+5
Вообще, эту болгарку зовут не Кристалина. От рождения ее звали Сталинкой. А 70-х - 80-х годах она преподавала политэкономику в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса.
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10.10.2021 08:29
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А говорят, что Байден слабак. Потихоньку повычищает решенские и китайские гадючники по всему миру.
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10.10.2021 00:56 Відповісти
Да, раша с Китаем успели рассадить своих птенцов , пока Европа развлекалась парадамиЛГБТ
вот и ВОЗ тоже под китайцами
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10.10.2021 01:29 Відповісти
его самого с семейством надо трухануть они там все в постели с Си Зиньпином
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10.10.2021 03:07 Відповісти
Схоже на те що голова МВФ Георгієва словами Голобородька відповіла Зеленському йдіть в ...
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10.10.2021 01:00 Відповісти
Этого просто не может быть. Коррупция есть только в Украине
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10.10.2021 01:06 Відповісти
Зе-тыпил!
Тебе же миллион раз объясняли:
ОДИН коррупционер на ТЫСЯЧУ сотрудников,
совсем НЕ одно и тоже, что

ТЫСЯЧА коррупционеров на ТЫСЯЧУ сотрудников.
А ты все никак понять не можешь!
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10.10.2021 02:01 Відповісти
Походе тупой здесь ты. Все украинские чиновники не стоят столько сколько коррупционеры по фамилии Берлускони, Саркози, Блаттер, Платини. Думаю в скором времени и Меркель в этом списке будет
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10.10.2021 05:05 Відповісти
Ну и? Всего ЧЕТЫРЕ, на весь Евросоюз?
Причем, двое последних вообще не политики и не гос чиновники - функционеры от футбола.
Политиков и чиновников больше у тебя не нашлось?
Берлускони и Саркози из-за коррупционных скандалов и кресла теряли и даже в тюрьме сидели.
Это ты называешь "тотальной коррупцией"?!
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10.10.2021 11:45 Відповісти
Кто в цивилизованном мире знает фамилию Ермак. А Блаттера знали на половине Земного шара.
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10.10.2021 15:13 Відповісти
Все знают!
На всех выездах он впереди Зеленского лезет.
Завхоз который выше президента.
А после Вагнергейты и Пандоры, так не только Ермака, но и Шефира и Баканова знают.
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10.10.2021 16:22 Відповісти
идет чистка по всем направлениям - от офшоров до мвф.
процесс долгий, но необходимый - слишком уж паутина из китая и рашки, да и коррупция в странах мира опутала как экономику, так и политику.
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10.10.2021 01:07 Відповісти
Та пох... -- главно, шо Бене денег всё равно не дадут! *)
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10.10.2021 01:09 Відповісти
"Кришталево чесна" Кристаліна.

Скрізь сидять лицемірні і брехливі, але корчать з себе порядних і вказівки видають, рекомендації та вчать, як жити. Заангажовані і продажні.
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10.10.2021 01:26 Відповісти
Вот это Профит:
Одна маленькая взятка, одному среднему сотруднику и вся страна в мировых ТОПах!
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10.10.2021 02:03 Відповісти
Каков размер взятки?
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10.10.2021 05:06 Відповісти
А говорят в ЕС взяток не берут . Так и вспомнился старый анекдот, про то как маленький мальчик подглядывал как родители занимались сексом. Подсмотрел и говорит - и эти люди запрещают мне ковыряться в носу ...
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10.10.2021 05:00 Відповісти
Це ти про маленьку-маленьку таку корупцію в Україні? А в пандорських паперах ми - на першому місці, а, Карл? У нас не пальцями у носі, як то кажуть, не пальцем роблені😉
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10.10.2021 08:19 Відповісти
Ту. так кто 73% дуракам доктор? Выбрали не только брехуна, но и шулера, Только как говорили древние "Жена Цезаря вне подозрений"
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10.10.2021 08:26 Відповісти
Ну да ,представляю каким пальцем и в каком отверстии там ковыряли
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10.10.2021 09:29 Відповісти
Kто-то всерьёз взялся трясти все эти ротшильдовские помойки: МВФ и проч.
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10.10.2021 06:27 Відповісти
А когда уже займутся махинациями нашего гетьмановича и незаконно нажитым майном его мамаши миллионерши?
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10.10.2021 07:35 Відповісти
Знайшли кого на директора фонду поставити - Болгарію називали 16-ю республікою СРСР, а тут із грязі та в князі. Звісно, поплавилась від китайських пропозицій, та й на вигляд, як базарна баба.
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10.10.2021 08:13 Відповісти
Достойная замена коррупционерке Лагард. Где большие деньги там и большой соблазн.
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10.10.2021 08:21 Відповісти
Лагард ще та с...ка, каже що високі ціни на газ добре для Європи бо у людей всі гроші підуть на енергоносії і не буде грошей щоб купляти інші товари...тим самим знизить інфляцію...
Таке враження що в совку економіці вчилась
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10.10.2021 13:30 Відповісти
Вообще, эту болгарку зовут не Кристалина. От рождения ее звали Сталинкой. А 70-х - 80-х годах она преподавала политэкономику в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса.
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10.10.2021 08:29 Відповісти
та там начебто вчили планову еконономіку комі,якось перевчилася
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10.10.2021 12:50 Відповісти
 
 