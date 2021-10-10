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бійка (733) Київська область (3806) Нацполіція (14886) Порошенко (15080)

Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати

Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати

У поліції повідомляють, що "мирна акція" під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині на Київщині триває.

"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські припиняли. Наразі сторони конфлікту до активних дій не вдаються", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.

Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати 01

Дивіться також: Тітушки прориваються в будинок Порошенка в Козині. ВIДЕО

Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі 9 жовтня. Понад 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.
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Топ коментарі
+65
Петро Порошенко якраз приїхав додому. Він подякував ветеранам, які дали відсіч тітушкам. Це ганьба, коли ОП, за наказом Зеленського, за вкрадені у платників податків гроші, наймає всяку погань для провокацій.
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10.10.2021 01:19
+35
Кстати, а ведь правда на 1000%. И гордона ************** Киву тоже не тревожат

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10.10.2021 01:51
+34
Порох не зеленая навозная муха Зе-Зе, он не боится никого. Его в бытность президентом на западе называли бульдозером.
Многие помнят шакалов Собакова, которые преследовали Пороха в 19 годе на предвыборных митингах. Так Порох не боялся это быдло, и когда они блокировали ему проход, он всегда шел напролом, и это быдло молча расступалось и довало ему и его команде пройти.
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10.10.2021 04:51
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Уже бегу! Только канистру прихвачу)
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10.10.2021 10:47 Відповісти
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10.10.2021 07:39 Відповісти
Десятки людей стали на захист Порошенка
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10.10.2021 07:39 Відповісти
І поміть, Лєанід Днєпр, не десятки, а сотні. І не найняті студенти та школярі- а АТОшники. І не за гроші, як ваші тітухани. І треба буде- будуть сотні тисяч і мільйони.
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10.10.2021 08:20 Відповісти
Так, так. Мільйони. Розвеселив. )))
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10.10.2021 08:24 Відповісти
Дурень думкою багатіє 😄
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10.10.2021 10:48 Відповісти
Этим мерзким нападением на проукраинскую, патриотическую оппозицию Зеленский подписал себе приговор - теперь с ним не будет общаться ни один мировой лидер ...... С обдолбанным клоуном даже шизанутая кремлёвская крыса избегает встречаться....
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10.10.2021 07:45 Відповісти
зеленский ничем не отличается от януковича: у него те же методы, что и у зека, у него такой же тупорылый электорат, даже команда та же (подоляк, портнов, татаров, левочкин и тд). так что у зеленый хряк до конца первого срока не досидит - его вынесут к епеням собачим, но только до ростова он не добежит
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10.10.2021 08:27 Відповісти
Як холопи посміли зазіхати на приватну власність мільярдера?
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10.10.2021 08:28 Відповісти
Офшорный клоун уже платит по $4000 учителям? Шо опять вас лошар ******?
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10.10.2021 08:32 Відповісти
ти холопе забув добавити... який чесно платить податки в державі і не виводить свої гроші в офшори. А чого ви бидлота не підете до будинку ахметова, коломойського, не давай сцикун зелений команди?
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10.10.2021 11:10 Відповісти
Как же надо бояться Пороха, чтобы устраивать бывшему президенту такое тупое шоу?! 58 уголовных дел результата не дали. Карманное МВД с Нацгвардией, очко государево генпрокурорша, моносброд в ВР, зеленые министры-олигофрены - ничто не дает бубочке уверенности в том, что он беспрепятственно затолкает всю страну под каломойского и ему подобных. Осталось последнее - собрать по Крывому Роху всех дебилов и устроить из них парад пи...арасов.
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10.10.2021 08:31 Відповісти
Майте терпіння! Ближче до виборів все буде! І нові плівочки, і підозра для Петрика та Васька (за доставку на Д/ЛНР силами СБУ "А" готівочки) і ганьба народна! Хоча вона давно вже є
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10.10.2021 10:31 Відповісти
До виборів? Зе клялося, що воно йде на один термін, то які йому вибори? Якби у нього дійсно були докази злочинної діяльності Пороха, той давно сидів бі в тюрмі, жодних сумнівів. Тож не треба співати дурнуватих пісень про плівки. Дайте мені зразок вашого голосу, я озвучу ним "Юнону і Авось" замість Караченцова.
58 кримінальних справ завели на Пороха, всі без виключення є нікчемними. А ви тут мрієте про хєрню собачу. Припиняйте дивитися Г+Г, бо розгубите залишки мозку. Рябошапка привселюдно признав, що всі кримінальні провадження проти Пороха живі виключно за рахунок шаленого тиску ОПи (читай Коломойського) на Генпрокуратуру.
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10.10.2021 10:46 Відповісти
Майте терпіння, все буде) політика складніша ніж ваші примітивні уявлення про події )
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10.10.2021 10:51 Відповісти
Безмежно щасливий за ваше глибоке розуміння політичних процесів. Вам залишилося навчитися розрізняти клоуна-наркомана від персонажу серіалу. Як раптом почнете бачити такі речі - звертайтеся. Коли ні, не турбуйте мене, тут без вас досить смердючої тупої зеленої дришні.
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10.10.2021 11:04 Відповісти
Чому не зараз, чому до виборів? Щоб, як зі "свинарчуками"? Щоб не було часу довести, що ви, ЯК ЗАВЖДИ, брешите?
Все за тією ж мокшанською методичкою дієте? Очікувано.
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10.10.2021 15:13 Відповісти
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10.10.2021 08:38 Відповісти
офшорный клоун такое недорослое, что пиджак не может себе взять в нормальном росте. Судя по длине рукавов и низа - брали на вырост
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10.10.2021 08:42 Відповісти
163 см.
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10.10.2021 08:49 Відповісти
Действительно, такое впечатление о мировом заговоре карликов, лень.in - 155 см. сралин примерно так же (по фото), ***** 157 см. (википедия 2001 год), зелох - 163 см. и одна и таже шиза "рюзьгэ мыр"!
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10.10.2021 11:03 Відповісти
родный брат Безумной ?
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10.10.2021 10:15 Відповісти
это только мне одному кажется, что Зеленский становится все больше похожим на старого еврея ?

б-р-р-р-р...
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10.10.2021 10:49 Відповісти
Скорее на жида.
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10.10.2021 10:57 Відповісти
Зокрема квітуча від щастя Мар'яна позувала з головним учасником сумнозвісної наради на Банковій Промовисту світлину "служниця" Зеленського розмістила на своїй сторінці Фейсбуку.
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10.10.2021 08:39 Відповісти
Господи! Якого зросту це нікчемне жиденя жабеня
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10.10.2021 08:41 Відповісти
Вот и началась предвыборная гонка.
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10.10.2021 08:51 Відповісти
Для Пороха вона давно вже закінчилась
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10.10.2021 09:04 Відповісти
Однозначно.
Если даже здесь срач.
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10.10.2021 09:59 Відповісти
Дякулы пришли? Додякувать? Выходи, герой народный, про томас по ушам электорату протри.
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10.10.2021 09:19 Відповісти
Обтекай зебилко.
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10.10.2021 09:24 Відповісти
От вас уже тошнит, уроды зеленые, вы конченые, без чести и принцыпов, БЫДЛО
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10.10.2021 09:28 Відповісти
так называемые "полицейские" (которых в Украине по сути не осталось,одни бандиты в пагонах) всячески помогали титушне,на видео видно.И думаю имели запрет от главных бандитов в ОПе на арест гопников
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10.10.2021 09:24 Відповісти
Быдло криворожское
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10.10.2021 09:26 Відповісти
Якби все це не перейшло в контратаку на банкову та до зеленського....
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10.10.2021 09:44 Відповісти
Стоять, ты с какого квартала?

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/245059652_1097518511055516_888262510563396482_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=GuUVPjz7Qj8AX-Gf3-M&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=ee293a05b9c2b1f89db7a8dc88be4ea0&oe=6189F2D1
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10.10.2021 09:47 Відповісти
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10.10.2021 09:48 Відповісти
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10.10.2021 09:57 Відповісти
Ха,ха,ха!да 95 квартал (пятак)все кому не лень ноги в Кривбассе вытирали, их пацаны чуханами считали
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10.10.2021 10:24 Відповісти
Тітушня сьозно проситься під козацьку розмашисту руку
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10.10.2021 10:25 Відповісти
Все равно, я лично не вижу смысла во всей этой бодяге. До выборов далеко. Электорат, симпатии...? Ну вот возьму по себе. Никогда, от слова совсем, не был сторонником Пороха. Но глядя на этот маразм и понимая, что ума у Пороха больше в мизинце левой ноги, чем у всех квартальных поцев вместе взятых, невольно симпатизирую П.А. Так смысл в чем тогда...)
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10.10.2021 10:38 Відповісти
Этот соевый навоз подпитает хоть как-то рейтинг петрухи для роста или только повонять здесь?
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10.10.2021 10:41 Відповісти
Сомневаюсь насчёт подпитки.
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10.10.2021 11:02 Відповісти
дермак и татарва тупо топят закомплексованную Зелю Сралину.. дебильность постановок свартала уже зашкаливает..
зебилы 73%, вы за ЭТО голосовали?.. или-таки за сильную-успешную Украину?.. - ну так знайте, эПштейны, зекомандА вас "налюбила во все ваши дыры".. идиоты-экспериментаторы..
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10.10.2021 10:43 Відповісти
Порох устраивает драчки с элементами мордобоя.
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10.10.2021 15:14 Відповісти
Чий Крим, порохофобе подолячко- пригожинське?
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10.10.2021 17:07 Відповісти
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