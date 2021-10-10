Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати
У поліції повідомляють, що "мирна акція" під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині на Київщині триває.
"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські припиняли. Наразі сторони конфлікту до активних дій не вдаються", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.
Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі 9 жовтня. Понад 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.
Топ коментарі
+65 хужє не будєт
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+34 Кот Бегемот b96e8d54
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Будь ласка, зачекайте...
58 кримінальних справ завели на Пороха, всі без виключення є нікчемними. А ви тут мрієте про хєрню собачу. Припиняйте дивитися Г+Г, бо розгубите залишки мозку. Рябошапка привселюдно признав, що всі кримінальні провадження проти Пороха живі виключно за рахунок шаленого тиску ОПи (читай Коломойського) на Генпрокуратуру.
Все за тією ж мокшанською методичкою дієте? Очікувано.
б-р-р-р-р...
жиденяжабеня
Если даже здесь срач.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/245059652_1097518511055516_888262510563396482_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=GuUVPjz7Qj8AX-Gf3-M&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=ee293a05b9c2b1f89db7a8dc88be4ea0&oe=6189F2D1
зебилы 73%, вы за ЭТО голосовали?.. или-таки за сильную-успешную Украину?.. - ну так знайте, эПштейны, зекомандА вас "налюбила во все ваши дыры".. идиоты-экспериментаторы..