Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати

У поліції повідомляють, що "мирна акція" під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині на Київщині триває.

"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські припиняли. Наразі сторони конфлікту до активних дій не вдаються", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.

Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

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Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі 9 жовтня. Понад 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.