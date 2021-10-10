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Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали наші позиції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали наші позиції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримки напруги і провокування вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, за минулу добу, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

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Неподалік від Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував гранатомети різних систем.

У бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 10 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Топ коментарі
+3
Бережи вас ГосподЬ, рідненькі, від "зеленської тиші".
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10.10.2021 10:46
+1
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small Почему эту басоту не призывают на принудительные работы для Украинской армии?
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10.10.2021 09:01
+1
У нього є довідка, що він псих. І це не жарт. Саме таких використовує дерьмак-подляк, непідсудних, для цькування Порошенка.
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10.10.2021 10:45
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https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small Почему эту басоту не призывают на принудительные работы для Украинской армии?
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10.10.2021 09:01 Відповісти
У нього є довідка, що він псих. І це не жарт. Саме таких використовує дерьмак-подляк, непідсудних, для цькування Порошенка.
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10.10.2021 10:45 Відповісти
Такие хорошо копают окопы ,когда рядом стоит надзиратель с автоматом
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10.10.2021 11:41 Відповісти
титушки не защитники Украиньі. титушки - резевр руского мира. вот они (тетушки) первьіми пойдут мародерами в городах за которьій росийская армия вцепится. вот Одеса - самьій жирньій кусок титушни марадеров и проросийских обдроченцев. отойдут солдатьі с линии соприкосновения войск и с моря и из нутри Одесьі титушня поделит жирньій кусок имущества одеситов так любящих "мир" которьій предлагает Зеленое ****. .
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10.10.2021 19:59 Відповісти
Бережи вас ГосподЬ, рідненькі, від "зеленської тиші".
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10.10.2021 10:46 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosii-rozbivsja-litak-iz-parashutistami-zaginuli-16-osib/ Неділя, 10 жовтня 2021
В Татарстані (Росія) розбився літак із парашутистами, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули щонайменше 16 людей.
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10.10.2021 13:34 Відповісти
Армії потрібні копачі фронтових траншей,якщо - клепки немає стріляти,або - грамотно воювати.
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10.10.2021 15:34 Відповісти
 
 