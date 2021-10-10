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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, виявлено 11 344 нові випадки, видужали 2 581 людина, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, виявлено 11 344 нові випадки, видужали 2 581 людина, - МОЗ

За добу 9 жовтня в Україні зафіксовано 11 344 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 149, медпрацівників - 122).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 3 712 осіб;
◾ летальних випадків - 162;
◾ видужало - 2 581 людина.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР - 35 671 особу,
◾ методом ІФА - 5 434 особи,
◾ експрес-тестами - 26 287 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 541 257 осіб;
◾ одужали - 2 290 427 осіб;
◾ летальних випадків - 58 493;
◾ проведено ПЛР-тестів - 13 253 584.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 783), Одеській (1 010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, виявлено 11 344 нові випадки, видужали 2 581 людина, - МОЗ 01
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10.10.2021 08:33 Відповісти
Ну хоть какой-то мозг у отдельных индивидов появиться.
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10.10.2021 08:47 Відповісти
зе-упыри специально пустили эпидем ситуацию в стране на самотек, чтобы до ноября объявить в стране локдаун. Ведь в локдаун плебу нельзя митинговать против повышения комуналки, в локдаун нельзя митинговать против офшоров зелоха, в локдаун можно украсть денег из короновирусного фонда и самое главное - в локдаун все лохи будут сидеть по домам у телевизоров и будут смотреть телеаналы олигархов на которых восхваляют найвэлычнишого, а в это время зе-сепвры будут разваливать армию и экономику, чтобы куйло легко захватил страну
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10.10.2021 08:37 Відповісти
Для выходного дня это очень много.
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10.10.2021 08:49 Відповісти
Нью-Йорк Таймс призналась, что НЕМНОГО завысила статистику по госпитализированы детям , с 63 000 до 900 000.
Статистика для тех кто любит и умеет о#уевать.
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10.10.2021 09:06 Відповісти
Это Вам бабушки уподъезда рассказали?
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10.10.2021 09:52 Відповісти
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/10/09/kids-testing-positive-higher-rates-than-adults-covid-updates/6055913001/ Kids testing positive at higher rates than adults; gender wage gap impacted by COVID workforce loss: Today's COVID-19 updates

Новость от 9 октября
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10.10.2021 10:01 Відповісти
6% смертність брехня.
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10.10.2021 10:44 Відповісти
 
 