У торгівлі з ЄС Україна на 70-80% відповідає всім європейським стандартам, - Стефанішина

У ключових сферах, у яких відбувається торгівля між Україною та ЄС, країна на 70-80% відповідає європейським стандартам

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У п’яти основних сферах, в яких відбувається торгівля, на 70-80% відповідаємо європейським стандартам. Це вже підтверджено. Сфера енергетики – 80%. Сфера харчової продукції і санітарних заходів – понад 70%. Повністю відповідаємо системі державних закупівель та телекомунікацій. Це означає, що в розумінні нашої євроінтеграції ми (Україна і ЄС. - Ред) працюємо однаково і живемо однаково", - сказала Стефанішина.

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Вона також зазначила, що понад 14 тисяч українських компаній вже працюють на європейському ринку.

Україна також є тією країною, яка інтегрована в європейські структури. Країна є учасником понад 20 агентств та інституцій ЄС від правоохоронних (це Офіс прокурора ЄС), закінчуючи науковими, культурними програмами.

Тому, за словами Стефанішиної, з точки зору політичної, економічної конвергенції Україна фактично досягла величезних результатів за 5 років.

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