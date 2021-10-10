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У торгівлі з ЄС Україна на 70-80% відповідає всім європейським стандартам, - Стефанішина

У торгівлі з ЄС Україна на 70-80% відповідає всім європейським стандартам, - Стефанішина

У ключових сферах, у яких відбувається торгівля між Україною та ЄС, країна на 70-80% відповідає європейським стандартам

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У п’яти основних сферах, в яких відбувається торгівля, на 70-80% відповідаємо європейським стандартам. Це вже підтверджено. Сфера енергетики – 80%. Сфера харчової продукції і санітарних заходів – понад 70%. Повністю відповідаємо системі державних закупівель та телекомунікацій. Це означає, що в розумінні нашої євроінтеграції ми (Україна і ЄС. - Ред) працюємо однаково і живемо однаково", - сказала Стефанішина.

Читайте також: Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина

Вона також зазначила, що понад 14 тисяч українських компаній вже працюють на європейському ринку.

Україна також є тією країною, яка інтегрована в європейські структури. Країна є учасником понад 20 агентств та інституцій ЄС від правоохоронних (це Офіс прокурора ЄС), закінчуючи науковими, культурними програмами.

Тому, за словами Стефанішиної, з точки зору політичної, економічної конвергенції Україна фактично досягла величезних результатів за 5 років.

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Топ коментарі
+4
Я бы предпочел услышать это от представителей ЕС.
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10.10.2021 11:02
+2
Не, дорогенька, работаем больше, а живем хуже. Твое высказывание на кого розсчитано
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10.10.2021 11:11
+2
Наши законы и система налогообложения на все сто процентов не соответствуют евростандартам,так что молчи в тряпку и переписывай законы не у засрашки,а у европейцев.
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10.10.2021 11:24
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Я бы предпочел услышать это от представителей ЕС.
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10.10.2021 11:02 Відповісти
Не, дорогенька, работаем больше, а живем хуже. Твое высказывание на кого розсчитано
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10.10.2021 11:11 Відповісти
Особливо в "реверсі" газу...
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10.10.2021 11:13 Відповісти
Закон Парето офшорным клоунам совсем не знаком. А он говорит, что как раз 20% дают 80% от всего результата.
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10.10.2021 11:20 Відповісти
Наглая ложь.
По качеству сырья бракуется до хрена и больше украинских товаров.
К примеру, казалось бы самая крутая марка по производству соков - Сандора, забанена из-за не прошедшей сертификацию воды.
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10.10.2021 11:20 Відповісти
Я поздравляю команду Богдана,Порошенко,Бахматюка и других аллигархов с днем селюка!
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10.10.2021 11:23 Відповісти
Наши законы и система налогообложения на все сто процентов не соответствуют евростандартам,так что молчи в тряпку и переписывай законы не у засрашки,а у европейцев.
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10.10.2021 11:24 Відповісти
Дьявол кроется в деталях вот в тех 20%.
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10.10.2021 11:44 Відповісти
Остальные 20-30% пересекаются с интересами Ахметова и Коломойского, а их интересы выше любых европейских стандартов
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10.10.2021 11:48 Відповісти
А я инезналЪ,в какой звездатой сране живу,..у...
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10.10.2021 11:49 Відповісти
Джерело дуже авторитетне. Чому ми не в ЄС?
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10.10.2021 12:37 Відповісти
Лжет по жизни, а тут под заказ ОФ.
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10.10.2021 12:47 Відповісти
Особенно преуспели в торговле карпатским лесом, с 2014-2021.))))
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10.10.2021 13:20 Відповісти
 
 