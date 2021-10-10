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Порошенко (15080) тітушки (189)

"Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок і посилає їх сюди", - Порошенко про бійки під його будинком у Козині. ВIДЕО

П'ятий президент і лідер "ЄС" Петро Порошенко вважає, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх до його дому в Козині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у фейсбуці.

"Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Спасибі ветеранам та активістам, які не дали цьому статися. Ви всі великі молодці!

Дивіться також: Тітушки прориваються в будинок Порошенка в Козині. ВIДЕО

Офісу президента я хочу сказати: ви за це нестимете відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну.

Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!" - написав він.

Дивіться також: "Мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка: чергують 60 поліцейських, у "ЄС" заявляють про провокації з боку тітушок. ФОТОрепортаж


Читайте також: Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати
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Топ коментарі
+44
Порошенко себе захистить..
А що буде з кожним з нас..... якщо зеленський забажає , то ніхто не порятує.
Віддали владу самодуркові...
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10.10.2021 11:55
+34
сегодня утром

https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/3023027657958731
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10.10.2021 11:54
+34
Це Україна програла вибори,зедегенерат
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10.10.2021 12:08
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Хоть у этих в головах нашлось чем думать. Пусть и с опозданием, но лучше, чем никогда.
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10.10.2021 15:57 Відповісти
Барига на крові ПОРОХ сам тих тітушок і найняв, щоб бідненькому предстати жертвою влади.
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10.10.2021 15:28 Відповісти
Усик ты? он тебе еще и в штаны насрал иди проверь.
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10.10.2021 15:36 Відповісти
Оце і є рівень культури порохолізів.
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10.10.2021 15:52 Відповісти
как так получилось, что ник ты свой написал расейским языком, а комменты строчишь українською мовою?
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10.10.2021 16:28 Відповісти
Нік реєстрував задовго до 2014року, тоді не так зважав на мову, а тепер пробував змінити і не виходить. Хто підкаже, як це зробити? Буду вдячний.
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11.10.2021 19:41 Відповісти
«Я хочу просто получить свои деньги и уехать отсюда» - https://t.me/telelug/6754
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10.10.2021 15:40 Відповісти
Зепроданці
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10.10.2021 15:54 Відповісти
Бедна Пэця все его абижають....
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10.10.2021 16:02 Відповісти
Смерть ворагам України! Зеленський ворог № 1..
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10.10.2021 16:12 Відповісти
Це не боротьба добра зі злом. Це міжолігархічні розбірки.
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10.10.2021 16:06 Відповісти
Зеленський-зрадник!
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10.10.2021 16:10 Відповісти
№ 5, наверное, технику этого дела знает досконально
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10.10.2021 16:28 Відповісти
Наш народ, конечно, далеко не всегда делает правильный выбор. Но через несколько месяцев он прекрасно видит, что вследствие очередного обмана, не за тех проголосовал.

Поэтому, учитывая, что по конституции "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", необходимо, чтобы у него была возможность быстро исправить ошибку.
Поэтому на длительный срок нам надо сделать выборы каждый год. Чтобы те кто обманул народ не засиживался безнаказанно 5 лет.

Выборы раз в 5 лет подходят только для стран устойчивой, стабильной дкмократии
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10.10.2021 16:28 Відповісти
Кроме того у народа должно быть больше возможностей чем "выбирать" из ставленников олигархии, скупающих места в бюллетенях кандидата в президенты через многомиллионный залог. Нигде в мире такого нет кроме нас.

Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов президента.
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10.10.2021 16:38 Відповісти
ЗЕ просто еще раз продемострировал, что его аудитория - конченое быдло с довольно невысокой ценой.
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10.10.2021 17:31 Відповісти
Зате аудиторія гетьмана, судячи з коментарів - агресивні неадекватні упороті недоумки, позбавлені будь-якого мислення, які люто ненавидять весь український народ за те, що вдруге не допустив їхнього нездару до корита...
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10.10.2021 18:04 Відповісти
Вы не народ, а шлак, готовый отсосать у того, кто заплатит.
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10.10.2021 18:16 Відповісти
А ти ким себе вважаєш, покидьок шоколадний? Вищою расою? Ти смокчеш шоколадну смердючу пацьорку навіть за безплатно.
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10.10.2021 18:24 Відповісти
До того всього ще й української не розуміють
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10.10.2021 18:23 Відповісти
Делать типа им нечего, чем хВулиганов на Порошенко посылать.
Там есть специально обученные люди, которые ласты завернут так, что даже пикнуть не успеешь.

А "держи вора" традиционно громче всех кричит сам вор.
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10.10.2021 18:43 Відповісти
Ха-ха-ха, більше нічого не придумав.
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10.10.2021 19:38 Відповісти
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