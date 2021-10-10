"Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок і посилає їх сюди", - Порошенко про бійки під його будинком у Козині. ВIДЕО
П'ятий президент і лідер "ЄС" Петро Порошенко вважає, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх до його дому в Козині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у фейсбуці.
"Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Спасибі ветеранам та активістам, які не дали цьому статися. Ви всі великі молодці!
Офісу президента я хочу сказати: ви за це нестимете відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну.
Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!" - написав він.
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Поэтому, учитывая, что по конституции "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", необходимо, чтобы у него была возможность быстро исправить ошибку.
Поэтому на длительный срок нам надо сделать выборы каждый год. Чтобы те кто обманул народ не засиживался безнаказанно 5 лет.
Выборы раз в 5 лет подходят только для стран устойчивой, стабильной дкмократии
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов президента.
Там есть специально обученные люди, которые ласты завернут так, что даже пикнуть не успеешь.
А "держи вора" традиционно громче всех кричит сам вор.