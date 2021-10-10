"Перевірено ДБР-БЕБ -"Укрексімбанком", - Железняк опублікував "інструкцію", як зірвати конкурс на главу САП
Народний депутат України Ярослав Железняк із фракції "Голос" прокоментував ситуацію зі зривом конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Ну, ви як діти малі. Так щиро здивувалися зірваному конкурсу на очільника САП. Зараз дам керівництво, щоб ви надалі не дивувалися", - зазначив Железняк.
Далі нардеп запропонував свій варіант інструкції "щодо усіх важливих конкурсів сучасності":
"Кілька простих запитань-відповідей допоможуть вам передбачити закінчення будь-якого конкурсу зараз на будь-яку посаду.
Частина перша. Обрання людини:
1) Це 100% наша людина?
2) Їй у разі чого можна буде зателефонувати та дати вказівку, кого не чіпати?
3) Вона буде щонайменше тричі на день згадувати про великі здобутки президента?
4) Вона не буде лайкати у фейсбуці пости від Богдана, Авакова, Рябошапки та Разумкова?
Якщо всі ці критерії отримують позитивні відповіді, то далі треба хакнути черговий типу прозорий конкурс.
Частина друга. Конкурс:
1) Американці уважно слідкують?
2) Ну типу сильно-сильно, чи просто стурбованість напишуть?
3) Нам МВФ гроші однаково дасть?
4) А якщо не дадуть грошей, пропетляємо, як минулого року?
5) Якщо що, то через ОАСК скасуємо?
6) Там скандал, як завжди, щось у фейсбуці напишуть?
7) Соціологія показує, що людям важливіші дороги та пенсія?
8 ) У разі чого гарну фотку для заяв від Офісу про "Не почули адекватних пояснень щодо зриву" підготували?
Якщо і на ці питання є відповідь, то тоді залишилось вирішити дуже простий алгоритм, як призначити.
Частина третя. Призначення:
1) Можемо просто через РНБО призначити туди людину?
2) А можемо просто, як у конкурсі з БЕБ Мельника, спочатку призначити, а потім конкурс?
3) А просто поставити виконувачем обов’язків?
Частина четверта. Робота з ризиками.
1) А ми всі пальці хрестиком тримали, коли давали обіцянку міжнародним парнерам нормальний і чесний конкурс провести, чи тільки я?
Всі. Інструкція для виконання. Перевірено ДБР-БЕБ -"Укрексімбанком"... А ви тут щодо САП "зраду розвели", - резюмував Железняк.
Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
У посольстві США в Україні заявили, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки розчаровані затримкою обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і закликали відновити роботу відбіркової комісії.
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Як то кажуть у місцевій влади - від стратегії розвитку ми повернулись до стратегії виживання.
Країна не розвивається. Країна знову пограбована і знову на грані виживання.
Кого б не "избрали" он все равно будет верно служить дерьмакам. Гризня идет исключительно за личность прислуги, кого назначат "любимой женой"