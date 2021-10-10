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Реакції після вакцинації проти COVID-19 є нормальними для організму, - МОЗ
Після вакцинації імунна система вибудовує захист. Тому реакції після щеплення проти коронавірусу є нормальними для організму.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У МОЗ закликали не хвилюватися, якщо після вакцинації проти COVID-19 у вас з'явилися такі симптоми:
▪ почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
▪ підвищення температури тіла;
▪ втома;
▪ головний біль;
▪ озноб або лихоманка;
▪ біль у м'язах або суглобах;
▪ біль у животі, нудота;
▪ сонливість або безсоння;
▪ запаморочення.
"Такі реакції минають через кілька днів. Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - зазначили в МОЗ.
Топ коментарі
+15 belge
показати весь коментар10.10.2021 12:34
+14 Ksenia VB
показати весь коментар10.10.2021 12:41
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.10.2021 12:49
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Будь ласка, зачекайте...
Летом практически нет короновируса, а сейчас - в холодную пору года, короновирус выходит на пик заболеваемости.
И так будет каждый год.
И никакая вакцина тут не поможет.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
О как. А зачем тогда статистика и что тогда сравнивать? Каким образом убедить людей, что вакцинация действительно эффективна?
Варианты ковида разные- дельта, альфа, гамма... Журналисты и политики путают штаммы и варианты. Вирус один, да ОРВИ, вид короновирусов. Штаммы разные. У штамма коронавируса SARS-1 ,была смертность 10%, у штамма Mers -1 была смертность 25-30%, у штамма SARS-2 (Ковид 19) смертность на сегодня 2,5%, но он собака такая очень заразный оказался. Очень быстро распостраняется. Это как коронавирус собака, допустим, не кошка, а собака, а штамм -это порода собак. А варианты -это отклонения внутри породы -есть более мелкие собаки в помете, более крупные, более злые, но это пока все еще таже порода- ковид 19. Очень быстро распостраняется дельта например и молодых тоже поражает. Так вот и уханский и дельта -это всего лишь варианты штамма коронавируса ковид 19. Поэтому вакцина работает. А то, что пишут что новые варианты ковида будут обходить вакцину, так это не эту вакцину, а в принципе любую. Есть такие вирусы, для которых пока человечество не может придумать вакцину. Это конечно жопа будет. Там пфайзер какие-то таблетки разрабатывает, посмотрим. Может и не будет такого опасного варианта, пока это предположения.
Статистику портит Украина, Россия, Румыния и другие невакцинированные страны Европы
То есть в прошлом году один зараженный заражал 2-3 человека, а в этом один зараженный заражает до 12 человек.
Второе, поскольку вирус новый, то статистика по годам не работает, да и по кварталам еще рано.
Частотная статистика не сработает.
Только более продвинутая баесовская статистика.
Или, как я сказал выше. Смотреть в моменте коэффициент смертей на миллион населения, например за неделю. И сравнивать в каких странах он больше, в более привитых, или в менее привитых.