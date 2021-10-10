Реакції після вакцинації проти COVID-19 є нормальними для організму, - МОЗ

Після вакцинації імунна система вибудовує захист. Тому реакції після щеплення проти коронавірусу є нормальними для організму.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ закликали не хвилюватися, якщо після вакцинації проти COVID-19 у вас з'явилися такі симптоми:

▪ почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

▪ підвищення температури тіла;

▪ втома;

▪ головний біль;

▪ озноб або лихоманка;

▪ біль у м'язах або суглобах;

▪ біль у животі, нудота;

▪ сонливість або безсоння;

▪ запаморочення.

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"Такі реакції минають через кілька днів. Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - зазначили в МОЗ.



