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КПВВ (330) Станиця Луганська (196)

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: пенсіонерів перестануть випускати за українськими пенсіями

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: пенсіонерів перестануть випускати за українськими пенсіями

Окупаційна влада на Луганщині посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Цим рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Тож окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);
навчання;
необхідність догляду за близьким родичем;
похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вище зазначених причин, а також у разі участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як уточнила так звана "міністерка охорони здоров'я "ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

У такий спосіб громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

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Топ коментарі
+21
Правильно. Хватит с них денег от Укрэксимбанка.
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10.10.2021 12:45
+17
Походу дырявые еще большие патриоты Украины чем зелох. Я напомню, что именно зеленый упырь начал платить пенсии всем терпилам из дыры, независмо от того живые они или уже откинулись - такая себе дыра в которой жгутся деньги украинских роботяг, благодаря криворогульному черту
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10.10.2021 12:55
+16
Надо закрыть все КПВВ на 20 лет. А потом посмотрим моджет ещё на 20 лет.
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10.10.2021 12:50
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Предлагаю разбрасывать бабло с беспилотников. Строго пенсионерам.
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10.10.2021 12:43 Відповісти
это я первый предложил! можно также через обсе раздавать, с белых машин...
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10.10.2021 12:53 Відповісти
Беспилотники жалко. Будут сбивать. Можно просто на КПП раздавать всем у кого есть знакомые пенсионеры, они передадут потом.
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10.10.2021 13:22 Відповісти
Там WEB Banking Ощада работает и за 7-10 % пенсы обналичивают там.. Вот и посчитайте с 3 млрд соцвыплат от Украины ежемесячно сколько получат террористы? Почти 300 000 000 гривет Карал!!! Ежемесячно на финансирование терроризма...
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10.10.2021 18:33 Відповісти
Правильно. Хватит с них денег от Укрэксимбанка.
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10.10.2021 12:45 Відповісти
Баба с воза ! Сидели на двух стульях , коллаборанты
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10.10.2021 12:58 Відповісти
Правильно. За то, что они натворили, от Украины они должны получать вэлыку жЫрну дулю з маком. А после освобождения Донбасса от кацапской оккупации выплатить этим любителям рюзьге мира все сразу, но ниже пояса, сжатым воздухом.
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10.10.2021 13:04 Відповісти
а что "творили" пенсы? не то же самое что такие же точно пенсы, ватные на 90%, творят на НЕоккупированной территории?
Кто главные голосовальщики за Бойко и Зелю - пенсы! и молодь сопливая.
А если судить по вашему комменту, то войну с РФ развязали пенсы с Донбасса. а не Путин.
если что - я рад, что пенсам не будут платить из украинского бюджета.
Но гораздо важнее то, что это хорошее для Украины дело - а именно усиление проукраинских настроений в ОРДЛО сделано руками пророссийских боевиков.
Я был в Луганской области два года назад и пару месяце назад. разница РАЗИТЕЛЬНАЯ. Если в прошлый раз НАШИ пенсы жаловались, мол, "из Лугандона никто из пенсов не хочет выезжать, они две пенсии получают - нам бы так", то теперь картина кардинально другая. Слышал как раз от приезжих оттуда пенсов, что им там фигово, и что их почти не выпускают за пенсиями в Украину, и что в Украине больше заботятся о людях, чем в Лугандоне.
так что не надо транслировать кремлевские нарративы, что "луганчане и дончане захотели свободы от бандеровцев". И без вас идиотов хватает. А правду о том, что 90% пенсов всей Украины - ватное пророссийское нечто, нечто, мечтающее только о повышении пайки, держите при себе.
Хоть это тысячу раз правда.
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10.10.2021 14:02 Відповісти
Не 90%, а максимум 73%, на даний час менше, як з об*єктивних так і суб*єктивних причин.
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10.10.2021 14:26 Відповісти
Предметно, содержательно, интересно. Отдельное спасибо за идиота и за бесценный совет держать что-то там при себе. За кремлевские нарративы просто земной поклон, ага.
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11.10.2021 08:59 Відповісти
Нарешті.
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10.10.2021 12:47 Відповісти
чому напряму не переказують на рахунки главньіх пісюнов ордльі?
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10.10.2021 12:55 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ на 20 лет. А потом посмотрим моджет ещё на 20 лет.
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10.10.2021 12:50 Відповісти
Злой ты ,изверг,там же наши пенсионеры! Они ж теперь(целый месяц)не смогут помогать своим деткам,которые сидят в окопах и безнаказанно стреляют по украм
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10.10.2021 13:45 Відповісти
но при этом упыри из ОПЗЖ будут выть, что это Украина виновата в непускании людей за пенсиямии
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10.10.2021 12:53 Відповісти
Хай упирь бойко із своїх статків,вкрадених в Україні (Вишки,заводик по виготовленню вибухівки і т. п.) платить там пенсії,врешті це вони(жоппоблоківці) намутили цю війну і виставляли цих бабок з іконами,які перекривали дороги нашим військовим в 2014 році... А зараз верещать що"это же наши люди..."
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10.10.2021 15:22 Відповісти
Походу дырявые еще большие патриоты Украины чем зелох. Я напомню, что именно зеленый упырь начал платить пенсии всем терпилам из дыры, независмо от того живые они или уже откинулись - такая себе дыра в которой жгутся деньги украинских роботяг, благодаря криворогульному черту
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10.10.2021 12:55 Відповісти
Он и не скрывал перед выборами, что забота о старых донецких сепаратистах - для него самое и приоритетное. Что совершенно не смущало его избирателей, которые платят на это налоги, и самим никакая пенсия не светит.
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10.10.2021 12:59 Відповісти
а что, у нас гражданская война, раз там только сепаратисты живут?
А я дурак думал что у нас война с Россией...
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10.10.2021 13:56 Відповісти
"терпіли"як раз не із дирляндії,ці гребуть по дві пенсії і хають Україну на чому світ стоїть,а більш "терпіли,це українські пенсіонери...
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10.10.2021 15:27 Відповісти
Вовочка аж почернел, куда же девать деньги? Добавлять нельзя, ожиреют суки, свои, а тем нельзя. Разве можно спать спокойно.
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10.10.2021 12:57 Відповісти
Хоть они про наш бюджет позаботятся.
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10.10.2021 12:58 Відповісти
Накінець ОРДЛОВ-ціі зробили те, на що наші не спромоглися за 7 років.
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10.10.2021 12:59 Відповісти
я аж расплакался
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10.10.2021 13:01 Відповісти
Та тут многим слезы мешают говорить.
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10.10.2021 13:07 Відповісти
давно пора- пусть рюсский мир этим сепарам платит пенсии-на двух стулах хотять усидеть иуды=
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10.10.2021 13:04 Відповісти
судя по вашим словам у нас все-таки гражданская война, а не война с РФ?
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10.10.2021 13:51 Відповісти
великой отчественной войны судя по вашим словам тоже не было- была гражданская война между гражданами ссср- с одной стороны красная армия а с другой- жители ссср- армия власова- локотская республика и еще сотни тысяч коллаборантов и сепаратистов которых поддерживала нацистская германия-
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10.10.2021 14:08 Відповісти
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10.10.2021 13:06 Відповісти
Еще бы и на учебу своим личинкам запретили выезжать.
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10.10.2021 13:09 Відповісти
Голосовали за Х#йла а пенсию в Украине получают даже сепары возмутились...
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10.10.2021 13:15 Відповісти
если вы верите в честность оккупендов Путина - вы идиот.
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10.10.2021 13:51 Відповісти
я понемаю что вам нечем но всеже попробуйте понять что это стеб...
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10.10.2021 13:56 Відповісти
Спасибо руководству ОРДЛО
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10.10.2021 13:22 Відповісти
Чудово. Є таки гарні новини.
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10.10.2021 13:44 Відповісти
Нарешті почали виконувати мінські угоди, у частині, утримувати окуповані території має окупант.
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10.10.2021 13:46 Відповісти
такого пункта в Минских нет.
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10.10.2021 13:50 Відповісти
Пан читав угоди ,чи підписував?
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10.10.2021 14:43 Відповісти
Я считаю, боевикам проплатили из бюджета Украины. Не иначе.
Это дешевле, чем содержать пенсионеров ОРДЛО за счет госбюджета ВСЕГДА.
причем, что приятно - вину за это взяли на себя сами боевики))
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10.10.2021 13:49 Відповісти
Абсолютно пох...
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10.10.2021 14:19 Відповісти
І куди дивляться "глибокостурбовані" міжнародні інституції, це ж "гіноцид"!
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10.10.2021 14:30 Відповісти
Ну,як попід гусенки наших танків "сігати",щоби не дати їм можливості вступити до бою із ************* оті даунбаські "пенси" добре знають. Так ото нехай знають і те,що від України їм-хрен би давати, а не пенсії. Нехай у любимого ***** просять,може змилостивиться, але навряд,бо " Мавр зробив свою справу- мавр може йти"! Шшас заплачу від жалю.
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10.10.2021 14:54 Відповісти
хоть один из комментаторов здесь живёт? И хоть малейшее представление имеет, шо тут с украинскими пенсиями? По городу куча обменников, в которых за долю малую снимут и отдадут пенсию с вашей украинской карточки.Ну и при обмене на рубли ещё наварят...А кому надо карточку поменять- и через рашку съездят...долго, дорого, но терпимо...дырявые начальники и тут в доле...
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10.10.2021 15:18 Відповісти
Ну хоть кто-то заботится об украинском бюджете. Наши готовы все просрать. Ни копейки не получая от работающих и ОРДИЛО, выплачивают миллионы их пенсионерам за наш счет. Еще и россиюшка пенсии платит. Так чего же не воевать ополченцам.
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10.10.2021 15:38 Відповісти
да нихера они не заботятся! просто ковид ситуация... ну а "наши" укро-падлюки найдут способ выплачивать пенсии запроданцам!
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10.10.2021 16:10 Відповісти
Зневажаю всіх керівників без винятку які допустили виплату будь яких відразхувань з бюджету України на користь сепаратистів. "Какая разніца" - "Пєтя "ілі" Зєля" розкрадає бюджет і за відкати фінансує прокацапський сепаратизм утримуючи паразитів Даунбасу які стріляють в Україну разом з окупантами *****? Згідно міжнародних законів окупант має утримувати окуповані території. Крапка. Якщо ми щось туди платимо то це злочин. Ми маємо платити тільки своїм захисникам і патріотам. Яка може бути солідарність з людьми які в нас стріляють?
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10.10.2021 16:18 Відповісти
Давно пора прикрыть украинскую кормушку для " хоть камни с неба но в России", у самих воли не хватает, так хоть с той стороны дуроломы на это пошли( хотя думаю не надолго).
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10.10.2021 19:24 Відповісти
Короче, русьге мир накрыл их полностью, по самые помидоры. Вы звали псин мавзолейных, вы их получили. Без украинской пенсии вы подохните
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10.10.2021 20:18 Відповісти
За что вообще платить этим предателям и колоборантам? Они же голосовали за ЛыДыНыРу? Так пусть теперь ДыНыра их и кормит! С каких это делов, я плачу налоги в Пенсионный фонд, что бы какой то любитель Пуйла и русского мира получал пенсию?
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10.10.2021 20:34 Відповісти
Ну шо сказать?... Молодці... Бо наші так і будуть платити і мертвим і живим і ненародженим
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10.10.2021 20:40 Відповісти
 
 