Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: пенсіонерів перестануть випускати за українськими пенсіями

Окупаційна влада на Луганщині посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Цим рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Тож окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вище зазначених причин, а також у разі участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як уточнила так звана "міністерка охорони здоров'я "ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

У такий спосіб громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

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