Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: пенсіонерів перестануть випускати за українськими пенсіями
Окупаційна влада на Луганщині посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Цим рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що з 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.
Тож окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:
лікування (реабілітація);
навчання;
необхідність догляду за близьким родичем;
похорон родича.
Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вище зазначених причин, а також у разі участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".
Як уточнила так звана "міністерка охорони здоров'я "ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.
У такий спосіб громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.
Будь ласка, зачекайте...
Кто главные голосовальщики за Бойко и Зелю - пенсы! и молодь сопливая.
А если судить по вашему комменту, то войну с РФ развязали пенсы с Донбасса. а не Путин.
если что - я рад, что пенсам не будут платить из украинского бюджета.
Но гораздо важнее то, что это хорошее для Украины дело - а именно усиление проукраинских настроений в ОРДЛО сделано руками пророссийских боевиков.
Я был в Луганской области два года назад и пару месяце назад. разница РАЗИТЕЛЬНАЯ. Если в прошлый раз НАШИ пенсы жаловались, мол, "из Лугандона никто из пенсов не хочет выезжать, они две пенсии получают - нам бы так", то теперь картина кардинально другая. Слышал как раз от приезжих оттуда пенсов, что им там фигово, и что их почти не выпускают за пенсиями в Украину, и что в Украине больше заботятся о людях, чем в Лугандоне.
так что не надо транслировать кремлевские нарративы, что "луганчане и дончане захотели свободы от бандеровцев". И без вас идиотов хватает. А правду о том, что 90% пенсов всей Украины - ватное пророссийское нечто, нечто, мечтающее только о повышении пайки, держите при себе.
Хоть это тысячу раз правда.
А я дурак думал что у нас война с Россией...
Это дешевле, чем содержать пенсионеров ОРДЛО за счет госбюджета ВСЕГДА.
причем, что приятно - вину за это взяли на себя сами боевики))