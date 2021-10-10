УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини
3 807 54
газ (10273) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (323)

Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період, - Стефанішина

Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період, - Стефанішина

Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти опалювальний період.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - зазначила Стефанішина.

Читайте також: "Газпром" у вересні до мінімуму скоротив транзит газу територією України, - Оператор ГТС

Щодо потреби проведення переговорів із Росією стосовно газу Стефанішина зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же має бути новий контракт.

"Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятися нам обов'язково доведеться, бо нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил", - зазначила віцепрем'єрка.

Читайте також: "Нафтогаз" розмитнив 2,4 млрд куб. м. газу, поставлені "Газпромом" ще в 2015 році: це призвело до недоотримання бюджетом 2,25 млрд грн ренти, - журналіст Винничук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Ви то нормально пройдете.
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
показати весь коментар
10.10.2021 12:47
+7
видимо вицепремьер не соображает, что б поднять газ из сховыщь, его надо чем-то заместить)))
показати весь коментар
10.10.2021 12:47
+6
Не хватит. Еще есть школы, больницы, садики, социальная сфера и расходы на транспортировку. У нас пытались провести тендеры для муниципальных организаций с автономными системами отопления. В том числе для садиков и школ. Ни одно из предложений не было меньше 35 грн. (!!)
показати весь коментар
10.10.2021 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви то нормально пройдете.
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
показати весь коментар
10.10.2021 12:47 Відповісти
видимо вицепремьер не соображает, что б поднять газ из сховыщь, его надо чем-то заместить)))
показати весь коментар
10.10.2021 12:47 Відповісти
газ в ПГХ под большим давлением, его не нужно там ничем замещать
показати весь коментар
10.10.2021 13:03 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 13:12 Відповісти
Кулеба заменит
показати весь коментар
10.10.2021 13:14 Відповісти
https://www.gazprominfo.ru/articles/gas-storage/
показати весь коментар
10.10.2021 13:15 Відповісти
В процессе создания хранилища часть газа захватывается в пласте-коллекторе, чтобы создать необходимое давление. Этот газ называется буферным. Его объем составляет приметно половину от всего газа, закачиваемого в хранилище. Газ, который потом будут извлекать из ПХГ, называется активным или рабочим газом.
показати весь коментар
10.10.2021 13:24 Відповісти
буферный газ всегда в хранилище, его не нужно ни закачивать ни выкачивать
показати весь коментар
10.10.2021 14:43 Відповісти
А знаете ли Вы,что всё Вами вышеописанное возможно лишь при квазиконсолированной инкорпоризации донорно-акцепторного базиса модулизации диффузора, скомпилированного под гипер-инфрорекуррентную n-мерную регенерацию торсионных полей, эмулированных эмиссией корреляционого квантиля экстрарезонансной мантиссы комбинированной чётности?
показати весь коментар
10.10.2021 15:11 Відповісти
Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила Стефанишина. Источник:
Вот эти оговорки про европейскость несколько пугают. А нельзя просто сказать - Мы имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах.
показати весь коментар
10.10.2021 12:47 Відповісти
да и европейскость однобокая однако, о европейских стандартах оплаты труда и соцгарантиях молчат почему то
показати весь коментар
10.10.2021 13:20 Відповісти
... и очень приличный потенциал в газодобыче.
показати весь коментар
10.10.2021 12:47 Відповісти
что они не сбрехали?
показати весь коментар
10.10.2021 12:48 Відповісти
где же зрада?
показати весь коментар
10.10.2021 12:51 Відповісти
А почему она не добавила "под руководством найвэлычнишого лидэра **********"? Снимут ведь, как пить дать.
показати весь коментар
10.10.2021 12:52 Відповісти
Ничего она не збрэхала, пройдем отопительный сезон нормально, плюс - минус, но кого это интересует. Не будем же мы в связи с этим делать перепись.
показати весь коментар
10.10.2021 12:52 Відповісти
Малый - не гони беса. Летом, вместо закупки газа на 50 млрд. грн. сняли Коболева и забрали эти бвбки на "Велике крадивныцтво"
показати весь коментар
10.10.2021 13:20 Відповісти
то вранье
в хранилищах 19 млрд
из них
3.5 частный газ
4-4.5 - технический газ
только на нужды населения надо 12 млрд кубов
дальше считайте сами
показати весь коментар
10.10.2021 12:54 Відповісти
посчитал
19-3,5-4,5 = 11
за отопительній сезон будет еще добіто минимум 7 млр кубов
11+7=18
18 млр.кубоав для населения на 6 месяцев не хватит?
показати весь коментар
10.10.2021 13:06 Відповісти
Не хватит. Еще есть школы, больницы, садики, социальная сфера и расходы на транспортировку. У нас пытались провести тендеры для муниципальных организаций с автономными системами отопления. В том числе для садиков и школ. Ни одно из предложений не было меньше 35 грн. (!!)
показати весь коментар
10.10.2021 13:11 Відповісти
а еще есть олигархи со своими химическими, металлургическими, ферросплавными и ..... сахарными заводами, если бы для них не тырили украинский газ то хватило бы и на школы и садики и больницы
показати весь коментар
10.10.2021 16:16 Відповісти
В чем проблема? Пойдите и перекройте всем газ кроме отопления населения? Распустите школы, садики, больницы, баннопрачки, закройте все остальные коммунальные учреждения. Закройте все ТЭЦ. Вперед и с песней. Потом расскажите сколько лечились после побоев.
показати весь коментар
10.10.2021 16:26 Відповісти
Эебилко, когда и за какие бабки будет "добито"? Прозвени рогами, будь добр.
показати весь коментар
10.10.2021 13:22 Відповісти
"в хранилищах 19 млрд"
Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили 18,16 млрд. кубометрів газу. Загальна місткість газу в ПСГ України - 30,95 млрд. кубів. Отже, сховища будуть наповнені лише на 58,7%. У 2020-му році цей показник складав - 82,8%.

показати весь коментар
10.10.2021 13:23 Відповісти
нет. не хватит
а теперь ты забыл про предприятия.
школы, садики тоже отапливать надо. и хлеб печь надо.
показати весь коментар
10.10.2021 13:50 Відповісти
еще кроме ТЭС которые генерируют тепло есть еще ТЭЦ на газе. это те которые вырабатывают электроэнергию
показати весь коментар
10.10.2021 13:52 Відповісти
Ну что, если у простых жителей зимой с газом будет ЖЖЖ, то все пойдем греться в дом Стефанишиной.
показати весь коментар
10.10.2021 12:54 Відповісти
Накрылась зрада.
Давайте про доллар по сто, только посмотрите на табло обменников.
показати весь коментар
10.10.2021 12:55 Відповісти
Ти бачив скільки коштує полварєніка сьогодні і скільки за нього просили ще два роки тому?
показати весь коментар
10.10.2021 12:58 Відповісти
Озвучь любимую тему, цену борщевого набора - в студию!
показати весь коментар
10.10.2021 17:53 Відповісти
Єслі што нє так- зебіли наґазуют! 😁
показати весь коментар
10.10.2021 12:56 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 12:57 Відповісти
Ну що ви таке кажете... Вони,оті пенсіонери, є на роботі. Ото пориються у помийках,відшукають щось потрібне,продадуть на базарі і проспонсорують "Слуг" на декілька лямів американських гривнів. І отак щодня! А ви все запитуєте: хто ж спонсорує оту 95 партію, та й брешете,що ото коломошка.
показати весь коментар
10.10.2021 13:37 Відповісти
так уже было что краник перекрыли, и зимой не могли достаточно быстро поднимать газ из хранилищ...
показати весь коментар
10.10.2021 12:58 Відповісти
здрісті, виключно зєпабєдобєсіє(((
показати весь коментар
10.10.2021 12:59 Відповісти
Охотно верю!
Тоже самое было и про пандемию... =)
показати весь коментар
10.10.2021 13:02 Відповісти
Эта обезьяна Стифанишина что считать до 20 не умеет??
показати весь коментар
10.10.2021 13:11 Відповісти
По вашому, виродки, такі здирницькі ціни на газ, це - нормально?!
показати весь коментар
10.10.2021 13:16 Відповісти
объемы газа, на которых страна будет проходить от.сезон, забыла назвать, но то ничо, зеленым врать - как дышать
показати весь коментар
10.10.2021 13:28 Відповісти
На 21-22 роки, а надалі? Ото грощі потрібно не по офшорах ховати подібно пацюкам,а вкладати їх у прискорення відшукування і видобутку свого,українського, газу і не "дивитись в очі" *****. А ************** бункерпуцьку послати на йух із його пердлом.
показати весь коментар
10.10.2021 13:30 Відповісти
Тю-ю-ю,я знаю деканів тех. ВУЗів із освітою "Дошкільне виховання".
показати весь коментар
10.10.2021 13:40 Відповісти
Ну да, у вас все нормально. А а нас даже воду вскипятить невозможно - давления совершенно нет, даже еду невозможно нормально приготовить.
показати весь коментар
10.10.2021 13:39 Відповісти
де це у ВАС? не зрадо:обствуйте, будь ласка, раніше часу!
показати весь коментар
10.10.2021 13:50 Відповісти
запомните этот твит...
показати весь коментар
10.10.2021 13:59 Відповісти
Коли влада заявляє,що чогось вистачає,це відразу напрягає

Досвід.
показати весь коментар
10.10.2021 14:02 Відповісти
Себестоимость добычи украинского газа составляет порядка 0.95-1.30грн за куб,добыча на уровне 19+млрд. кубов в год - этого газа (по Конституции Украины это собственность граждан) с головой хватает населению и теплокомунэнерго + еще на промышленность остается. Согласен что плюс рента и налоги,транспортировка...но у меня платежка 10.13грн за куб (с "доставкой"). Не слипнется? Теперь по поводу газа в хранилищах - его гораздо меньше чем в прошлом году, возможность виртуального реверса сильно ограничилась из за прекращения поставок в Венгрию через Украину,цена на биржах-ее вы знаете сами...не чтоб весной-летом закачать газ по нормальной цене (деньги на счетах Нафтогаза были - около 50млрд),они их вытащили на дороги,точнее на распил между приближенными к телу сонцесяйного - теперь успокаивают население и призывают экономить пресловутый газ, расхаживая при этом в кроссовках за пару-тройку тыщ долларов...
показати весь коментар
10.10.2021 14:04 Відповісти
Себестоимость добычи украинского газа составляет порядка 0.95-1.30грн за куб. м.? Это, наверное, большой секрет для всей планеты... После снятия грифа секретности все инвесторы мира ринуться в Украину добывать газ РЕАЛЬНО прикиньте какие сотни % прибыли...
показати весь коментар
10.10.2021 16:26 Відповісти
закачали по ценам лета, продаем по зимним. Все для вас, мой народ любимый, потребляйте
показати весь коментар
10.10.2021 14:54 Відповісти
учителя получающие обещанную им 4000 вечно зеленых , как и народ Украины для которого обещанная победа над бедностью свершилась могут подтвердить ,что "зе обещания "- обычная ложь
показати весь коментар
10.10.2021 15:40 Відповісти
Очень большой специалист по газу эта Стафанишина...
показати весь коментар
10.10.2021 16:22 Відповісти
Значит жди беды.

Как только Шмыгаль сказал, что проблем с отоплением не будет, оказалось что на ТЕС не зватает угля.
показати весь коментар
10.10.2021 17:25 Відповісти
газа явно не досить, чим замінити ,- можливість мабуть є, але за наявністю повного провалу кабміну, шансів нема
показати весь коментар
10.10.2021 17:48 Відповісти
 
 