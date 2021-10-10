Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період, - Стефанішина

Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти опалювальний період.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - зазначила Стефанішина.

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Щодо потреби проведення переговорів із Росією стосовно газу Стефанішина зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же має бути новий контракт.

"Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятися нам обов'язково доведеться, бо нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил", - зазначила віцепрем'єрка.

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