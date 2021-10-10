Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період, - Стефанішина
Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти опалювальний період.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - зазначила Стефанішина.
Щодо потреби проведення переговорів із Росією стосовно газу Стефанішина зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же має бути новий контракт.
"Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятися нам обов'язково доведеться, бо нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил", - зазначила віцепрем'єрка.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
Вот эти оговорки про европейскость несколько пугают. А нельзя просто сказать - Мы имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах.
в хранилищах 19 млрд
из них
3.5 частный газ
4-4.5 - технический газ
только на нужды населения надо 12 млрд кубов
дальше считайте сами
19-3,5-4,5 = 11
за отопительній сезон будет еще добіто минимум 7 млр кубов
11+7=18
18 млр.кубоав для населения на 6 месяцев не хватит?
Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили 18,16 млрд. кубометрів газу. Загальна місткість газу в ПСГ України - 30,95 млрд. кубів. Отже, сховища будуть наповнені лише на 58,7%. У 2020-му році цей показник складав - 82,8%.
а теперь ты забыл про предприятия.
школы, садики тоже отапливать надо. и хлеб печь надо.
Давайте про доллар по сто, только посмотрите на табло обменников.
Тоже самое было и про пандемию... =)
Досвід.
Как только Шмыгаль сказал, что проблем с отоплением не будет, оказалось что на ТЕС не зватает угля.