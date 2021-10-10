У першому півріччі Україна отримала рекордну суму прямих іноземних інвестицій - $2,8 млрд, - Шмигаль

У першому півріччі 2021 року Україна отримала рекордну за останні чотири роки суму прямих іноземних інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці 9 жовтня.

"Зростання інвестицій. У першому півріччі прямі іноземні інвестиції становлять $2,8 млрд. Це рекордна сума за останні чотири роки. Завдяки новим стимулам, які були запроваджені цього року, ми очікуємо прискорення інвестиційної активності в наступні періоди", - заявив прем'єр.

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