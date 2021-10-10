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держбюджет (2360) Денис Шмигаль (4408)

Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль

Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль

Державний бюджет за січень-вересень виконано майже на 104%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, "ефективна робота митниці та податкової" дозволила істотно збільшити надходження.

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"Цього тижня народні депутати направили ці майже 40 млрд на субсидії, кошти військовим, розвиток інфраструктури, підтримку лікарів і багато інших важливих для країни проєктів", - зазначив глава уряду.
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Топ коментарі
+14
Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
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10.10.2021 13:52
+13
Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
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10.10.2021 13:58
+10
Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

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10.10.2021 14:05
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Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
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10.10.2021 13:52 Відповісти
Армія падаждьот! В країні не вистачає 3000 суддів!!!
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10.10.2021 13:54 Відповісти
Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
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10.10.2021 13:58 Відповісти
Ну так за счет этого и бюджет рекордный. Если в него только поступать деньги будут он будет только расти.
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10.10.2021 14:03 Відповісти
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10.10.2021 14:19 Відповісти
Вы не внимательно читали, оно же ясно сказало, - на важные для страны проекты. ВСУ для этой власти не важный проект.
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10.10.2021 14:10 Відповісти
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10.10.2021 14:20 Відповісти
Важный проект - реконструкция резиденции шмаркли на Бирючьем.... И всех остальных поместий и дворцов...
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10.10.2021 14:46 Відповісти
О какой реконструкции вы говорите? Там для членограя, за наш счёт строят с НОЛЯ.
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10.10.2021 15:20 Відповісти
Чисто фартануло с ценами на металл и зерно, а так изменений ноль.
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10.10.2021 13:54 Відповісти
на метал ціни почали обвалюватися.
Але фартунуло що з отими 2,7лярдами (₴75лярдів) зелені від МВФ, які також поступили в держбюджет
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10.10.2021 14:05 Відповісти
Армия, перед которой долг 7.5 млрд - это разве не важный проект?
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10.10.2021 13:54 Відповісти
Можно поподробнее какой процент выполнения бюджета - это эмиссия пустых бумажек и займы? Чтобы лохи заранее готовились новому витку рекордной инфляции.
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10.10.2021 13:54 Відповісти
Ло-хи дивляться на курс долара, і зубоскалять в сторону порохоботів, "тіпа ну і ґдє ваш долар по100!??? "
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10.10.2021 13:57 Відповісти
Овощ тоже искусственно держал курс 8 пока все не навернулось. Вот для понимания

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10.10.2021 14:00 Відповісти
А это относительно свежие данные
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10.10.2021 14:02 Відповісти
Шо таке 104%?
Инфляція, дефлорація, чи емансіпація?
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10.10.2021 13:58 Відповісти
Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

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10.10.2021 14:05 Відповісти
Та давайте вже, "прикрашайте" каштани на Хресті! -- буде мені привід до Києва приїхати, бо скучив вже за Ненькою... *)
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10.10.2021 14:16 Відповісти
Ерекція у снах зєльоних.
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10.10.2021 14:05 Відповісти
На річницю Революції, нап'ємось до полюції!
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10.10.2021 14:19 Відповісти
Инфляция впервые за три последних года ускорилась до 11%, - Госстат Источник: https://biz.censor.net/n3292949
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10.10.2021 15:38 Відповісти
Треба нового сайта впорядувати: sebe.schmigal.net
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10.10.2021 16:01 Відповісти
Шмыгаль - "Госбюджет выполнен на 104%"
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10.10.2021 14:02 Відповісти
интересно, а чего это шмыгаля подняли по тревоге в выходные? почему он все это не рассказал в пятницу в ВР?
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10.10.2021 14:04 Відповісти
Вопрос риторический. После последних зашкваров нужен положительный белый шум для плебса.
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10.10.2021 14:07 Відповісти
Что этот рыночный барыга шмаргаль как всегда врёт!!Сначала занижат показатели , а потом легко их перевыполнят!!точ в точ как при Брежневе!! Вот Суки брехивые!!
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10.10.2021 14:04 Відповісти
Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль.......

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10.10.2021 14:07 Відповісти
"Выполнять" доходную часть бюджета за счет инфляции - я это вижу по ценам после каждого похода в магаз или на рынок,видять и чувствуют другие - только вам поцам офшорным все фиолетово...
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10.10.2021 14:09 Відповісти
Шестерки рынулись поднимать Офшорному Бубочке рейтинг.

Теперь минимум неделю вплоть до последнего чинуши будут докладывать из всех СМИ о "рекордных урожаях".
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10.10.2021 14:13 Відповісти
в #ОПе зе-зе забористая дурь. видно шмыгалю отсыпали жменьку. а по сути новости - эту брехню даже комментировать не хочется.
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10.10.2021 14:14 Відповісти
Шмигаль , а чому тодi ми досі не в СРСР?
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10.10.2021 14:18 Відповісти
Та что ж такое, и газа навалом и бюджет перевыполнен, и инвестиции есть, и доллар подешевел конкретно, прямо беда.
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10.10.2021 14:21 Відповісти
За рахунок інфляції...
І навіть це на величне крадівництво відправили, замість допомоги пенсіонерам, вчителям, військовим...
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10.10.2021 15:07 Відповісти
Так тут никакого вранья! Только вот пусть назовёт реальную инфляцию! 20%?
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10.10.2021 15:34 Відповісти
У шмигалів профіцит держбюджету майже як у Норвегії...)))
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10.10.2021 22:54 Відповісти
 
 