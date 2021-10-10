Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль

Державний бюджет за січень-вересень виконано майже на 104%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, "ефективна робота митниці та податкової" дозволила істотно збільшити надходження.

Читайте також: Проєкт бюджету-2022 не передбачає зростання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Таран

"Цього тижня народні депутати направили ці майже 40 млрд на субсидії, кошти військовим, розвиток інфраструктури, підтримку лікарів і багато інших важливих для країни проєктів", - зазначив глава уряду.