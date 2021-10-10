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Малайзія скасовує заборону на міжнародні поїздки для вакцинованих проти коронавірусу громадян з 11 жовтня

Малайзія скасовує заборону на міжнародні поїздки для вакцинованих проти коронавірусу громадян з 11 жовтня

Влада Малайзії, де повністю вакциновано 90% дорослого населення, скасовує заборону на міжнародні поїздки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як пише Bloomberg, повністю щепленим особам буде дозволено перетинати державний кордон Малайзії з 11 жовтня, заявив у неділю прем'єр-міністр Ісмаїл Сабрі Яакоб.

Раніше досягти показника в 90% щеплених планувалося до грудня. Метою швидкої кампанії з вакцинації в Малайзії було відновлення всіх секторів економіки до завершення четвертого кварталу року.

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У світі станом на ранок 10 жовтня зафіксували 238 369 454 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 863 098 летальних, одужали 215 503 341 особа.
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Туризм , праця , фінанси , медицина , навчання - потрібно не лише відкривати всі дороги для вакцинованих , а що значно важливіше - закривати всі шляхи для невакцинованих . Забобонні маргінали повинні почувати себе ущимленими у всьому . Тоді кількість невакцинованих різко зменшиться і вони не становитимуть загрози суспільству .
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10.10.2021 14:44 Відповісти
И чем же болезный ты наш я...не вакцинированный.. тебе угрожаю?? Какую опасность для тебя представляю.??
Тебе... Типа защищенному вакциной??
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10.10.2021 14:56 Відповісти
Супер!!! 👍Мое мнение - идентично! 😀
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10.10.2021 15:26 Відповісти
Німцям можно вже, куди завгодно якщо 2 рази прищеплений. В апотеці, в телефон сертіфікат загонять -- і вільний!
Проблема з неприщепленими дітьми до 12 років -- тоді в карантині придеться посідити, по возверненню.
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10.10.2021 14:49 Відповісти
 
 