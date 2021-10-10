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"Продай квартиру - поверни гроші": українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будівлі, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський і оформив на осіб із найближчого оточення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють #Букви.

Представник організації "Євромайдан" (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що в акції беруть участь українці, також їхні партнери та однодумці, які сьогодні прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей.

"Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora Papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з "Приватбанку" через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може, й не одну, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може, й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах", - пояснив Бубернак.

Дивіться також: Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Продай квартиру - поверни гроші: українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського 01
Продай квартиру - поверни гроші: українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського 02
Продай квартиру - поверни гроші: українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського 03
Продай квартиру - поверни гроші: українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського 04
Продай квартиру - поверни гроші: українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського 05

Він додав, що учасникам не потрібні пояснення:

"Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує. Кожен має право мати житло – ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею".

Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші".

Як відомо, факти, наведені в розслідуванні Pandora Papers і в новому фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо" "Офшор-95", свідчать про те, що бізнес-структури Зеленського могли не платити податків в Україні в період з 2012 до 2019 рік. З цією метою було відкрито низку офшорних компаній, якими, крім Зеленського, володіли його партнери по "Кварталу 95". Один із них - Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший - Іван Баканов, нинішній глава СБУ.

Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників "Кварталу 95" отримали понад 40 мільйонів доларів від компаній, пов‘язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Читайте також: Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers, - Ар'єв

Ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько 7,5 млн доларів. Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько 3 мільйонів доларів.

Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за декілька кроків від першого місця. У 2016 році вона коштувала 2,1 млн доларів.

Третя квартира через офшорні фірми належить "кварталівцю" Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі - понад 2,3 млн доларів. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин.

Дивіться також: Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО

Також акцію підтримала організація European Democrat Students. Це студентська організація Європейської народної партії. Мета організації – сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи. Вони підтримали активістів, які вимагають відповідей від українського лідера Володимира Зеленського.

Читайте також: НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers
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Топ коментарі
+53
Оце правильний мітинг. По адресу.
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10.10.2021 14:28
+47
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
https://twitter.com/tendertorg21/status/1447129217565667335 2 год



Чи розуміє нарік, що прийде час і до його і його кодла, до слуг урода будинків прийдуть також, прийдуть українці, а не тітушки, прийдуть учасники війни з кацапами, він це розуміє, якщо ні, то скажіть йому, бо кокс йому мозок виїв, скажіть, щоб знав!!!
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10.10.2021 14:29
+43
Так і буде.... з продовженням.

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10.10.2021 14:32
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буба згрыз последние ногти
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10.10.2021 17:43 Відповісти
А почему бы Петиным титушкам заодно не пропикетировать стоящую недалеко квартиру его подельника Ахметова которую тот купил за 200 МИЛЛИОНОВ долларов при самом честном пятом Президенте Этих денег хватит на отопление зимой всей Украины
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10.10.2021 17:59 Відповісти
а почему бы зебилам не прокоментировать простые факты: при Порошенко - ахметов беднел, а при зеЛохе офшщорном - стал богаче в ТРИ раза за 1 год, увеличив свое состояние с 2.8 млрд.долл до 7.5 млрд.долл.

И да, зебил, покупка недвижки ПОСЛЕ уплаченных налогов - это нормально.

Вопрос в другом, почему ахметов ПЕРЕСТАЛ платить налоги при зеЛохе офшорном, в результате чего за год накопился долг ахметова перед бюджетом Украины на общую сумму около 100 млрд.грн.. которые зеЛох офшорный.. списал ахметову.

А этих 100 млрд.грн хватит на ДЕСЯТЬ лет на отопление всей Украины зимой..

так почему зеленский списал этот долг ахметову и Ко?
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11.10.2021 00:15 Відповісти
п.с. ахметов при Порошенко стал беднее на 6 млрд.долл..
но пришел зеЛох офшорный и ахметов разбогател на 5 млрд.долл за ГОД.. Совпадение?
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11.10.2021 00:24 Відповісти
и еще, напомню маленькую такую особенность, наглядно демонстрирующую твой идиотизм
статья от 19 апреля 2011
Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне
Украинский олигарх Ринат Ахметов стал покупателем самой дорогой квартиры в Лондоне - трехэтажного пентхауса общей площадью 25 000 кв. футов (2320 кв. м), сообщает Financial Times (FT). Квартира была приобретена в 2007 г. за 136,6 млн фунтов стерлингов ($222,5 млн), оплата произведена без использования кредита.

вот оно чего.. 2007 год, а у зебилов "во всем виноват Порошенко"))
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11.10.2021 00:22 Відповісти
Какие они смешные.
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10.10.2021 18:00 Відповісти
Він вам, і нам нічого не винени, особливо те що краде з Коломойським! Нахаби!
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10.10.2021 18:52 Відповісти
А взагалі це було очевидно ще до виборів, що Зеленський був і є на "100% свій" для Коломойського, достатьно подивитись на риторику бєніних медіа.
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10.10.2021 18:54 Відповісти
Я правильно понял, гражданин Зеленский Владимир Александрович во время войны с рф утаивал деньги от финансирования армии? Если это так, то не является ли он пособником агрессора.
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10.10.2021 18:59 Відповісти
Він був ним, є і буде.
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11.10.2021 09:47 Відповісти
начальник сбу литинант бакланов . первый помощник шимпанз-зе шифер и сам пре-зе-рватив тупо не платили налоги --- ну блин первый вопрос и где епаное рнбо с санкциями --- нагуя нам это кино про дурика на велосипеде и вторая серия про 41 лимон баксов калломойского для вовы-квартального --- это же просто киздец -- это уму нерастяжимо как говорил райкин ---- и эта зеленая гнида имеет нас всех представлять
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10.10.2021 19:16 Відповісти
Про не лоха все мировые каналы показуют. Подать не лоху руку мировым лидерам будет в западло. За контаченный офшорами
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10.10.2021 19:17 Відповісти
Интересное словосочетание " украинские активисты" - "в Лондоне". ( ну как и ожидалось это ответка Зеле "протестантов" на события у дома Пэдро. Пинг понг в общем то.)
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10.10.2021 19:17 Відповісти
То у вас в Мацкві псевдоакції коли арештовані свій автозак штовхають.
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10.10.2021 19:42 Відповісти
Та ні, у тебе кацап, у тебе Лахта, яка ******** совкодрочесрство Зе клоуна
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10.10.2021 19:47 Відповісти
Убогоє лішнєхромосомноє, змийся як лайно в унітаз, не воняй своєй кацапською на форумі
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10.10.2021 19:50 Відповісти
и не говори.. вышли украинцы против коррупции зеЛоха офшорного)
"позор", да?))
а ведь могли бы нанять какого зебила с диагнозом "долбо****", чтобы тот раздавал деньги титушне..
той самой титушне, которую создал подоляк при януковоще..
тот самый подоляк, что сейчас работает у зеЛоха офшорного

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10.10.2021 21:47 Відповісти
Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги". Источник:
Отак клоун вже ******* і за кордонами України
Нюхав би собі і надалі кокс в грімйорках після корпоративів - ні, його понесло у велику політики як лайно по каналізації.
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10.10.2021 19:41 Відповісти
Ага за кордоном, 5 чоловік прийшло пофоткались. Говорять ніби ніколи в Україні ни жили та помилки в плакатах роблять.
Щок!!!
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10.10.2021 20:31 Відповісти
Ага.
5 человек вышли там, куда все ваше зебильное быдло никогда в жизни даже съездить не сможет, не то, чтобы там жить.
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10.10.2021 22:01 Відповісти
Закордонна допомога постраждалим від Panama Papers:
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10.10.2021 21:01 Відповісти
Забавно, что в Украине это никого не волнует
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10.10.2021 21:14 Відповісти
пффф, он вам ничиво не должен.
раньше думать надо было
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10.10.2021 21:49 Відповісти
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