30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

В Оренбурзькій області Російської Федерації 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це повідомило Слідче управління СК РФ по регіону увечері 9 жовтня.

У межах розслідування кримінальної справи, порушеної у зв'язку з масовим отруєнням, затримано дев'ятьох осіб.

Про масове отруєння сурогатним алкоголем жителів кількох населених пунктів Оренбурзької області стало відомо 7 жовтня.

Читайте також: 10 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії