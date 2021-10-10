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алкоголь (1218) отруєння (941) росія (63614)

30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

В Оренбурзькій області Російської Федерації 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це повідомило Слідче управління СК РФ по регіону увечері 9 жовтня.

У межах розслідування кримінальної справи, порушеної у зв'язку з масовим отруєнням, затримано дев'ятьох осіб.

Про масове отруєння сурогатним алкоголем жителів кількох населених пунктів Оренбурзької області стало відомо 7 жовтня.

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Топ коментарі
+49
если б не умерли от отравления суррогатным алкоголем-
их бы споили ирландским виски -
солдаты NATO
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10.10.2021 15:11
+41
Слезы мешают говорить..
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10.10.2021 15:09
+25
Для расии это обычные новости
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10.10.2021 15:09
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В день рождения )(уйла пили за его здоровье
т.е. отдали жизнь за здоровие Вождя
Как это трогательн...надо не забывать Медведева,Шойгу,помянуть Ельцина
Глядишь Сибирь совершенно очистится для китайцев
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10.10.2021 20:57 Відповісти
По вашему, россияне только пить умеют?!

https://radikal.ru/video/LIYS71nUCd8

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10.10.2021 21:24 Відповісти
Здорово! Великолепно!
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10.10.2021 21:34 Відповісти
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