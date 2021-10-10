30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії
В Оренбурзькій області Російської Федерації 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це повідомило Слідче управління СК РФ по регіону увечері 9 жовтня.
У межах розслідування кримінальної справи, порушеної у зв'язку з масовим отруєнням, затримано дев'ятьох осіб.
Про масове отруєння сурогатним алкоголем жителів кількох населених пунктів Оренбурзької області стало відомо 7 жовтня.
Топ коментарі
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+25 Олег Петрович ed2c8e0a
показати весь коментар10.10.2021 15:09
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т.е. отдали жизнь за здоровие Вождя
Как это трогательн...надо не забывать Медведева,Шойгу,помянуть Ельцина
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