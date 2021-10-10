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Новини Репресії в окупованому Криму
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Джапарова Еміне (179) Джелял Наріман (51)

Каральна практика в "найкращих" радянських традиціях ", - МЗС про примусову доставку Джеляла в психіатричну лікарню

Каральна практика в

Рішення направити заарештованого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в психіатричну лікарню для проведення експертизи є каральною практикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова написала у твітері.

"У тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно і примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в "найкращих" радянських традиціях", - заявила вона.

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Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти і адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою надати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" і "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза й Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).
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Проклятые упыри! Античеловеческое зазеркалье.
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10.10.2021 15:47 Відповісти
А Путина проверяли на ХИ_ХИ. Хотя зачем . Всему миру видно чти немного того ,ну типа неуравновешенный,Короче ДЛБ
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10.10.2021 18:24 Відповісти
Він живе в окупації. Нічого дивного, окупанти так завжди роблять. Дивно якби такого не було.
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10.10.2021 16:03 Відповісти
В либерастических традициях травить депутата метадоном и закапывать на третий день. Очень большая разница.
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10.10.2021 16:55 Відповісти
Втираешь мордорские нарративы?
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10.10.2021 18:59 Відповісти
А кто то 5 лет называл окупантом торговыми партньорами, разгонял блокаду, и не хотел перекрывать границу и выгонять росийское посольство. Вы уже определитесь там, а то сами сотрудничаете и торгуете с карателями а тут вдруг возмущаетесь.
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10.10.2021 17:11 Відповісти
то барыга сотрудничал
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10.10.2021 21:20 Відповісти
Кацапско-имперская сущность во всей красе. Народ с избыточной хромосомой.
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10.10.2021 19:00 Відповісти
 
 