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Укрзалізниця (6686) вагони (790) Каленков Олександр (104)

Списання вагонів за віком створить штучний дефіцит і кризу в галузі перевезень, - експерт

Списання вагонів за віком створить штучний дефіцит і кризу в галузі перевезень, - експерт

Намір Укрзалізниці списувати вагони за терміном експлуатації спровокує дефіцит вагонів на ринку перевезень і значно підвищить ціни на продукцію для кінцевого споживача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Те, що знову винесли на розгляд цей незрозумілий проєкт, яким збираються урізати термін експлуатації вагонів - і якісних, і неякісних, усіх, - це призведе фактично до катастрофічних наслідків для Укрзалізниці. Це створить штучний дефіцит. Це призведе до зростання ставок за користування вагонами. Це ляже тягарем на всіх вантажовідправників. І далі по всьому ланцюжку створення вартості", - пояснив Каленков.

Він також підкреслив: списання вагонів призведе до необхідності для УЗ купувати нові, водночас у компанії є більш пріоритетні напрямки для інвестування - в оновлення локомотивів і залізничної інфраструктури, яка нині в критичному стані.

"Саме це збільшить оборотність вагонів, правильніше, поліпшить оборотність вагонів. Саме це дозволить уникнути аварій на лінії і т.і., підвищить ефективність роботи Укрзалізниці", - пояснив Каленков.

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За його словами, немає необхідності списувати вагони, які ще можна експлуатувати, і саме так створювати кризову ситуацію в залізничній галузі.

"Вантажні вагони їздять і ще можуть їздити. Не потрібно створювати штучний дефіцит і штучну кризу на ринку", - резюмує Каленков.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів в залежності від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби не стали успішними, а накази відхилила регуляторна служба.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів.

У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад Укрзалізниці потрібно, але передусім необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

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Топ коментарі
+1
А списание по "экспертизе" создаёт обширное поле для КОРРУПЦИИ!
Да и откуда тут "катострофические последствия для Укрзализницы" если вагоны НЕ ЕЕ, а в частном владении компаний?!
Укрзализнице наоборот легче и безопаснее, если ВАШИ 70-летние вагоны перестанут ездить по ЕЕ рельсам!
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10.10.2021 16:12
+1
Это списанные кацапские вагоны РЖД их по цене металлолома украинским предпринимателям продавала.
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10.10.2021 16:20
+1
А что будет со списанными вагонами ?
Пойдут на металл ?
Или "спишут" самые лучшие и бесплатно передадут Ахметову ?
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10.10.2021 16:26
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А списание по "экспертизе" создаёт обширное поле для КОРРУПЦИИ!
Да и откуда тут "катострофические последствия для Укрзализницы" если вагоны НЕ ЕЕ, а в частном владении компаний?!
Укрзализнице наоборот легче и безопаснее, если ВАШИ 70-летние вагоны перестанут ездить по ЕЕ рельсам!
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10.10.2021 16:12 Відповісти
Это списанные кацапские вагоны РЖД их по цене металлолома украинским предпринимателям продавала.
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10.10.2021 16:20 Відповісти
это очередной гавноброс рашкованской пропаганды
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10.10.2021 17:34 Відповісти
А что будет со списанными вагонами ?
Пойдут на металл ?
Или "спишут" самые лучшие и бесплатно передадут Ахметову ?
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10.10.2021 16:26 Відповісти
Нада проста сдєлать новіє вагони
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10.10.2021 16:46 Відповісти
Делателей вагонов нет, ничего нет.
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10.10.2021 20:10 Відповісти
Мрази, завозят вагоны из кацапии, устроили вой, чтобы прикрыть схему, когда будет разобрано ждпуть в парашу?
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10.10.2021 16:59 Відповісти
Спишуть нові вагони, старі пустять на металолом, а потім беня стане дуже багатим
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10.10.2021 18:42 Відповісти
так давайте не будем списывать самолёты по возрасту
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10.10.2021 19:35 Відповісти
По УЗ уже ничему не удивляюсь(((( Ви ж только посмотрите - каждую неделю всплывают скандалы в этой отрасли. Они напрочь прогнили коррупцией. Каждый управляющий хуже предыдущего и все лишь воруют без продыха
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10.10.2021 21:04 Відповісти
А зробити нові вагони немає кому?

*****! Це ж вагони, а не космічні кораблі!
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11.10.2021 00:28 Відповісти
 
 