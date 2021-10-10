УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9031 відвідувач онлайн
Новини Україна-НАТО
7 613 53
НАТО (6216) оборона (4689) ССО (476)

3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу

3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу

В Україні ще один спецпідрозділ Сил спеціальних операцій пройшов сертифікацію НАТО. Оцінювання успішно пройшов 3-й полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, і тепер військовослужбовці можуть залучатися до сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба полку.

В інформації наголошується: "Військовослужбовці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго здолали важкий шлях для приєднання до міжнародної сім'ї НАТО і виконали всі вимоги стандартів Альянсу для можливості виконувати бойові завдання пліч-о-пліч з іноземними партнерами".

Дивіться також: Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130. ФОТОрепортаж

"Вступ на бойове чергування NATO Response Force (NRF) - це великий крок для української армії та подолання старої системи для створення нових штатів, можливостей і стандартів. Командування частини вітає військовослужбовців із проходженням оцінки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, першими в Україні таке оцінювання пройшли військовослужбовці 140-го центру ССО.

Читайте також: Членство України в НАТО невблаганно наближається. Реакція РФ і Білорусі свідчить про те, що ми на правильному шляху, - "слуга народу" Веніславський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
А почему не задерживают зарплат моносброду? Почему не задерживают зарплаты прокурвам и судьям? Почему не задерживают зарплаты в охфисе клоуна? Или герои, которые рисующие своим здоровьем и жизнью - третий сорт?
показати весь коментар
10.10.2021 16:17
+12
3-й полк спецназа? Это не тот полк что Порох спонсирует?
показати весь коментар
10.10.2021 16:06
+12
Кто будет подымать? зе-сепар, который уже полгода не может выплатить воинам деньги за участие в АТО?
показати весь коментар
10.10.2021 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3-й полк спецназа? Это не тот полк что Порох спонсирует?
показати весь коментар
10.10.2021 16:06 Відповісти
ССО любят Порох и снайперские винтовки
показати весь коментар
10.10.2021 16:19 Відповісти
В августе 2017 года было упомянуто о использовании винтовки Z-10 военнослужащими вооружённых сил Украины в ходе боевых действий Позднее стало известно, что 82 винтовки Z-10 закупил и передал в войска за собственные средства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Порошенко (сообщается, что эти винтовки поступили в 3-й отдельный полк специального назначения)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10#cite_note-8 [8] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10

А Косоворотько в это самое время развлекал русню за срублишки.
показати весь коментар
10.10.2021 17:07 Відповісти
Тобі скільки рочків, хлопчику, що і досі в казки віриш?
показати весь коментар
10.10.2021 18:08 Відповісти
Федя, пасись тундрой, я по воскресеньям не подаю.
показати весь коментар
10.10.2021 18:09 Відповісти
Зрозуміло, ти з 13% невиліковних...
показати весь коментар
10.10.2021 18:11 Відповісти
Опровергни, слизняк зеленый. Или тебя только обучили дерьмом из пасти брызгать?
показати весь коментар
10.10.2021 18:14 Відповісти
Вікіпедія, в яку написати маячню може будь-який шоколадний дебіл - найавторитетніше джерело. Пред"яви справжні документи, а не порожній, нічим не підкріплений, шоколадний висер.
показати весь коментар
10.10.2021 18:22 Відповісти
Какие документы? Купли-продажи? Или акт приемки из МО? Может, лучше ты попробуешь опровергнуть как-то поубедительнее, чем "явамниверю! вывсеврети!" в стиле своих братух-дикарей? Кстати, Нелох Косоворотько и прямо сейчас развлекает дикую русню за срублишки.
показати весь коментар
10.10.2021 18:26 Відповісти
Якби ти не був шоколадним дебілом, то ти б розумів, що порожній висер, нічим не підкріплений, сам себе і спростовує. Щоб він став реальним фактом, повинні бути справжні докази. А їх в тебе НЕМА. Є тільки нічим не підтверджена маячня, яку, я ще раз повторюю для особливо обдарованих, може написати будь-який шоколаднй ідіот.
показати весь коментар
10.10.2021 18:36 Відповісти
Так приведи в качестве опровержения хоть шо-то, кроме потока дерьма из пасти.
показати весь коментар
10.10.2021 18:38 Відповісти
Приведи хоч один СПРАВЖНІЙ доказ, щоб було що спростовувати. Поки що я бачу тільки піар на державному, закупленому на державні ж кошти майні.
показати весь коментар
10.10.2021 18:41 Відповісти
Так не работает, зеленый. Я привел факт, ты должен внятно опровергнуть. Ты пока шо блеешь шо-то невразумительное.
показати весь коментар
10.10.2021 18:44 Відповісти
Вот, кстати, цензор публиковал злобный "шоколадный высер".

показати весь коментар
10.10.2021 18:32 Відповісти
Смішний ти... Це піар, не більше того. Невже ти справді такий наївний? Чи просто дурний?
показати весь коментар
10.10.2021 18:39 Відповісти
Татышо? Правда? Так все-таки факт передачи винтовок был. И в зоне АТО/ООС они использовались. А чем помог АТО/ООС Нелох Косоворотько? Он же неплохие срушлишки зарабатывает, развлекая твоих братух-дикарей...
показати весь коментар
10.10.2021 18:42 Відповісти
Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-mi-mayemo-najbilshij-oboronnij-byudzhet-v-62925 пресс-служба президента
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/23/7263948/

Ще крутіший факт передачі. І я стверджую, що все це Блазень закупив на власні кошти, лише, в силу природженої скромності про це навіть не згадав, на відміну від піарщика гетьмана. А тепер спростуй це твердження.
показати весь коментар
10.10.2021 18:51 Відповісти
В смысле, оплатил и потом передал? Или попиарился за счет держ.бюджета, в который за время войны не заплатил почти ни копейки налогов?
показати весь коментар
10.10.2021 18:55 Відповісти
Помните Марка Твена когда вступаете в спор с идиотами, чтобы не опуститься до их уровня, где они могут задавить вас своим "опытом" 😁
Я знал о 100 снайперских комплексах, которые Порох купил для ВСУ за СВОИ деньги, когда зелёное чмо по саунам развлекал богатеньких буратин. Но решил сыграть на живца - и ЗЕЛЁНЫЕ жабы заквакали..😁
показати весь коментар
10.10.2021 19:16 Відповісти
100 гвинтівок було придбано в 2017-ому, саме для цього полку ССО.
https://ukranews.com/news/524938-poroshenko-kupyl-dlya-armyy-100-snayperskykh-vyntovok-cherez-roshen-ap
І ще 430 для ЗСУ в 2018-ому. За сприяння компанії «Roshen» придбано та передано на озброєння Десантно-штурмових військ 430 снайперських гвинтівок Zbroyar Z-10 та Savage-110.
https://www.ukrmilitary.com/2018/09/roshen-430-rifles.html
https://mil.in.ua/uk/roshen-prydbav-dlya-desantnykiv-430-snayperskyh-hvyntivok/
https://novynarnia.com/2018/09/09/poroshenko-podaruvav-desantnikam-430-snayperskih-gvintivok-biryukov/
показати весь коментар
10.10.2021 19:30 Відповісти
Таких піарських афіш "побудовано за сприяння..." чи "відкрито за сприяння..." навіть в Києві на кожному кроці. Тільки вірити, що той, хто "сприяв" вклав туди бодай одну власну гривню може хіба що повний дебіл. Повний, без будь-яких ознак мислення. Пролобіював, вкравши при цьому більшу частину виділених під цю "благородну справу" коштів з бюджету і, попутно пропіарившись на цьому - це так, це природно для всіх наших чинуш і властьімущих, включаючи і великого гетьмана...
показати весь коментар
10.10.2021 20:43 Відповісти
Хведя, то шо ти дібіл, міг би навіть не нагадувти. Тобі, за цю маячню, подоляк скільки платить?
показати весь коментар
10.10.2021 20:59 Відповісти
Дебілізм - це сліпа віра в маячню, якою гетьман засцяв очі шоколадному лохторату...
показати весь коментар
10.10.2021 21:09 Відповісти
Дебілізм, Хведя, то хвороба, а от дібілізм - то твій природній стан, що й не дивно, враховуючи твоє походження.
показати весь коментар
10.10.2021 21:13 Відповісти
В тобі ці обидва стани гармонійно поєднались. Незважаючи на походження.
показати весь коментар
10.10.2021 21:26 Відповісти
Тепер потрібно підняти їм рівень матеріального забезпечення до рівня країн НАТО.
показати весь коментар
10.10.2021 16:06 Відповісти
Кто будет подымать? зе-сепар, который уже полгода не может выплатить воинам деньги за участие в АТО?
показати весь коментар
10.10.2021 16:09 Відповісти
Все виплатять до кінця року це стандартні затримки.
показати весь коментар
10.10.2021 16:11 Відповісти
А почему не задерживают зарплат моносброду? Почему не задерживают зарплаты прокурвам и судьям? Почему не задерживают зарплаты в охфисе клоуна? Или герои, которые рисующие своим здоровьем и жизнью - третий сорт?
показати весь коментар
10.10.2021 16:17 Відповісти
Це питання до міністра оборони якого скоро будуть міняти саме через незадовільну роботу міністерства.
показати весь коментар
10.10.2021 16:19 Відповісти
при Порохе Полторак отбарабанил почти 5 лет
показати весь коментар
10.10.2021 16:23 Відповісти
стандартное клоунское бла-бла
показати весь коментар
10.10.2021 16:31 Відповісти
Заробитчане? Теперь и армия разбежится за границу на работы.
А вообще звучит как то забавно "Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
Самое быстрое реагирование было на уничтожение кацапского самолёта турками
Зная российскую военную стратегию - нанесение удара по центрам принятия решений, НАТО через несколько часов вопило "Мы не при делах, ПерЭрдоган сам рамсы попутал"
"Когда умру, отдайте сыну мои доспехи и наган, а ещё стальные яйца - без них всё это ник чему"
Зачем "ботану" тренированный бультерьер?
показати весь коментар
10.10.2021 16:17 Відповісти
НАТе покую що там збили турки, навіть якщо вони самого Путіна зіб'ють. У Єрдогана з Путіним окремі стосунки поза НАТО.
показати весь коментар
10.10.2021 16:21 Відповісти
СУГС!
показати весь коментар
10.10.2021 16:07 Відповісти
Спецназу уже давно пора провести антитеррористическую операцию на банковой в Киеве. А то слишком много сепарья в одном здании
показати весь коментар
10.10.2021 16:12 Відповісти
-- підтримав!
показати весь коментар
10.10.2021 16:21 Відповісти
Урррррррааааа😁 То тепер можна сподіватися на "атвєточку",- сили Альянсу зможуть прийти на допомогу 3 полку, коли той в зоні АТО буде потребувати підтримки... не тільки "гострим занепокоєнням" 🤔🧐😁
показати весь коментар
10.10.2021 16:14 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 16:40 Відповісти
Розмріявся. Це в якесь Сомалі наших хлопців можуть послати,щоб вони там відбувалися за войовничих галанців.
показати весь коментар
10.10.2021 16:50 Відповісти
Павлік Морозов наївний школяр...
показати весь коментар
10.10.2021 18:10 Відповісти
Героям 3 полку Слава і Шана! Кропивницький форева!
показати весь коментар
10.10.2021 16:54 Відповісти
Спрашиваю еще раз .наверно у цензора , 1й и 2й ,что алкаши ? .
показати весь коментар
10.10.2021 17:01 Відповісти
Будемо вступати в НАТО полками ?
показати весь коментар
10.10.2021 17:03 Відповісти
А силы быстрого реагирования альянса могут привлекаться к выполнению задач в Украине?
показати весь коментар
10.10.2021 17:14 Відповісти
За то нам х кто помог
показати весь коментар
10.10.2021 17:15 Відповісти
за для спрощення участі український військових на війні на боці НАТО військові ССО мають отримати громадянство країн НАТО і все буде "законно"
показати весь коментар
10.10.2021 18:33 Відповісти
Молодці ! Вітаю ! Так тримати, дорогі наші воїни !
показати весь коментар
10.10.2021 22:55 Відповісти
 
 