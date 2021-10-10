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Новини Агресія Росії проти України
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Україна вимагає стратегічної ясності від НАТО щодо перспективи членства в альянсі, - Стефанішина

Україна вимагає стратегічної ясності від НАТО щодо перспективи членства в альянсі, - Стефанішина

Українська влада вимагає від Північноатлантичного альянсу стратегічної ясності щодо перспективи членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми досить важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію під час саміту НАТО цього року. Ми вели розмову з усіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог. Від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн ", - зазначила вона.

За словами Стефанішиной, у питанні членства "ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО".

Читайте також: 3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу

"У 2021 році всі країни-члени НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми ухвалили спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програм розширених можливостей. І, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі майданчики для того, щоб він мав місце бути", - підкреслила віцепрем'єр.

Вона додала, що сьогодні рішення про членство в НАТО лежить у політичній площині.

"Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу з підтримки членства. І ми в принципі непогано рухаємося в цьому напрямку", - заявила міністр.

Читайте також: Саміт НАТО, де планують підтвердити майбутнє членство України в Альянсі, відбудеться 29-30 червня

Як повідомляв Цензор.НЕТ, під час пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО висловив упевненість, що союзники під час саміту в Мадриді підтвердять підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також попередні зобов'язання щодо їх євроатлантичного майбутнього.

НАТО (6457) членство в НАТО (1723) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+42
ЗЕля в Ростове
Украина в НАТО
Можно и наоборот,

но сначала ЗЕля в Ростове
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10.10.2021 16:31
+38
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10.10.2021 16:35
+31
Корупцію побороли, щоб вимагати, вимагальщики?
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10.10.2021 16:32
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ЗЕля в Ростове
Украина в НАТО
Можно и наоборот,

но сначала ЗЕля в Ростове
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10.10.2021 16:31 Відповісти
Та нехай Зє буде не те що в Ростові, а і в Магадані , думаєш галанці, угорці чи жабоїди захочуть вступати заради України в нове протистояння з Пуйлом? Очко в них же не залізне.
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10.10.2021 16:43 Відповісти
Во первых, в Украин ещё небыло не корумпированного правительства и президента, и боюсь что и не будет. Иначе бы мы небыли бы в такой ж.пе. Во вторых корумпированное государство где неработает ни один закон, никто не захочет видеть в своих рядах! Эт то же самое, что приютить бездомную вшивую и больную собаку. Пока собака вшива и больна, у неё непрезентабельный вид!
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10.10.2021 17:01 Відповісти
Порошенко був некорумпований, його команда впевнено йшла до членства в НАТО і ЄС.
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10.10.2021 17:09 Відповісти
Бугогааааа
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10.10.2021 17:12 Відповісти
Портнов тоже ржал, щас в Панаме судят
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10.10.2021 18:00 Відповісти
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
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10.10.2021 20:19 Відповісти
Нам треба купол і зброя.
Плюс економічний потенціал.
І плювати тоді на раху.
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10.10.2021 18:00 Відповісти
Ай,*****,хитрожопый пригожинский паренек, Украина будет обязательно в ЕС и НАТО ,будете жестко наказаны за подлую развязанную войну,ватные пдрсы
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10.10.2021 18:24 Відповісти
Корупцію побороли, щоб вимагати, вимагальщики?
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10.10.2021 16:32 Відповісти
Без корупции олигархи жить несмогут ! Пощядите бедных олигархов !
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10.10.2021 16:49 Відповісти
Без корупції пліснява з найвеличнівшим жити не зможе. Де ж вони столуваться будуть?
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10.10.2021 16:51 Відповісти
нагла політика вони можуть дочекатись наглої відповіді
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10.10.2021 16:33 Відповісти
це ж та курка ,що виправдовує постачання елекртоенергії з Білорусі і закликає до прямих газових контрактів з модором ! Зеля,драпай уже -потім по ожеледиці до Ростова можна і не дотягнути...
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10.10.2021 17:07 Відповісти
Сам Вова никому, как выяснилось, не должен, а вот ему все должны. Бойкий еврейский мальчик.
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10.10.2021 16:34 Відповісти
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10.10.2021 16:35 Відповісти
Ідить у жопу, Єрмаки!
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10.10.2021 16:35 Відповісти
Як тільки Порошенко повернеться -так Україна і буде в НАТО,
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10.10.2021 16:36 Відповісти
Після Зелі, ще років з 30, треба бути Руїну обратно і Україну відновлювати... ...Пороха не вистачить.
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10.10.2021 16:40 Відповісти
Порох і далі над цим працює. Тримає зв'язки. Отже розраховує повернутись.
Хтось мусить. Звання президент його зобов'язує рятувати державу.
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10.10.2021 18:02 Відповісти
Еще одна новая фуятина пригожинская начала подхрюкивать
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10.10.2021 18:29 Відповісти
А что Порошенко боролся с корупцией ? И подымал уровень жизни Украинцев ?
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10.10.2021 17:03 Відповісти
Судячі з твого питання, ти випусник трускавецької академії для зебілів.
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10.10.2021 17:26 Відповісти
Він різко, в два з половиною рази, підняв рівень життя не то суддів, не то пенсіонерів.
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10.10.2021 17:38 Відповісти
А вот и еще одна ботвинья пригожинская падлючая похрюкивает
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10.10.2021 18:31 Відповісти
Пачєму ми єщє нє в НАТА...
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10.10.2021 16:37 Відповісти
і ножкою топнув!!!
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10.10.2021 16:47 Відповісти
пЯтрофич,твой ник пригожинский давно протух ,гнида ты рашистская
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10.10.2021 18:32 Відповісти
Как!? Мы еще не в НАТЕ?- протягиваясь после сна...
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10.10.2021 16:49 Відповісти
Та тому, що яйця не пускають ввійти.
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10.10.2021 17:33 Відповісти
ПАтАму не в НАТА, что там -жабАедА и немецкая кастрАтА.
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10.10.2021 18:08 Відповісти
Україна стане членом НАТО, але не за часів зеленої плісняви при владі...
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10.10.2021 16:37 Відповісти
- Когда же вы в НАТО примете?
- НАТО против Коломойского.
- Это можно, - сказал Зе-Бубочка, не думая.
- Коломойский вперед, утром - Коломойский, вечером - НАТО или вечером - Коломойский, а на другой день утром - НАТО.
- А может быть, сегодня - НАТО, а завтра - Коломойский?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу Коломойского.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много.
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10.10.2021 16:40 Відповісти
а якщо впевнено скажуть шо нє, то шо? в рашку попруть? то можуть далеко заперти, але без України
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10.10.2021 16:43 Відповісти
НАТО не зобов'язане виконувати ніякі вимоги ні нинішньої влади ні будь яких інших наших політиків.
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10.10.2021 16:44 Відповісти
Тебя забыли спросить, рашистский фуфлогон
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10.10.2021 18:38 Відповісти
Зелюки замість впровадження в Україні стандартів НАТО, особливо в царині демократії і боротьби з корупцією вирішили взяти НАТО писками і плачами, як вередлива дитина бере на понт батьків, влаштовуючи істерику біля магаз ну іграшок. Хоча батьки і пояснили вередлиаому садові, що для отримання іграшки потрібно виконати певні умови, наприклад поприбирати в дитячій кімнаті. Для висунення на другий термін, чи хоча б перемоги у шулєрськиз дострокових виборах Зєлєнскому потрібні реальні перемоги хоча б на зовнішніх площадках. Хоча б на крайній випадок якась обіцянка від НАТ, чи ЄС з перспективами і термінами вступу України в ці організації. Воно дурне справді не розуміє, що після зашкварів з його офшорами при його ж каденції ніякої перспективи не буде.
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10.10.2021 16:44 Відповісти
Дуже їм хочеться, щоб їх ОФІЦІЙНО, послали нахрін. Щоб заявити, що нас не хочуть, йдемо в союз з Китаєм та парашкою.
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10.10.2021 16:50 Відповісти
Щось у тому є. 🤔
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10.10.2021 17:00 Відповісти
100%
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10.10.2021 17:02 Відповісти
И ты Брут? Упссс,не ожидал...
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10.10.2021 18:41 Відповісти
Што ей ещё не ясно.....
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10.10.2021 16:44 Відповісти
А НАТО выполнило ПДЧ шоб Бубочка туда вступил?
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10.10.2021 16:52 Відповісти
Державою керує гру-шний агент. Що їй ще потрібно знати?
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10.10.2021 16:53 Відповісти
"Україна вимагає від НАТО" - новий анекдот.
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10.10.2021 16:53 Відповісти
Я бы месте американцев уже послал бы с этим "требуем".
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10.10.2021 16:54 Відповісти
Пока что на 3 веселых буквы качаться на бую дядюшки Сэма послана Засраха
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10.10.2021 18:43 Відповісти
Нужно начать разрабатывать ядерное оружие, я думаю это простимулирует процесс.
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10.10.2021 16:56 Відповісти
Или еще можно к примеру, напугать взрывом ядерных электростанций. Станет Бубочка с бомбой под АЭС и пусть спросит - берете нас в НАТО!?
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10.10.2021 19:25 Відповісти
Ни Израиль, ни Пакистан, ни Индия не пугали соседей подобными заявлениями. Все дело в том, что там у власти вменяемые люди. В отличие от Украины.
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10.10.2021 19:36 Відповісти
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[32]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО

Что эта курица требовать собралась?
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10.10.2021 16:58 Відповісти
не треба тут подавати маскальську вікі,там є приміточка-
В другом языковом разделе есть более полный раздел https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO#Past_enlargements Enlargement of NATO#Past enlargements (англ.).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important.svg?uselang=ru

Проверить информацию.
Необходимо проверить точность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 фактов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E странице обсуждения должны быть пояснения.
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10.10.2021 17:12 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D1%86%D1%8E https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E---
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10.10.2021 17:13 Відповісти
"На странице обсуждения должны быть пояснения."

Захожу на твою же ссылку и что я вижу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Расширение_НАТО

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10.10.2021 19:21 Відповісти
А что тебе не ясно? Ты спрашивай, я поясню в доступной для понимания форме
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10.10.2021 17:00 Відповісти
Ну, а хто же у НАТО візьме країну, на чолі якої стоять зрадники?

Підіть у відставку, не мутіть воду - це самий найкращий вихід, щоб в НАТО взяли, якщо насправді зелені цього хочуть
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10.10.2021 17:05 Відповісти
Так а чого ж не взяли, поки шикаладні були невідставними? Ну, якщо вони насправді цього хотіли...
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10.10.2021 17:16 Відповісти
У всякому разі вони реальні кроки робили, а не клянчили, тим більше публічно
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10.10.2021 17:20 Відповісти
Реальні кроки куди - до гібридного Мінського миру?

Реальні кроки дають реальні наслідки, а не чергове скіління лузерів про те, як миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...
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10.10.2021 17:25 Відповісти
зебіл зебілом поганяє...
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10.10.2021 17:06 Відповісти
... джентльмены, сначала урегулируйте в части касаемо о чём поётся в народном фольклоре: "а, на груди его висела, медаль за город Будапешт". Крапка!
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10.10.2021 17:13 Відповісти
Так уже давно ясно сказали - " Мы поддерживаем курс Украины в НАТО, но никогда вас не возьмем. "
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10.10.2021 17:16 Відповісти
Трєбовать потрібно ще рішитєльнєє. Від усіх. Щоб взяли. З усім.

Хто перший погодиться - той і буде Нашим НАТОм...
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10.10.2021 17:19 Відповісти
А зачем нате Украина? Ната и так имеет с Украины всё, что хочет, заназачем им иметь обязательства если и так карманы вывернуты...
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10.10.2021 17:20 Відповісти
А от і вскрився ти, ватнічок
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10.10.2021 18:02 Відповісти
Как же тебя тяжко, бедняжка.....
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10.10.2021 18:34 Відповісти
Навпаки - легко.
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10.10.2021 18:36 Відповісти
Україна буде вступати в НАТО через офшори?
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10.10.2021 17:24 Відповісти
Для цього як мінімум треба щоб вся Армія України мала сертифікацію НАТО а не тільки один полк спецназу.
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10.10.2021 17:38 Відповісти
Дело ясное, шо дело тёмное.
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10.10.2021 17:39 Відповісти
Тухлий фейк 2017 р., який знову опублікували ЗМІ терористів.
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10.10.2021 18:11 Відповісти
В спам, лживое рашистское животное ,похоже черепаха...
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10.10.2021 18:49 Відповісти
Очевидно же, что в нато не берут тех, у кого большие территории потеряны и нет никакого желания решать вопрос, только говорильню устраивать и деньги на этом пилить.
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10.10.2021 18:03 Відповісти
Задовбали нинішні керівники України своїми "вимогами". Нехай "вимагають" усвоїх дружин, а в НАТО потрібно поки-що проситись і виконувати умови,що поставлені цією організацією перед нашою державою.
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10.10.2021 18:16 Відповісти
Такое впечатление, что ЗЕ-режим таки добивается того, чтобы НАТО Украину послал подальше.
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10.10.2021 18:24 Відповісти
які перспективи до членства у НАТО, якщо пацюки во владі відкрито зливають спецоперації ворогу
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10.10.2021 18:25 Відповісти
Для начала разберитесь с оффшорам вашего белого и пушистого президента,а потом будете чего-то добиваться, но не требовать. Пора уже складывать полномочия всей действующей команде. Так нахально себя вести ничего не делая полезного для страны это просто позор!
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10.10.2021 18:28 Відповісти
Конечно! Клянчить стоя на коленях оно сподручнее!
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10.10.2021 18:37 Відповісти
Как мелкий хрипатый маланец перед ******?
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10.10.2021 19:49 Відповісти
Вимагати шлюха ти будеш в ростові, шалава зеленоквартальська.
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10.10.2021 19:04 Відповісти
від "стратегічної ясності" щодо НАТО Зєлє ************ позачергові підгузки, бо Зєля Іуда-Сраліна і НАТО - це взаємовиключні поняття..
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10.10.2021 19:12 Відповісти
Зе и Слуги добиваются, что бы их послали прямым текстом.
А потом они скажут ЛОХторату:
"Видите, нас там не ждут, поворачиваем на 180 градусов".
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10.10.2021 19:34 Відповісти
вам говорят - пошли на Йух, говорящие ничтожества!

я готов!
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10.10.2021 19:54 Відповісти
Мои друзья во Франции и Германии, узнав мою историю, говорят мне - « какой ЕС? какое НАТО? сегодня ваша Украина сплошь пронизана тотальной коррупцией». И это к сожалению так. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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10.10.2021 20:57 Відповісти
Пока у руля зеленый беспринципный, гнилой, вороватый и брехливый моносброд---Украине ничего хорошего ни светит...

Нужно выходить и требовать досрочных парламентских, а потом объявлять импичмент ослу!
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10.10.2021 21:45 Відповісти
Ukraine must clean up corruption to be admitted to NATO. Зебилью не понять, это сложно, почти китайская грамота.
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10.10.2021 23:02 Відповісти
 
 