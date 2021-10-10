Україна вимагає стратегічної ясності від НАТО щодо перспективи членства в альянсі, - Стефанішина
Українська влада вимагає від Північноатлантичного альянсу стратегічної ясності щодо перспективи членства в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми досить важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію під час саміту НАТО цього року. Ми вели розмову з усіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог. Від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн ", - зазначила вона.
За словами Стефанішиной, у питанні членства "ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО".
"У 2021 році всі країни-члени НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми ухвалили спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програм розширених можливостей. І, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі майданчики для того, щоб він мав місце бути", - підкреслила віцепрем'єр.
Вона додала, що сьогодні рішення про членство в НАТО лежить у політичній площині.
"Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу з підтримки членства. І ми в принципі непогано рухаємося в цьому напрямку", - заявила міністр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, під час пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО висловив упевненість, що союзники під час саміту в Мадриді підтвердять підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також попередні зобов'язання щодо їх євроатлантичного майбутнього.
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Украина в НАТО
Можно и наоборот,
но сначала ЗЕля в Ростове
Плюс економічний потенціал.
І плювати тоді на раху.
Хтось мусить. Звання президент його зобов'язує рятувати державу.
- НАТО против Коломойского.
- Это можно, - сказал Зе-Бубочка, не думая.
- Коломойский вперед, утром - Коломойский, вечером - НАТО или вечером - Коломойский, а на другой день утром - НАТО.
- А может быть, сегодня - НАТО, а завтра - Коломойский?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу Коломойского.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много.
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО
Что эта курица требовать собралась?
В другом языковом разделе есть более полный раздел https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO#Past_enlargements Enlargement of NATO#Past enlargements (англ.).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important.svg?uselang=ru
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 фактов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E странице обсуждения должны быть пояснения.
Захожу на твою же ссылку и что я вижу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Расширение_НАТО
Підіть у відставку, не мутіть воду - це самий найкращий вихід, щоб в НАТО взяли, якщо насправді зелені цього хочуть
Реальні кроки дають реальні наслідки, а не чергове скіління лузерів про те, як миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...
Хто перший погодиться - той і буде Нашим НАТОм...
А потом они скажут ЛОХторату:
"Видите, нас там не ждут, поворачиваем на 180 градусов".
я готов!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Нужно выходить и требовать досрочных парламентских, а потом объявлять импичмент ослу!