Україна вимагає стратегічної ясності від НАТО щодо перспективи членства в альянсі, - Стефанішина

Українська влада вимагає від Північноатлантичного альянсу стратегічної ясності щодо перспективи членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми досить важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію під час саміту НАТО цього року. Ми вели розмову з усіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог. Від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн ", - зазначила вона.

За словами Стефанішиной, у питанні членства "ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО".

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"У 2021 році всі країни-члени НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми ухвалили спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програм розширених можливостей. І, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі майданчики для того, щоб він мав місце бути", - підкреслила віцепрем'єр.

Вона додала, що сьогодні рішення про членство в НАТО лежить у політичній площині.

"Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу з підтримки членства. І ми в принципі непогано рухаємося в цьому напрямку", - заявила міністр.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, під час пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО висловив упевненість, що союзники під час саміту в Мадриді підтвердять підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, а також попередні зобов'язання щодо їх євроатлантичного майбутнього.