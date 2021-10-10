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У Росії п'ятий день поспіль понад 900 смертей від COVID-19, кількість хворих за тиждень - рекордна з початку року
За добу 9 жовтня в Російській Федерації зафіксували 28 647 випадків зараження COVID-19, з початку епідемії - вже 7 775 365.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт урядового штабу боротьби з коронавірусом.
6 858 119 пацієнтів одужали, а 216 415 померли, зокрема 962 - за останню добу. Рівень добової смертності останні п'ять днів в РФ не опускається нижче позначки 924 (така кількість померлих була 7 жовтня).
Напередодні в РФ зафіксували черговий рекорд смертності - 968 летальних випадків за добу.
Топ коментарі
+18 Andy Jumeirach
показати весь коментар10.10.2021 17:20
+18 Frol Fedoroff
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+16 Jimmy Hill
показати весь коментар10.10.2021 17:30
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Наприклад, https://www.worldometers.info/coronavirus/ Вчора 250 2 дні назад - 241 ,
сhttps://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ ьогодні - 162
1. А кто на Рашке "глубинный" народ считает? Тот что в умирающих городах, поселках и леревнях обитает?
2. Реальную статистику смертности в Мордоре от КОВИД просто скрывают. Понятие "избыточная смертность" тебе известно?
У 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакту Молотова-Ріббентропа у Торонто, де був ключовим промовцем. Конференція за участю Христі Фріланд, інших відомих осіб Канади та дисидентів, як Андрій Санніков була організована посольствами країн Балтії, України та інших країн на відзначення Дня чорної стрічки - спомину про жертв нацистських і сталінських злочинів.
(Кінець цитати)
Щоправда, за останні два роки у мережі відомостей не бачу.
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
Каждый месяц в россии умирает один город.
Каждый месяц.
А им все божья роса.
И ведь вопрос стоит не о демократии или диктатуре.
Вопрос стоит о существовании народа.
А им пофиг.