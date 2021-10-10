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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії п'ятий день поспіль понад 900 смертей від COVID-19, кількість хворих за тиждень - рекордна з початку року

У Росії п'ятий день поспіль понад 900 смертей від COVID-19, кількість хворих за тиждень - рекордна з початку року

За добу 9 жовтня в Російській Федерації зафіксували 28 647 випадків зараження COVID-19, з початку епідемії - вже 7 775 365.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт урядового штабу боротьби з коронавірусом.

6 858 119 пацієнтів одужали, а 216 415 померли, зокрема 962 - за останню добу. Рівень добової смертності останні п'ять днів в РФ не опускається нижче позначки 924 (така кількість померлих була 7 жовтня).

Напередодні в РФ зафіксували черговий рекорд смертності - 968 летальних випадків за добу.

Читайте також: 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

карантин (18172) росія (65282) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
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10.10.2021 17:20
+18
А стреляет по нашим бойцам лично *****? Это он в танках сидит лично? Шел бы ты со своим миролюбием куда подальше
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10.10.2021 18:18
+16
Ну й работы сегодня подкинули енотам
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
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10.10.2021 17:30
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10.10.2021 17:20 Відповісти
На сто тисяч населення у мокшів вдвічі менше ніж у нас.
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10.10.2021 17:32 Відповісти
Тупой хрюсский Ифан считать и составлять пропорции так и не научился , деграданты . Не обращайся ,баран , за пояснениями ,начни с 3го класса школы
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10.10.2021 19:07 Відповісти
У них населення втричі більше, ніж у нас і померло вчора майже 1000, а у нас 160... РАххувати в школі не навчили?
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10.10.2021 19:33 Відповісти
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10.10.2021 17:40 Відповісти
мало. может нужно кацапне еще и бесплатно раздать ориенбурхсой боярки.
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10.10.2021 17:23 Відповісти
А как же Фуфломицин , розрекламированный .
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10.10.2021 17:24 Відповісти
Це такий спосіб боротьби з ненависною Ордою.
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10.10.2021 17:33 Відповісти
за што ти так нінавідіш русскіх???
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10.10.2021 17:43 Відповісти
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:44 Відповісти
Ну не 300, а 160 у нас вчора померло... У москалів населення втричі більше, ніж у нас і померло вчора майже 1000, а у нас 160... Рахувати в школі не навчили?
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10.10.2021 19:34 Відповісти
Дело хозяйское, но, ИМХО, по этому поводу енотика запускать не стоит, ибо КОВИД не различает, кого в лучший мир отправлять - вату или нормального. Но то таке.
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10.10.2021 17:25 Відповісти
различает. как говорят бох кассаба метит.
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10.10.2021 17:26 Відповісти
В Украине недавно в больницу попала 5-летняя девочка с 80% поражением легких. Уж не знаю, чем этот ребенок так провинился.
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10.10.2021 17:29 Відповісти
в любом случае чем больше издыхающих монголоидных свинособак тем лучше. окружающий мир становится чище.
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10.10.2021 17:36 Відповісти
на 5 умножай. это те случаи, которые не удалось скрыть. и перестань кацап писать 404 с большой буквы
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10.10.2021 17:39 Відповісти
Коли було 300?
Наприклад, https://www.worldometers.info/coronavirus/ Вчора 250 2 дні назад - 241 ,
сhttps://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ ьогодні - 162
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10.10.2021 17:46 Відповісти
Ты упустил два момента.
1. А кто на Рашке "глубинный" народ считает? Тот что в умирающих городах, поселках и леревнях обитает?
2. Реальную статистику смертности в Мордоре от КОВИД просто скрывают. Понятие "избыточная смертность" тебе известно?
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10.10.2021 18:16 Відповісти
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:46 Відповісти
там 100500 миллионов счастливых расеян.
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10.10.2021 21:02 Відповісти
козліна, щоб ти знало, назву тої теритрії ніхто х великої літери не пише і в Україні по іншому називається, оновіть методички.
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10.10.2021 22:15 Відповісти
фантазер
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11.10.2021 00:30 Відповісти
На раші нормальних не залишилось, вуйку.
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10.10.2021 17:41 Відповісти
Каспаров, Ахеджакова, Макаревич...
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10.10.2021 19:26 Відповісти
Каспарова давно вже там нема...
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10.10.2021 19:42 Відповісти
Ось цитата з Вікіпедії:

У 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакту Молотова-Ріббентропа у Торонто, де був ключовим промовцем. Конференція за участю Христі Фріланд, інших відомих осіб Канади та дисидентів, як Андрій Санніков була організована посольствами країн Балтії, України та інших країн на відзначення Дня чорної стрічки - спомину про жертв нацистських і сталінських злочинів.

(Кінець цитати)

Щоправда, за останні два роки у мережі відомостей не бачу.
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10.10.2021 20:17 Відповісти
І вакцинуть вони, а люди мруть. Напевно той Спутник-V - просто плацебо
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10.10.2021 17:28 Відповісти
Ну й работы сегодня подкинули енотам
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
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10.10.2021 17:30 Відповісти
Головне щоб Єнот не захекався.🤗
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10.10.2021 17:48 Відповісти
Сегодня у енотов аншлаг!
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10.10.2021 17:50 Відповісти
900 смертей в день, в 150 миллионной стране, это ни о чём.
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10.10.2021 17:40 Відповісти
900*365 = 320 тыс в год. Совсем ниочем
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10.10.2021 17:43 Відповісти
Вы забыли прибавить рождаемость)
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10.10.2021 17:44 Відповісти
Відняти )
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10.10.2021 17:57 Відповісти
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

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10.10.2021 17:46 Відповісти
на цю туфту статистику кацапську ніхто тут не ведеться,пишуть і малюють каци що хочуть-це для маскальського піпла статистика
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10.10.2021 18:54 Відповісти
Да кто вас там считает
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10.10.2021 18:59 Відповісти
https://www.worldometers.info/ru/ https://www.worldometers.info/ru/

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10.10.2021 17:48 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/31244251.html https://www.svoboda.org/a/31244251.html


Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
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10.10.2021 18:12 Відповісти
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:47 Відповісти
откуда у лаптей 150 млн по данным паспортных столов на 2010 год, ************ числилось 89 млн
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10.10.2021 20:03 Відповісти
там вже давно немає 150 десь в районі сотні
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10.10.2021 22:20 Відповісти
Тобто ми з ними поряд в одній дупі.
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10.10.2021 17:41 Відповісти
адін народъ...
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10.10.2021 17:44 Відповісти
зелох и партия ведут Украину к такому же сценарию
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10.10.2021 17:42 Відповісти
Да пусть сдохнут хоть все, фиолетово.
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10.10.2021 17:54 Відповісти
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10.10.2021 18:05 Відповісти
Как бы там ни было, но раша нуждается в помощи, и то, что там у власти кровавый людоед ещё не основание для того, чтобы бросать людей умирать.
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10.10.2021 18:14 Відповісти
А стреляет по нашим бойцам лично *****? Это он в танках сидит лично? Шел бы ты со своим миролюбием куда подальше
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10.10.2021 18:18 Відповісти
Ушербны и вы и сам ваш образ мышления.
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10.10.2021 18:31 Відповісти
Пшел вон, кацаб. От тебя руцьким миром смердит
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10.10.2021 18:51 Відповісти
И лаптями
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10.10.2021 19:00 Відповісти
Ущєрбний - той, хто повчає інших, але сам настільки тупий, що коми в себе в пості розставити не може...
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10.10.2021 20:27 Відповісти
No comments
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10.10.2021 21:50 Відповісти
там немає людей
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10.10.2021 22:21 Відповісти
Спутник5 их неберет...
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10.10.2021 18:15 Відповісти
чому нє бєрьот,бєрьот на тамтой світ
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10.10.2021 18:48 Відповісти
Оце так щастя Путіну приваліло, вони то думали як пояснити зникнення грошей з їх пенсійного фонду. Нема пенсіонера - нема проблеми.
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10.10.2021 18:59 Відповісти
Можете смело это количество умножить на 5. Они скрывают истинное количество умерших и заболевших. Люди не хотят колоть себе новичок и едут вакцинироться в ненавистную им гейропу Но по возвращении, их не признают вакцвинироваными. Какая же подлая и мелкая месть ботоксного педофила за то что МОЗ не признал их вакцину. В этом вся гнилая и подлая сущность страны балалайки. Их вынуждают колоть себе новинок. Это геноцид против своего же народа. ***** именно этого и добивается, чтоб как можно больше людей склеили ласты, чтоб меньше пенсии и зарплаты платить
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10.10.2021 19:39 Відповісти
Прекрасное число 30. На Расее разбился 30-ый самолёт, подохло от перепоя 30 орков И 30х30=900 жмурей от ковида.
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10.10.2021 19:49 Відповісти
900 лаптежмуров... Вот вам и весь сказ - откуда пошел ковид(в Ухань).
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10.10.2021 20:56 Відповісти
Earth will be for they stong glasscotton.
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10.10.2021 21:39 Відповісти
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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10.10.2021 21:45 Відповісти
Задолбали уже с этой Россией. У нас статистика не меньше. 200 трупов на 30-35 млн. населения это те же самые 900 на 140 млн.
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10.10.2021 22:56 Відповісти
Посмотрел свежую статистику. У нас уже 300 за сутки. Это еще больше.
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10.10.2021 23:03 Відповісти
кацапстан даешь рекорд!
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11.10.2021 00:09 Відповісти
Давайте будем честными. 1800. Принимаем поправку на хроническую ложь. В июле говорили о 500-600 смертях в день. Итого за месяц… 50 тысяч.

Каждый месяц в россии умирает один город.

Каждый месяц.

А им все божья роса.

И ведь вопрос стоит не о демократии или диктатуре.

Вопрос стоит о существовании народа.

А им пофиг.
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11.10.2021 02:45 Відповісти
Дуже мало. Шкода
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11.10.2021 08:33 Відповісти
 
 