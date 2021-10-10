У Росії п'ятий день поспіль понад 900 смертей від COVID-19, кількість хворих за тиждень - рекордна з початку року

За добу 9 жовтня в Російській Федерації зафіксували 28 647 випадків зараження COVID-19, з початку епідемії - вже 7 775 365.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт урядового штабу боротьби з коронавірусом.



6 858 119 пацієнтів одужали, а 216 415 померли, зокрема 962 - за останню добу. Рівень добової смертності останні п'ять днів в РФ не опускається нижче позначки 924 (така кількість померлих була 7 жовтня).

Напередодні в РФ зафіксували черговий рекорд смертності - 968 летальних випадків за добу.

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