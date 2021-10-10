За час пандемії COVID-19 зросла кількість смертей серед людей із психічними розладами, - дослідження

Упродовж пандемії коронавірусу COVID-19 у світі зросла смертність серед людей із психічними розладами.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

Фахівці з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані понад 16 тисяч пацієнтів. Результати аналізу британських фахівців свідчать про те, що під час пандемії COVID-19 зросла кількість смертей серед людей із психічними розладами та розумовими відхиленнями.

Дослідження опублікували напередодні Всесвітнього дня психічного здоров’я, що відзначається 10 жовтня, цього року воно має тему "Психічне здоров’я в нерівному світі".

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Як зазначається, до пандемії показники смертності серед людей з важкими психічними розладами вже були вищими, ніж серед населення загалом. Але навіть під час першої хвилі пандемії коронавірусу смертність серед людей із психічними розладами та розумовими відхиленнями значно зросла.

За даними дослідників, смертність від COVID-19 серед людей із вадами до навчанні була вдев’ятеро вищою, ніж серед населення загалом, а серед тих, хто страждає від розладів, пов'язаних з харчуванням, - зросла уп'ятеро.

В осіб із розладами особистості та в людей з деменцією смертність від COVID-19 була приблизно у чотири рази вищою, ніж загальний показник, також більш ніж утричі зросла смертність серед людей із шизофренією.

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