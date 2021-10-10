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Новини Коронавірус і карантин
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За час пандемії COVID-19 зросла кількість смертей серед людей із психічними розладами, - дослідження

За час пандемії COVID-19 зросла кількість смертей серед людей із психічними розладами, - дослідження

Упродовж пандемії коронавірусу COVID-19 у світі зросла смертність серед людей із психічними розладами.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

Фахівці з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані понад 16 тисяч пацієнтів. Результати аналізу британських фахівців свідчать про те, що під час пандемії COVID-19 зросла кількість смертей серед людей із психічними розладами та розумовими відхиленнями.

Дослідження опублікували напередодні Всесвітнього дня психічного здоров’я, що відзначається 10 жовтня, цього року воно має тему "Психічне здоров’я в нерівному світі".

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Як зазначається, до пандемії показники смертності серед людей з важкими психічними розладами вже були вищими, ніж серед населення загалом. Але навіть під час першої хвилі пандемії коронавірусу смертність серед людей із психічними розладами та розумовими відхиленнями значно зросла.

За даними дослідників, смертність від COVID-19 серед людей із вадами до навчанні була вдев’ятеро вищою, ніж серед населення загалом, а серед тих, хто страждає від розладів, пов'язаних з харчуванням, - зросла уп'ятеро.

В осіб із розладами особистості та в людей з деменцією смертність від COVID-19 була приблизно у чотири рази вищою, ніж загальний показник, також більш ніж утричі зросла смертність серед людей із шизофренією.

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дослідження (609) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Чем больше больных на голову антивакцинаторов -- тем меньше больных на голову антивакцинаторов. Диалектика.
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10.10.2021 17:56
+6
Тебе ж ясно сказали - общее количество вакцинаторов с умственными отклонениями возросло.
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10.10.2021 18:14
+6
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10.10.2021 18:18
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Дивно, що подібного не спостерігається в нашому Верховному Олімпі.
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10.10.2021 17:46 Відповісти
как не наблюдается, намедни один в такси от ковида умер
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10.10.2021 20:00 Відповісти
А потом про этот случай раструбят по ВВС !
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10.10.2021 21:12 Відповісти
просто ще ніхто в нас не рахував)))
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10.10.2021 20:02 Відповісти
У 73%-ов?
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10.10.2021 17:47 Відповісти
Судя по комментам порохоботов, минимум 50% за Петра с упертостью Зе-команды, не хотят вакцинироваться
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10.10.2021 17:57 Відповісти
То ось чому з 27% гетьманових сектантів залишилось всього 13%...
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10.10.2021 18:15 Відповісти
Антивакцинаторы за естественный отбор. Это лучшее средство
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10.10.2021 21:01 Відповісти
До следующих выборов только умные доживут и выберут ...
Ну, вы поняли.
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10.10.2021 17:49 Відповісти
Нужно таки признать, что каждый день в мире умирает около трёхсот тысяч людей. Нельзя же всё приписывать на Короновирус. Кто сеет эту панику, кому это выгодно держать людей в страхе и покорности нового мирового порядка ?
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10.10.2021 17:49 Відповісти
Избыточная смертность 2020-2021 по сравнению с 2015-2019. Топ топ в Гугл.
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10.10.2021 17:54 Відповісти
3% от естественной в среднем, ну и?
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10.10.2021 18:48 Відповісти
Ага. Почти

https://opendatabot.ua/ru/analytics/death-in-2020
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10.10.2021 18:51 Відповісти
спасибо за ссылку, действительно 3% избыточной ковидной сравнительно со всеми причинами кроме него...
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10.10.2021 21:03 Відповісти
Ну и 60 Э за дозу с бюджета умножаем на миллионы и мпемо те до мпемо...
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10.10.2021 21:03 Відповісти
ти находішся в страхє і пакорнасті новава міравова парядка?? ти прівітий?
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10.10.2021 17:55 Відповісти


п.с. закусывать надо
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10.10.2021 17:56 Відповісти
Чем больше больных на голову антивакцинаторов -- тем меньше больных на голову антивакцинаторов. Диалектика.
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10.10.2021 17:56 Відповісти
Тебе ж ясно сказали - общее количество вакцинаторов с умственными отклонениями возросло.
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10.10.2021 18:14 Відповісти
Так це помітно навіть за коментарями на Цензорі...
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10.10.2021 18:17 Відповісти
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10.10.2021 18:18 Відповісти
А среди тех, кого покусали комары этим летом, не пробовали подсчитать? Там, возможно, тоже не всё так однозначно))
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10.10.2021 18:30 Відповісти
Будь осторожен, коронавирус тебя уже заметил
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10.10.2021 19:54 Відповісти
Брехня. Купа шизоїдів править країнами і ніякого їм лаптєсклеївання.
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10.10.2021 18:35 Відповісти
шизоиды норм, мрут параноики

если у вас паранойя - это не значит, что за вами не следят(с)
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10.10.2021 18:49 Відповісти
А шапочки з фольги для чого? Одягаєшь і ніяка вражина не страшна. Ікранїнює на три квартири поряд.
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10.10.2021 18:59 Відповісти
а думаіті чіво парашенка сваі канфєти в фальгу абарачіваєт?!!!
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10.10.2021 20:22 Відповісти
на всех параноиков фольги не хватит

они везде! параноики окружают! а-а-а, спасите-помогите!
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10.10.2021 21:20 Відповісти
Я уже соскучился за гриппом Где мой H5N1 ? Свиной или хотя бы птичий
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10.10.2021 18:55 Відповісти
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи и стал супермен

Теперь моя гордость почти до колен

Гипнозом владею вай фай раздаю,
И третью вакцину от дельты кодю!
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10.10.2021 21:08 Відповісти
Там все спаслись. И вообще, не стоит об этом вспоминать)))
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10.10.2021 21:40 Відповісти
Можем потерять 73% населения
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10.10.2021 20:11 Відповісти
Народ, какая пандемия? Около 1-1,5 процента смертности .Всегда было так.
За сутки естественная убыль - 1500 чел. Но все умирают от гриппа ( со страшным названием Ковид).
Других болезней нет.
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10.10.2021 20:59 Відповісти
За год от ВСЕХ причин 1,5% смертность.

Из них от ковида - 0,045%. То есть чуть меньше. Раз в тридцать от всех других причин.

Это официальные данные, их никто не скрывает.
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10.10.2021 21:06 Відповісти
Вы забыли уточнить, что Вы брали смертность ковида за 2020 реально за 8,5 месяцев. Да и то, первые 3 месяца эпидемия еле наростала. А если взять полный год от 31 июня 2020 по 1 июля 2021 там за год умерла 51 тысяча человек. А за весь доковидный 2019 умерло 581 114 человек. т.е в установившемся режиме примерно 8% умерших украинцев - умерли от ковида.
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12.10.2021 15:18 Відповісти
да, сейчас продвигают именно эту цифру
вы совершенно правы
реальные данные плохо будут оправдывать
организаторов в суде
но пока еще они имеют возможность накрутить статистики

я даже думаю, они сделают заход на 20%, попытаются продавить...

именно по вот таким причинам суды и тянутся годы и годы
не поверите, но по афере свиного гриппа до сих пор нету еще результатов
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12.10.2021 15:47 Відповісти
Вы правы, антиваксерам поставили задачу агитировать до 20% возрастания смертности в Украине.
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12.10.2021 16:48 Відповісти
что такое 20%? Вы антиваксер, что оперируете оторванными от контекста цифрами?
только они так истерят, наугад кидая обрывки процентов, неизвестно к чему относящихся...
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12.10.2021 17:25 Відповісти
 
 