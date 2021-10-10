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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські війська застосовували міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс поблизу Мирного, без втрат, - зведення ООС

Російські війська застосовували міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс поблизу Мирного, без втрат, - зведення ООС

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 10 жовтня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс.

Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Російські війська застосовували міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс поблизу Мирного, без втрат, - зведення ООС 01

Нагадаємо, за минулу добу, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

обстріл (28580) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
тихої ночки, синочки !!

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10.10.2021 19:07
+7
Жаль, нельзя десяток лайков поставить...котофейский себя ну очень комфортно чувствует.
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10.10.2021 19:10
+5
если у счастья есть морда ))) то она такая как у этого красавца )))
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10.10.2021 19:22
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Ихтамнеты никак не угомонятся…
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10.10.2021 18:41 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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10.10.2021 19:02 Відповісти
тихої ночки, синочки !!

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10.10.2021 19:07 Відповісти
Жаль, нельзя десяток лайков поставить...котофейский себя ну очень комфортно чувствует.
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10.10.2021 19:10 Відповісти
если у счастья есть морда ))) то она такая как у этого красавца )))
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10.10.2021 19:22 Відповісти
Ото як почали "отвєткою" кацапів смалить, так "хоробра" ************* орда попринишкла. Сцикотно,однако. Вантаж-200 по ночах сниться.
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10.10.2021 19:16 Відповісти
Ого, нашим військовим заборонили стріляти у відповідь?
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10.10.2021 19:40 Відповісти
Ведь там контрактники и им по барабану кто и куда пуляет,главное чоб их не зацепило.А пошел день значит ближе к завершению контракта.А на защиту Родины они просто насрали.И это не из наслышек.
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10.10.2021 20:07 Відповісти
А чем ответили?Слышал что даже чтобы попасть на нулевку уже требуется давать взятку.
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10.10.2021 19:50 Відповісти
А чем всетаки ответили?
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10.10.2021 20:01 Відповісти
 
 