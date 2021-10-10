Російські війська застосовували міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс поблизу Мирного, без втрат, - зведення ООС

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 10 жовтня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс.

Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Нагадаємо, за минулу добу, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.