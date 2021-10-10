У ВООЗ сподіваються, що скоро людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу

Незабаром людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу. Водночас попереду ще можуть зустрітися несподівані перешкоди.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан в інтерв'ю швейцарській газеті SonntagsBlick, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Журналісти запитали в неї, на якій стадії зараз перебуває людство, якщо порівнювати пандемію з марафоном. На що Свамінатан відповіла: "Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться подолати ще безліч перешкод".

Тому, додала головна наукова співробітниця ВООЗ, прогнозувати терміни завершення пандемії поки що зарано.

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"Було б передчасно говорити, що ми скоро це (пандемію - ред.) подолаємо, це не так. Для цього занадто багато залишається невідомих. Зокрема, несподівана поява нових варіантів (штамів коронавірусу - ред.)", — зазначила Свамінатан.

Представниця ВООЗ зауважила, що в деяких частинах світу більшість населення вже вакцинована: від 70 до 80%. Натомість в інших частинах світу, наприклад, на африканському континенті, менш як 4% населення повністю щеплені.

"Що більше ми будемо миритися з цією ситуацію, то більший ризик появи нових штамів. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі наявні дози вакцин для збільшення рівня вакцинації у всьому світі", - додала вона.

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