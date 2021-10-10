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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ сподіваються, що скоро людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу

У ВООЗ сподіваються, що скоро людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу

Незабаром людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу. Водночас попереду ще можуть зустрітися несподівані перешкоди.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан в інтерв'ю швейцарській газеті SonntagsBlick, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Журналісти запитали в неї, на якій стадії зараз перебуває людство, якщо порівнювати пандемію з марафоном. На що Свамінатан відповіла: "Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться подолати ще безліч перешкод".

Тому, додала головна наукова співробітниця ВООЗ, прогнозувати терміни завершення пандемії поки що зарано.

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"Було б передчасно говорити, що ми скоро це (пандемію - ред.) подолаємо, це не так. Для цього занадто багато залишається невідомих. Зокрема, несподівана поява нових варіантів (штамів коронавірусу - ред.)", — зазначила Свамінатан.

Представниця ВООЗ зауважила, що в деяких частинах світу більшість населення вже вакцинована: від 70 до 80%. Натомість в інших частинах світу, наприклад, на африканському континенті, менш як 4% населення повністю щеплені.

"Що більше ми будемо миритися з цією ситуацію, то більший ризик появи нових штамів. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі наявні дози вакцин для збільшення рівня вакцинації у всьому світі", - додала вона.

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ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Надеяться они)) Мы тоже надеемся, что вы устанете когда ни будь нести свою чушь)
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10.10.2021 19:49
+6
Взагалі то дійсно вже набридли.
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10.10.2021 19:50
+4
а что по этому поводу думают фармацевтическая мафия?
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10.10.2021 19:52
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Надежда умирает последней.
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10.10.2021 19:48 Відповісти
А антиваксер - первым.
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10.10.2021 21:25 Відповісти
нет! мы (неожиданные препятствия) не согласны!
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10.10.2021 19:49 Відповісти
Надеяться они)) Мы тоже надеемся, что вы устанете когда ни будь нести свою чушь)
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10.10.2021 19:49 Відповісти
Взагалі то дійсно вже набридли.
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10.10.2021 19:50 Відповісти
а что по этому поводу думают фармацевтическая мафия?
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10.10.2021 19:52 Відповісти
Фармацевтическая мафия разрабатывает новую заразу.
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10.10.2021 19:55 Відповісти
О своём, о "девичьем".
Это как раз то "неожиданное препятствие" о котором она говорила.
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10.10.2021 19:59 Відповісти
Спросите у антиваксеров. Кто-то из них всегда сидит под столом Билла Гейтса и высасывает "правду" прямо из... из первоисточника, скажем так.
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10.10.2021 20:21 Відповісти
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10.10.2021 19:53 Відповісти
свыня не роде, вермахт не растет, пацаки на трубе! шо делат бедному бюргеру?
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10.10.2021 19:57 Відповісти
а ми то як сподіваємося. Швидше б уже всіх перевакцініровалі, щоб ви заспокоїлися. А ми зажили як і раніше.
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10.10.2021 19:56 Відповісти
свыня не роде, вермахт не растет, пацаки на трубе! шо делат бедному бюргеру?

и тебе!
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10.10.2021 19:58 Відповісти
я прихильник вакцинації. Для мене головне, щоб вакцинованих було дуже багато. Будь-які коментарі за вакцинацію, я підтримую.
- Мені це вигідно. Коли вони вакцинують відсотків 80, в кожній країні-вони заспокояться.
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10.10.2021 20:05 Відповісти
Запомните эти свои слова. Позже порефлексируйте. И кстати, а сколько доз достаточно для вакцинации?? Фактической и окончательной.
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10.10.2021 21:27 Відповісти
нет, никто не успокоится
одни привыкнут вакцинироваться
другие привыкнут вакцинировать
так все и будет идти, все чаще и чаще
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10.10.2021 23:21 Відповісти
Цэ потим. Спустя десяток лет. Когда будет бушевать новые "короновирус"
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10.10.2021 23:29 Відповісти
с каждым новым они норовят вцепиться насмерть
пока не спалятся в очередной раз
но после все одно повторяют
да, после этого раза скандал будет крупный
головы могут полететь - так что держаться будут насмерть
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11.10.2021 00:03 Відповісти

"Поста@@@вив собі чіп від Пфайзера"
В голову?
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10.10.2021 20:18 Відповісти
Де ти бачив щоб чіп в голову вставляли. Звичайно ж, як всім в передпліччя & ₴&₴_&&&₴₴.
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10.10.2021 21:00 Відповісти
Я уже соскучился за гриппом Где мой H5N1 ? Свиной или хотя бы птичий
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10.10.2021 20:12 Відповісти
щас в моде мышиный - летучих мышей жрут сырых
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10.10.2021 20:26 Відповісти
Розшукую перехворілих в той час, бо деякі обяцяли, шо перехворіють всі, бо вірус новий, результат - один тутешній, навіть з тестом, двойко - з життя, без тестів, зі слів лікарів, який офіційний діагноз, невідомо.
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10.10.2021 21:47 Відповісти
Ну найточніший діагноз дає хіба що паталогоанатом. Та й те тільки від чого людина померла. А що саме це спровокувало навіть і він може тільки здогадуватись у більшості випадків.
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10.10.2021 22:03 Відповісти
Я про те, шо не густо з захворілими. Навіть в мене і приблизно нічого не було.
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10.10.2021 22:11 Відповісти
Все дуже просто, я вважаю. Просто тестів не було саме на вияв цих штамів ГРВІ. Безумовно перехворіли на них багато людей. Але більшості поставили діагноз як у нас в основному в таких випадках ставлять - ГРВІ. Так власне ніколи майже і не відділяли один штам від іншого. ГРВІ та й усе. Або просто казали грип. Ви хоч раз згадати можете, щоб Вас терапевт відправляв здавати тест на вияв який збудник саме спричинив цю ГРВІ. Я щось такого не памʼятаю. Зазвичай стандартні аналізи та й усе.
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10.10.2021 22:18 Відповісти
Навіть ГРВІ не було, шо для мене досить дивно, тим більш в таку пору року. Взагалі ні в кого в родині нічого не було. А так лякали, так лякали... пам'ятаю.
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10.10.2021 22:29 Відповісти
Ну то що ГРВІ не було просто мабуть в Вашій родині так співпало. Далеко не всі, хто підхватує ГРВІ хворіють на нього з симптомами. Частіше навіть не помічають. Он навіть якщо взяти той самий ковід в Україні. З офіційної статистики бачимо що 93,9% українців його навіть не помітили. І якби не наші ЗМІ, то і не знали б яка страшна в нас пандемія.
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10.10.2021 22:37 Відповісти
А ніхто не знає, чи був він до цього часу і, якшо був, то коли саме. Плюс фуфлотести.
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10.10.2021 22:42 Відповісти
Ну я спираюся на офіційну статистику. Та зазделегідь ставлю собі умову, що я їй вирю. Бо інакше взагалі нічого аналізувати, якщо цієї умови не ставити. Ну і за фактом наведеної офіційної статистики роблю висновок, що написав у попередньому дописі. Це вже можна стверджувати як факт. А міркування звісно у нас можуть бути які завгодно. Але їх же нічим ми підтвердити не можемо. Ви ж наприклад не можете стовідсотково стверджувати, що тести фуфло, так само нічим не доведете, що він був і раніше. А от статистика і дає ті цифри, якими можна оперувати для аналізу ситуації загалом.
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10.10.2021 23:01 Відповісти
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka



Як би швидко не крокувала наука, аби полегшити людське життя та підвищити його безпеку, простий нарід все одно знайде спосіб підіграти природному добору.
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10.10.2021 20:19 Відповісти
Эта музыка будет вечной...😀
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10.10.2021 20:22 Відповісти
Проще: "вакцины" испытаны на 60%.
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10.10.2021 20:24 Відповісти
нет, эти 60% - это эффективность вакцин по последним данным от них же

то есть 40% они не помогут, зато 60% получат всю эту радость «в более легкой форме».
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10.10.2021 21:43 Відповісти
Возможно. Но это не точно.
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10.10.2021 22:04 Відповісти
конечно, не точно. Вот например типичная цитата из инструкции:

"Як і у випадку з будь-якими іншими вакцинами, курс вакцинації Комірнаті з 2 доз може не забезпечити захист усіх пацієнтів, які її отримали; також невідомо, упродовж якого часу Ви будете захищені."

https://www.comirnatyeducation.com.ua/files/Comirnaty-BNT162b-vaccine-injection-ukr.pdf
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10.10.2021 23:18 Відповісти
Просто сейчас больше обговаривают процент опасности самой вакцины. Ее эффективность в основном остается за скобками обсуждений. Покуда есть утверждения производителей. А эффективность может показать только время. Собственно как и безопасность на длительный период после вакцинации. Ибо слишком мало времени было отведено на тестирование данных вакцин.
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10.10.2021 23:32 Відповісти
кто знает, как ту безопасность доказать - доказывать должны как раз те кто на ней зарабатывает...
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11.10.2021 00:05 Відповісти
та людство може й подолає, а ми з нашим мудрим керівництвом, та не менш мудрим антивакцинаторським нарідом...
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10.10.2021 20:26 Відповісти
"Представительница ВОЗ отметила, что в некоторых частях мира большинство населения уже вакцинировано от 70 до 80%. Зато в других частях мира, например, на Африканском континенте, менее 4% населения полностью привиты.

"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. "

то-есть чиновница хочет нам впарить мысль о том, что новые штамы появляются там, где низкий процент вакцинированных? где ум? где логика? ссут в глаза.
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10.10.2021 20:57 Відповісти
Когда вижу прохожих на безлюдных улицах и одиноких в своем авто и в масках, я понимаю, что логики им применять не нужно, достаточно и мочи в моск.
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10.10.2021 21:32 Відповісти
на безлюдной улице люди в масках скорее всего для защиты от пыли едущих машин. Есть такие состояния легких и сердца, когда пыль в легких очень нежелательна.
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11.10.2021 02:52 Відповісти
Израиль всем открыл глаза. Чем больше вакцинированных, тем быстрее придет новая волна вируса. ))))
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11.10.2021 02:53 Відповісти
Когда вакцина будет от ВИЧ?
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10.10.2021 21:02 Відповісти
Антиваксеры предпочитают только естественный иммунитет.
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10.10.2021 21:50 Відповісти
интересно, а когда начнётся эпидемия у китайцев... про них как то тихо забыли, а они и не болеют
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10.10.2021 22:29 Відповісти
видно, у них свои журналисты
партия запретила истерить - молчат
а без истерик - как пандемию устраивать?

може кто и болеет, то лечат обычным порядком да и все...
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10.10.2021 23:20 Відповісти
коронавирусом люди болеют с того дня когда вылезли из пещер... а в Китае фиксируется один или два в сутки заболевших
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13.10.2021 13:20 Відповісти
ну я хз как они живут без истерии
скучно бедным наверное
работать приходится вместо этого
тоска смертная
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13.10.2021 15:26 Відповісти
...не спішить, дайте злити останню воду з батареї центрального опалєння
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11.10.2021 06:12 Відповісти
 
 