У ВООЗ сподіваються, що скоро людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу
Незабаром людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу. Водночас попереду ще можуть зустрітися несподівані перешкоди.
Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан в інтерв'ю швейцарській газеті SonntagsBlick, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Журналісти запитали в неї, на якій стадії зараз перебуває людство, якщо порівнювати пандемію з марафоном. На що Свамінатан відповіла: "Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться подолати ще безліч перешкод".
Тому, додала головна наукова співробітниця ВООЗ, прогнозувати терміни завершення пандемії поки що зарано.
"Було б передчасно говорити, що ми скоро це (пандемію - ред.) подолаємо, це не так. Для цього занадто багато залишається невідомих. Зокрема, несподівана поява нових варіантів (штамів коронавірусу - ред.)", — зазначила Свамінатан.
Представниця ВООЗ зауважила, що в деяких частинах світу більшість населення вже вакцинована: від 70 до 80%. Натомість в інших частинах світу, наприклад, на африканському континенті, менш як 4% населення повністю щеплені.
"Що більше ми будемо миритися з цією ситуацію, то більший ризик появи нових штамів. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі наявні дози вакцин для збільшення рівня вакцинації у всьому світі", - додала вона.
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Это как раз то "неожиданное препятствие" о котором она говорила.
и тебе!
- Мені це вигідно. Коли вони вакцинують відсотків 80, в кожній країні-вони заспокояться.
одни привыкнут вакцинироваться
другие привыкнут вакцинировать
так все и будет идти, все чаще и чаще
пока не спалятся в очередной раз
но после все одно повторяют
да, после этого раза скандал будет крупный
головы могут полететь - так что держаться будут насмерть
"Поста@@@вив собі чіп від Пфайзера"
В голову?
Як би швидко не крокувала наука, аби полегшити людське життя та підвищити його безпеку, простий нарід все одно знайде спосіб підіграти природному добору.
то есть 40% они не помогут, зато 60% получат всю эту радость «в более легкой форме».
"Як і у випадку з будь-якими іншими вакцинами, курс вакцинації Комірнаті з 2 доз може не забезпечити захист усіх пацієнтів, які її отримали; також невідомо, упродовж якого часу Ви будете захищені."
https://www.comirnatyeducation.com.ua/files/Comirnaty-BNT162b-vaccine-injection-ukr.pdf
"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. "
то-есть чиновница хочет нам впарить мысль о том, что новые штамы появляются там, где низкий процент вакцинированных? где ум? где логика? ссут в глаза.
партия запретила истерить - молчат
а без истерик - как пандемию устраивать?
може кто и болеет, то лечат обычным порядком да и все...
скучно бедным наверное
работать приходится вместо этого
тоска смертная