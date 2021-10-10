Порошенко закликав Зеленського пояснити українцям ситуацію з офшорами і "вагнергейтом"
П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував тим, хто виступив проти проплачених владою тітушок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.
Порошенко підкреслив, що команда Зеленського за 2,5 роки встала на рейки Антимайдану і намагається відвернути увагу суспільства від своїх злочинів.
"Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані", – нагадав Петро Порошенко.
"Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе", - обурився Порошенко.
"От він віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається "димова завіса", - переконаний п’ятий Президент.
"Зеленський обґрунтовано підозрюється в тому, що він бере участь у відмиванні грошей Коломойського, який 5,5 мільярдів вкрав в українців, пропускаючи їх через свою структуру, не декларує і разом з ним краде", - зауважив Петро Порошенко.
Українське суспільство потребує правди – наголошує Порошенко. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.
"А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що? І що ти продав? Душу? Чи він тебе купив? Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив", - говорить лідер "Європейської Солідарності".
"Вони намагаються ховатися по злочинам "Вагнера". Ми могли б надати в Гаагу переконливі докази злочину Путіна. А він замість цього подзвонив і здав Путіну. Бо або він, або його підлеглий дуже міцно дружить з Путіним, або з Козаком, або з Сурковим. І навіть не пояснили це суспільству, навпаки – 14 місяців брехали. То "операції не було", то "була не українська операція". То була "українська, але не їхня". А вони просто здали Україну", - наголошує Порошенко.
"Ми з завтрашнього дня вимагаємо відповіді від Зеленського і його банди про злочини, які вони скоїли. І саме це їх налякало", - переконаний Петро Порошенко.
"Це не просто зіткнення двох всесвітів. Це означає, що вони приречені", - говорить п’ятий Президент.
"Наш шлях – точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях – точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну", - резюмує Петро Порошенко.
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focus.ua/politics/449857-prokuratura_panamy_otkazalas_zakryt_delo_protiv_portnova__es
Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.
В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.
Уж как зелёная мразь не рыла носом землю, как ни пыталась хоть что-нибудь накопать на Порошенко, а больше ничего не нашли.
Ну можно еще предположить, что просто работать не умеют.
Но ведь и Портнов подключался к этим поискам, а он всё-таки опытный юрист, в отличие от этих зелёных пионеров, а тоже ничего не нарыл, кроме уголовного дела на себя в Панаме, открытого за клевету.
Так что и сектой быть не надо.
Впрочем, это может быть и один зрадоцефал - под разными никами..))
Таких второй раз не выбирают.
Каждый из вас, кто принимает участие в незаконных действиях, продаёт Украину за деньги, будет зафиксирован и информация про вас будет занесена на сайт «Миротворец»! А это означает никаких кредитов, никакого официального трудоустройства, проблемы с полицией и оформлением документов!
И не говорите потом, что вас не предупреждали!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/608516536977133/
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Вже почали:
https://myrotvorets.center/criminal/yarosh-maksim-andreevich/
ЯК на офіціне працевлатування це впливає? Є норма ПРАВА? НЕМА
Які "проблеми" з поліцією? Людина ДЕ ФАКТО або скоїла злочин чи правопорушення, або НІ. Відповідно в поліціїї можуть бути ПІДОЗРИ. Яка проміжна ланка "проблЄмі"?
На оформлення ЯКИХ документів?
Не пишіть фігню.
З тітушками, рейдерством і т.п. потрібно боротись прийняттям АДЕКВАТНИХ законів. Прийшов тітухан на допомогу рейдерам - отримай строк. Ось і все, а ці всі бредні це тупік. НЕ МОЖЕ бути паралельного законодавства.
Справа не так в законах, як в їх виконанні. А списки Миротворця є рекомендованими, просто працедавці не схильні ризикувати.
зы. По поводу суммы в офшоре ЗЕленого нелоха оманского уже весь мир в курсе (включая то, каким образом эти средства туда поступили и от кого)..
Это потому что ты тупорылое бараньйо упоротое, поэтому тебе сказать что-либо конкретно нечено, а остатется только лозунги зебильно-ватные толкать (из кремлевской методички).
З "здобутків" зе-команди. Злодійчук каломойша НЕ сидить в сізо, не зважаючи на феноменальну суму. В крайньому випадку їх можна арештувати та видати США (бомагу вони надішлють оперативно). Другий кловун з привата оперативно рисачить на літаку, але жадібність згубила.
Ну і вишенкою на торті - повний правовий безпредел з боку ПРЕВЕД-банку. Це найбільший банк Україні, але їх питання, вимоги складені кимось іншим, не для бені стараються?
А как "класно" было когда приведбанк жида каломойши НЕ выдавал с ТВОЕГО расчетного счета ни копейки. И ты знаешь если банк банкрот то НИЧЕГО не получишь. Компенсацию за 2 недели никто не оплатил. попробуйте привет-банку не оплатить в срок. %, пеня, штраф.
А до этого был банк надра. ПОЛГОДА не платили. Почему же "разрешали" банкам вот так запросто выводить деньги, а их собственникам ничего не было? ПОСЛЕ вывода денег каломойшу никто не искал тогда и теперь. Никаких обвинений.
ше одне ....(неначе нам не достатньо стихійних лих....сивочолого не хватало
Страшно представить, что было бы со страной, если бы не он был Президентом в 2014-2019!