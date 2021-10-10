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Порошенко закликав Зеленського пояснити українцям ситуацію з офшорами і "вагнергейтом"

Порошенко закликав Зеленського пояснити українцям ситуацію з офшорами і

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував тим, хто виступив проти проплачених владою тітушок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.

Порошенко підкреслив, що команда Зеленського за 2,5 роки встала на рейки Антимайдану і намагається відвернути увагу суспільства від своїх злочинів.

"Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані", – нагадав Петро Порошенко.

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"Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе", - обурився Порошенко.

"От він віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається "димова завіса", - переконаний п’ятий Президент.

"Зеленський обґрунтовано підозрюється в тому, що він бере участь у відмиванні грошей Коломойського, який 5,5 мільярдів вкрав в українців, пропускаючи їх через свою структуру, не декларує і разом з ним краде", - зауважив Петро Порошенко.

Українське суспільство потребує правди – наголошує Порошенко. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

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"А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що? І що ти продав? Душу? Чи він тебе купив? Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив", - говорить лідер "Європейської Солідарності".

"Вони намагаються ховатися по злочинам "Вагнера". Ми могли б надати в Гаагу переконливі докази злочину Путіна. А він замість цього подзвонив і здав Путіну. Бо або він, або його підлеглий дуже міцно дружить з Путіним, або з Козаком, або з Сурковим. І навіть не пояснили це суспільству, навпаки – 14 місяців брехали. То "операції не було", то "була не українська операція". То була "українська, але не їхня". А вони просто здали Україну", - наголошує Порошенко.

"Ми з завтрашнього дня вимагаємо відповіді від Зеленського і його банди про злочини, які вони скоїли. І саме це їх налякало", - переконаний Петро Порошенко.

"Це не просто зіткнення двох всесвітів. Це означає, що вони приречені", - говорить п’ятий Президент.

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"Наш шлях – точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях – точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну", - резюмує Петро Порошенко.

Зеленський Володимир (23913) офшор (497) Порошенко Петро (15179) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
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На стадион зеленую шмарклю, предварительно посетив кабинет нарколога
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10.10.2021 21:43
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10.10.2021 21:50
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10.10.2021 21:45
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10.10.2021 23:01 Відповісти
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10.10.2021 23:04 Відповісти
Мільярдер хоче зробити бідних багатими. )
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10.10.2021 23:11 Відповісти
У Порошенко нет офшоров.

focus.ua/politics/449857-prokuratura_panamy_otkazalas_zakryt_delo_protiv_portnova__es

Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно

Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.

В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.
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10.10.2021 23:13 Відповісти
В Украине миллиардер и без офшоров - это чудо. Может петросяны правы, что Петя - святой?
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10.10.2021 23:19 Відповісти
Причем здесь Петя？ президент зели и обокрал украинцев зеля а ты стрелочник Игокович постоянно на Порошенко стрелки переводишь.
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11.10.2021 07:34 Відповісти
А петросяны, как это не смешно, верят в такое и хотят линчивать тех, кто не верит. Секта, однако.
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10.10.2021 23:15 Відповісти
Почему обязательно секта? Есть документальные расследования. У Порошенко тоже есть офшор, только в нем хранится 3000 тысячи долларов. И всё.
Уж как зелёная мразь не рыла носом землю, как ни пыталась хоть что-нибудь накопать на Порошенко, а больше ничего не нашли.
Ну можно еще предположить, что просто работать не умеют.
Но ведь и Портнов подключался к этим поискам, а он всё-таки опытный юрист, в отличие от этих зелёных пионеров, а тоже ничего не нарыл, кроме уголовного дела на себя в Панаме, открытого за клевету.
Так что и сектой быть не надо.
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11.10.2021 01:26 Відповісти
Пчелы против меда. Рок против наркотиков. Порошенко против офшоров, Алёша за вагнера.
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11.10.2021 00:32 Відповісти
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10.10.2021 23:13 Відповісти
Забвано наблюдать, как ЗЕбилы в комментах постят один и тот же текст (про "схватку двух офшорников" - как под копирку...

Впрочем, это может быть и один зрадоцефал - под разными никами..))
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10.10.2021 23:23 Відповісти
Так это ж и зебилам понятно, что они два сапога - пара.
Таких второй раз не выбирают.
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10.10.2021 23:38 Відповісти
Що тобі там зрозуміло? Ти, що навіпрозрівший зебіл? До сих пір виправдовуєш себе неіснуючими злочинами Порошенка?
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10.10.2021 23:51 Відповісти
Хотелось бы послушать обе стороны... на стадионе...
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10.10.2021 23:36 Відповісти
Петя...блн ты такое же животное как и Зе, к чему ты можешь призывать мразь. Законы как меняли под Югу Луценка или как Вовк с НКРКП деньги мыл... Такой же вор и балабол. Вы мрази с зелёным приведёте сепаров к власти
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10.10.2021 23:38 Відповісти
Ви, напевно хвора. Чи виправдання для себе шукаєте, що за Нелоха проголосували?
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10.10.2021 23:46 Відповісти
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11.10.2021 00:02 Відповісти
"Ми зробили їх разом"

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10.10.2021 23:42 Відповісти
Подстилка портновская, не вякай.
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11.10.2021 00:36 Відповісти
Що до одного із тітушок https://myrotvorets.center/criminal/?cf%5Bname%5D=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&cf%5Bcountry%5D=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&cf%5Baddress%5D=&cf%5Bphone%5D=&cf%5Bdesc%5D= Ярош Максим на Миротворці

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10.10.2021 23:42 Відповісти
ЗЕбилы в комментах:

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10.10.2021 23:53 Відповісти
ГРАЖДАНЕ ТИТУШКИ!
Каждый из вас, кто принимает участие в незаконных действиях, продаёт Украину за деньги, будет зафиксирован и информация про вас будет занесена на сайт «Миротворец»! А это означает никаких кредитов, никакого официального трудоустройства, проблемы с полицией и оформлением документов!
И не говорите потом, что вас не предупреждали!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/608516536977133/
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10.10.2021 23:53 Відповісти
" будет занесена на сайт «Миротворец»! "
*************************************************
Вже почали:
https://myrotvorets.center/criminal/yarosh-maksim-andreevich/

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11.10.2021 00:16 Відповісти
Бредятина.
ЯК на офіціне працевлатування це впливає? Є норма ПРАВА? НЕМА
Які "проблеми" з поліцією? Людина ДЕ ФАКТО або скоїла злочин чи правопорушення, або НІ. Відповідно в поліціїї можуть бути ПІДОЗРИ. Яка проміжна ланка "проблЄмі"?
На оформлення ЯКИХ документів?
Не пишіть фігню.
З тітушками, рейдерством і т.п. потрібно боротись прийняттям АДЕКВАТНИХ законів. Прийшов тітухан на допомогу рейдерам - отримай строк. Ось і все, а ці всі бредні це тупік. НЕ МОЖЕ бути паралельного законодавства.
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11.10.2021 09:28 Відповісти
Бредятину Ви пишете.
Справа не так в законах, як в їх виконанні. А списки Миротворця є рекомендованими, просто працедавці не схильні ризикувати.
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11.10.2021 09:44 Відповісти
Смішно виглядає, коли офшорний намагається офшорити офшорного.
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11.10.2021 00:09 Відповісти
Эй, а сколько денег у Порошенко в офшорах? Назови сумму и кинь сюда ссылку на источник.

зы. По поводу суммы в офшоре ЗЕленого нелоха оманского уже весь мир в курсе (включая то, каким образом эти средства туда поступили и от кого)..
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11.10.2021 00:14 Відповісти
Та мені якось по барабану, хто з офшорників більше грошей має за кордоном, зелений чи шоколаднокоричневий. Мене турбує цинізм минулих і нинішніх можновладців, коли вони корчать з себе праведників навіть не приховуючи свої роги і копита.
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11.10.2021 00:31 Відповісти
Та мені якось по барабану, хто з офшорників

Это потому что ты тупорылое бараньйо упоротое, поэтому тебе сказать что-либо конкретно нечено, а остатется только лозунги зебильно-ватные толкать (из кремлевской методички).

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11.10.2021 00:37 Відповісти
Ну да,Порох уже б в НАТО вступил,что для вас,козломордых,смерти подобно
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11.10.2021 01:49 Відповісти
нормальные - это Противсiхи, чтоль? да с такими "нормальными" и врагов не нужно.
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11.10.2021 08:49 Відповісти
сам на себя титуханов нанял, а теперь ещё и понёс бред .
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11.10.2021 03:42 Відповісти
И Г+Г ? А ты не брезгливая, прям как зе
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11.10.2021 08:38 Відповісти
Титушки - сценарий пороха,самый подлый, хитрый и жадный президент
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11.10.2021 06:47 Відповісти
Точно сказано, зеля самый хитрожопый ,брехливый и жадный презедент
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11.10.2021 07:37 Відповісти
Прежде чем требовать что-то от других пусть шоколадный Хетьман отчитается по своим офшорам и обьяснит как в нищей стране в период войны можно увеличить свои доходы в два раза. И не пиарится на ветеранах АТО. Противно смотреть
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11.10.2021 08:10 Відповісти
Противно смотреть как ты за вагнеровцев и бабло приватовское, жопу рвёшь.
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11.10.2021 08:41 Відповісти
Якось тупо при свинорилому беня каломойша вивів своє бабло, вкладників, юросіб, рефінанс. Чи не так? А як так при тому ж свинорилому вийшло, що банка надра фірташа півроку "боргував" чужі кошти, але не сплатив жодних відсотків, штрафів та пені. При цьому у фірташа активів ніхто не арештовув навіть. Ну і інші банки-пустишки.
З "здобутків" зе-команди. Злодійчук каломойша НЕ сидить в сізо, не зважаючи на феноменальну суму. В крайньому випадку їх можна арештувати та видати США (бомагу вони надішлють оперативно). Другий кловун з привата оперативно рисачить на літаку, але жадібність згубила.
Ну і вишенкою на торті - повний правовий безпредел з боку ПРЕВЕД-банку. Це найбільший банк Україні, але їх питання, вимоги складені кимось іншим, не для бені стараються?
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11.10.2021 09:34 Відповісти
Іще один "противсіх", "знаток" банківської справи розповідає як і хто повинен був діяти. Вище про ПРАВО розпинався, захищаючи тітушню. А тепер про "свинорилого" ... У дзеркало спочатку подивись на своє рило
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11.10.2021 10:00 Відповісти
Я помню период свинорылого. ТОГДА фирмам НИКТО не гаратировал выплату денег с расчетных счетов в случае банкротства банка. Можешь рассказать КАК так вышло, что вывели миллиарды баксов? Про никто незнал и не успел. бред.
А как "класно" было когда приведбанк жида каломойши НЕ выдавал с ТВОЕГО расчетного счета ни копейки. И ты знаешь если банк банкрот то НИЧЕГО не получишь. Компенсацию за 2 недели никто не оплатил. попробуйте привет-банку не оплатить в срок. %, пеня, штраф.
А до этого был банк надра. ПОЛГОДА не платили. Почему же "разрешали" банкам вот так запросто выводить деньги, а их собственникам ничего не было? ПОСЛЕ вывода денег каломойшу никто не искал тогда и теперь. Никаких обвинений.
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11.10.2021 12:15 Відповісти
Понятно Вы такой-же знаток банковского дела, как Зе - йурыст.
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11.10.2021 11:35 Відповісти
А чё в два, в 82 же ))))
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11.10.2021 09:39 Відповісти
Ну, за зеленими методичками не в 2, а в 82 рази. Так Зеленський говорив на стадіоні. Так що, якщо уже почав брехати, то бреши по повній.
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11.10.2021 09:49 Відповісти
ні ні ви помиляєтесь, у 80 разів. Чи в методичці з часів виборів цифру вже так сильно змінили?
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11.10.2021 10:26 Відповісти
ой епт...абнімаю-целую-жму руку...
ше одне ....(неначе нам не достатньо стихійних лих....сивочолого не хватало
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11.10.2021 10:36 Відповісти
Вот если бы оно не призвало! Это была бы действительно новость... А так --- просто шум!
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11.10.2021 11:26 Відповісти
Украину может спасти только Порошенко!!!

Страшно представить, что было бы со страной, если бы не он был Президентом в 2014-2019!
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11.10.2021 12:15 Відповісти
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