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Баланс безпеки в Чорному морі буде відновлено, попри незгоду Росії, - Кулеба

Баланс безпеки в Чорному морі буде відновлено, попри незгоду Росії, - Кулеба

Відновлення балансу безпеки в Чорному морі, який був порушений у зв'язку з окупацією Криму, буде відновлено, незважаючи на різні підходи країн Чорноморського регіону.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша спільна мета, і всі країни Чорноморського регіону, крім Росії, погоджуються, що потрібно відновити безпековий баланс в Чорному морі. Незаконна окупація Росією Криму, мілітаризація півострова, агресивні дії Росії в Чорному морі цей баланс порушили. Є різні ідеї, як це зробити, різні підходи, але я переконаний, що ми все ж таки дійдемо до цієї спільної точки. Бо сама логіка процесу вказує на неминучість необхідності об’єднання зусиль", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна для гарантування безпеки Чорного моря виступає за об'єднання зусиль країн НАТО, які мають вихід до Чорного моря, а також України, Грузії і Молдови. Однак "готовності робити це прямо зараз у деяких партнерів немає".

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"Але я переконаний у правильності цієї ідеї і її неминучості, з огляду на зростання агресивності дій Росії в Чорноморському регіоні", - підкреслив міністр.

НАТО (6459) росія (65301) Чорне море (1669) Кулеба Дмитро (3604)


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Просто раз сделай что то а не декларируй идеи фикс.
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10.10.2021 22:04 Відповісти
Не может, нечем
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10.10.2021 22:07 Відповісти
Сначала надо обдолбанному зеледенту опу отмыть от поноса. Он же не гидрант? Хотя гидрантит на толчке знатно, даже видосик не в состоянии записать...
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10.10.2021 22:12 Відповісти
выходные. кумар
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10.10.2021 22:22 Відповісти
тут всесилен тока волшебный пинок кулебы, его то мацкали опасаются бильше усего
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10.10.2021 22:13 Відповісти
Цікаво яким чином відновиться цей баланс?))) Хіба що за рахунок еротичних фантазій кулеби...
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10.10.2021 22:48 Відповісти
Есть разные идеи, как это сделать, разные подходы, но я убежден, что мы все же придем к этой общей точке.
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Да заткните уже этот фантан красноречия. К какой точке он собирается идти? Флот Турции пока ещё сильнее ЧФ РФ, и турки вроде как контролируют Босфор. Какой ещё баланс ему нужен?
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10.10.2021 22:51 Відповісти
...таки грозній Кулеба грозиться чоботи ополоснути в Чорному морі?
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11.10.2021 06:06 Відповісти
 
 