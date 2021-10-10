Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити
Старша дочка Володимира Зеленського Олександра не хоче, щоб він йшов на другий термін президентства.
Про це глава держави сказав у програмі "Світське життя" на 1+1, передає Цензор.НЕТ.
"Дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити", - зазначив він.
Зеленський говорить, що від його президентства найбільше постраждали старша дочка, дружина і батьки.
Також президент розповів, що його дочка буде вступати до вищого навчального закладу в Україні, про що він уже з нею домовився.
"Їй дуже непросто, тому що якби вона вчилася за кордоном, вона могла б вчитися без охорони. Тому їй комфортніше десь. Але точно в Україні", - повідомив Зеленський.
За його словами, дівчинка думає про факультет міжнародних відносин, адже хоче займатися міжнародною економікою.
Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово говорив, що планує бути на посту президента тільки упродовж одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.
Однак в травні 2020-го Зеленський заявив, що йому не вистачить 5 років, щоб зробити все, що запланував. Тому, мовляв, подумає про своє можливе балотування на другий термін.
На брифінгу в Трускавці 3 жовтня 2021 року Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи піде на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага!
как настоящий ссыкло пошел снова давить на жалость и лепить из себя героя-борца за юбкой то мамы, то жены, теперь детей.
Все уже поняли Вова еще год назад, что ты занялся избирательной компанией. Беда в том что за гонкой за рейтингом тебе работать на первом сроке некогда. А все эти оперативные пожаротушения всех своих зеленых зашкваров работой не считается кстати. И скупка малолетних титух лишь бы устроить скандал дабы перебить свои последние зашквары по всем фронтам - тоже не работа президента. Ты вова просто гопота которая сначала не смогла вытянуть свое рыло с кормухи, а теперь и хотел бы так посодют.... позвони януковичу, он должен знать как вовремя смыться, полезно... вангону, что первым словом сняв трубку будет "Беги!"
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші", "Чому нерухомість не задекларована?"
Бо кицюнчик поганого не підкаже :3
это значит что если она будет учиться в Украине то с охраной? Я уже вижу эту картину - в аудитории в окружении стены охранников (как любит вавий) сиди и пишет конспект лекции
10 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/142574.html#respond Комментарии: 0
По мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах…
Вчера на акции под офисом президента около 300 сотрудников полиции и Нацгвардии закрыли доступ гражданам, которые пришли для показа под офисом президента фильма «Офшор-95».
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейбуке около часа назад известный журналист Юрий Бутусов.
Акция была вполне мирной, экран с колонками да стулья, много женщин, людей в возрасте, и ни одного человека, ради кого бы здесь стоило держать хотя бы полицейский наряд.
Но против них согнали целую роту и на Банковой везде развернули резервы. Я спросил полицейских - а на каком основании вы не пускаете людей и перекрыли улицу?
Мне ответили, что какая-то еще общественная организация подала заявку на просмотр мультфильма на Банковой, и полиция охраняет его зрителей от столкновения со зрителями просмотра «Офшор-95».
Оказывается, по мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html Офшоры Зеленского - это чистый криминал, - экс-нардеп
На огромном экране на Банковой у дверей офиса показывали старые мультфильмы и на лежаках перед экраном было ровно четыре молодых человка, которые что-то клацали в телефонах. Им было откровенно скучно и холодно лежать, но они терпели. Это их просмотр охраняло 300 бойцов в субботний день.
Я сделал кадр, где Слуги народа и Зеленский на экране в фильме про офшор стоят очень символично - в одной шеренге с полицией. А народ и зрители остались за кордоном.
И это все происходило примерно на том самом месте, где 1 декабря 2013-го шеренга Нацгвардии полиции перекрыла дорогу протестующим против Януковича.
И тогда тоже власть была крепка как никогда, и вместо того, чтобы отвечать за свои поступки просто отгородилась шеренгой бойцов.
И тогда тоже власть лгала, и тогда тоже эту ложь и беззаконие возглавлял нынешний замглавы офиса президента Олег Татаров, тогдашний спикер МВД.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.html Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров - нардеп
Я думаю, что это фото очень символично показывает что собой представляет власть Владимира Зеленского - детская площадка, на которой хитрые придворные крутят для президента детские мультфильмы и крутят карусели, отгородившись от реальных проблем рядами охранников.
Вот только есть одно неприятное известие для Банковой - бойцы очень внимательно слушали фильм про офшоры Зеленского, и многие смеялись, особенно когда были вставки из сериала про Голобородько.
Будут ли эти бойцы снова выполнять приказы Татарова спустя 8 лет и драться уже за этого президента?
* * *
Оооо. Какие мы оптимисты!
второй срок - за воровство из привита; третий срок - за уклонение от налогов в особо крупных размерах;
Четвертый срок не декларирование Майна в офшорах
не то сина
не то дічь
Привык смешить публику, это профессия такая
Зе у 2021-му: "...це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити."
а тьотя Зіна?