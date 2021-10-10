Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити

Старша дочка Володимира Зеленського Олександра не хоче, щоб він йшов на другий термін президентства.

Про це глава держави сказав у програмі "Світське життя" на 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити", - зазначив він.

Зеленський говорить, що від його президентства найбільше постраждали старша дочка, дружина і батьки.

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Також президент розповів, що його дочка буде вступати до вищого навчального закладу в Україні, про що він уже з нею домовився.

"Їй дуже непросто, тому що якби вона вчилася за кордоном, вона могла б вчитися без охорони. Тому їй комфортніше десь. Але точно в Україні", - повідомив Зеленський.

За його словами, дівчинка думає про факультет міжнародних відносин, адже хоче займатися міжнародною економікою.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово говорив, що планує бути на посту президента тільки упродовж одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.

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Однак в травні 2020-го Зеленський заявив, що йому не вистачить 5 років, щоб зробити все, що запланував. Тому, мовляв, подумає про своє можливе балотування на другий термін.

На брифінгу в Трускавці 3 жовтня 2021 року Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи піде на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".