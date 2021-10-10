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Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити

Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити

Старша дочка Володимира Зеленського Олександра не хоче, щоб він йшов на другий термін президентства.

Про це глава держави сказав у програмі "Світське життя" на 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити", - зазначив він.

Зеленський говорить, що від його президентства найбільше постраждали старша дочка, дружина і батьки.

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Також президент розповів, що його дочка буде вступати до вищого навчального закладу в Україні, про що він уже з нею домовився.

"Їй дуже непросто, тому що якби вона вчилася за кордоном, вона могла б вчитися без охорони. Тому їй комфортніше десь. Але точно в Україні", - повідомив Зеленський.

За його словами, дівчинка думає про факультет міжнародних відносин, адже хоче займатися міжнародною економікою.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово говорив, що планує бути на посту президента тільки упродовж одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.

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Однак в травні 2020-го Зеленський заявив, що йому не вистачить 5 років, щоб зробити все, що запланував. Тому, мовляв, подумає про своє можливе балотування на другий термін.

На брифінгу в Трускавці 3 жовтня 2021 року Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи піде на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

Зеленський Володимир (23913) строк (32)


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Топ коментарі
+71
"сделал" ти уже нормально. На 15 лет строгача.
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10.10.2021 22:38
+60
Как трогательно, ****. Это точно, что от твоего президенства больше всех пострадала твоя семейка? А то у граждан другие ощущения.
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10.10.2021 22:40
+58
Дочь не хочет, а бабушка - говорит иди. Бородая бабушка.
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10.10.2021 22:40
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Ой, воно іще розмірковує що робити У той час, коли
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10.10.2021 23:18 Відповісти
Але, оскільки горизонту запланованого ще не видно... то...
Ага!
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10.10.2021 23:20 Відповісти
володька не позор мене!!! (с)
как настоящий ссыкло пошел снова давить на жалость и лепить из себя героя-борца за юбкой то мамы, то жены, теперь детей.
Все уже поняли Вова еще год назад, что ты занялся избирательной компанией. Беда в том что за гонкой за рейтингом тебе работать на первом сроке некогда. А все эти оперативные пожаротушения всех своих зеленых зашкваров работой не считается кстати. И скупка малолетних титух лишь бы устроить скандал дабы перебить свои последние зашквары по всем фронтам - тоже не работа президента. Ты вова просто гопота которая сначала не смогла вытянуть свое рыло с кормухи, а теперь и хотел бы так посодют.... позвони януковичу, он должен знать как вовремя смыться, полезно... вангону, что первым словом сняв трубку будет "Беги!"
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10.10.2021 23:21 Відповісти
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ У Лондоні представники української громади пікетували "офшорну квартиру" Володимира Зеленського.
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші", "Чому нерухомість не задекларована?"
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10.10.2021 23:22 Відповісти
Дайте ему ещё один срок!
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10.10.2021 23:22 Відповісти
в Изяславской ИТК №58
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10.10.2021 23:47 Відповісти
Та там же довічники! Може в Кліментовичах - для початку?
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11.10.2021 02:02 Відповісти
Оказывается у этого придурка здравомыслящая дочь, удивительно!!!!
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10.10.2021 23:24 Відповісти
Это говорит об одном дочку ЗЕЛенка нагуляла где-то на стороне!
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11.10.2021 06:00 Відповісти
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11.10.2021 07:21 Відповісти
Устами ребенка... да и рошен дети любят
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10.10.2021 23:24 Відповісти
Все по-тупински. Детьми прикрывается, причем своими же... Какая падаль этот зеленый наркоман...
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10.10.2021 23:26 Відповісти
еще бы. 40млн долларов хватит на всю семью.
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10.10.2021 23:30 Відповісти
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10.10.2021 23:30 Відповісти
снова предать Украину и получить 40 лимонов от бабломойского уже не получится успеть сделать по новому
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10.10.2021 23:35 Відповісти
Твоя дочь, в тысячу раз умнее тебя шута, она знает, как тебя ненавидит украинский народ за твою брехню. А вот до тебя, ни хрена не доходит всё это, потому, что ты самый настоящий клоун, а не президент. Ни хрена ты не сделал хорошего для Украины, а тем паче, уже и не сделаешь, ты шут и не на своём ты месте, тебе лишь в квартале место, а не в правительстве. Так что, иди с Богом с этого поста и чем скорее, тем лучше будет для народа Украины.
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10.10.2021 23:38 Відповісти
УБЛЮДОК МОЛИ БОГА ЧТО БЫ ТЕБЯ НАРОД И ВОЕННЫЕ НЕ РАЗОРВАЛИ!!!
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10.10.2021 23:39 Відповісти
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10.10.2021 23:44 Відповісти
да, там уже столько "подвигов" этот клоун наделал, что и на первый пожизненный срок хватит, и еще немного на второй останется, жене и детям. суши мацу, вова...
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10.10.2021 23:47 Відповісти
У будь-якій незрозумілій ситуації робимо як котики.
Бо кицюнчик поганого не підкаже :3

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10.10.2021 23:53 Відповісти
На цю гіфку можна дивитись безкінечно, як на вогонь та воду.
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10.10.2021 23:57 Відповісти
Його донька на Богдана схожа, може вона навмисно не хоче другого терміну, щоб помститися Янелоху за батька.
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10.10.2021 23:56 Відповісти
новость про дачу и "имение" снесли
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10.10.2021 23:59 Відповісти
"если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны"
это значит что если она будет учиться в Украине то с охраной? Я уже вижу эту картину - в аудитории в окружении стены охранников (как любит вавий) сиди и пишет конспект лекции
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11.10.2021 00:01 Відповісти
может примут в закрытый колледж в Швейцарии и будет зеленка ким ?
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11.10.2021 00:05 Відповісти
"Охранніц"! Бо по-іншому вона не зможе ходить в туалет!
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11.10.2021 07:25 Відповісти
для чпитской жизни колхозана бени давал интерьвю маркиз де сортир сеньор сралинк не разу не лох но лошара вава зе
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11.10.2021 00:04 Відповісти
Ти ба як ж2 моститься , тільки б до корита доповзти, голосуйте за українців.
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11.10.2021 00:13 Відповісти
наследственность...
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11.10.2021 00:05 Відповісти
"Я люблю свою страну (?), люблю жену, люблю собаку". У собаки спросил- идти на второй срок? Спроси, она плохого не посоветует.
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11.10.2021 00:17 Відповісти
Не тільки донька не хоче,ми теж не хочемо, Зеля, не роби Україні клопоти,іди геть добровільно
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11.10.2021 00:20 Відповісти
Та все ти вже зробив... Не забудь тюрми відремонтувати щоб сидіти було зручніше.
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11.10.2021 00:23 Відповісти
На Банковой запретили показ фильма «Офшор-95»
10 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/142574.html#respond Комментарии: 0



По мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах…


Вчера на акции под офисом президента около 300 сотрудников полиции и Нацгвардии закрыли доступ гражданам, которые пришли для показа под офисом президента фильма «Офшор-95».

Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейбуке около часа назад известный журналист Юрий Бутусов.

Акция была вполне мирной, экран с колонками да стулья, много женщин, людей в возрасте, и ни одного человека, ради кого бы здесь стоило держать хотя бы полицейский наряд.

Но против них согнали целую роту и на Банковой везде развернули резервы. Я спросил полицейских - а на каком основании вы не пускаете людей и перекрыли улицу?

Мне ответили, что какая-то еще общественная организация подала заявку на просмотр мультфильма на Банковой, и полиция охраняет его зрителей от столкновения со зрителями просмотра «Офшор-95».

Оказывается, по мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html Офшоры Зеленского - это чистый криминал, - экс-нардеп

На огромном экране на Банковой у дверей офиса показывали старые мультфильмы и на лежаках перед экраном было ровно четыре молодых человка, которые что-то клацали в телефонах. Им было откровенно скучно и холодно лежать, но они терпели. Это их просмотр охраняло 300 бойцов в субботний день.

Я сделал кадр, где Слуги народа и Зеленский на экране в фильме про офшор стоят очень символично - в одной шеренге с полицией. А народ и зрители остались за кордоном.

И это все происходило примерно на том самом месте, где 1 декабря 2013-го шеренга Нацгвардии полиции перекрыла дорогу протестующим против Януковича.

И тогда тоже власть была крепка как никогда, и вместо того, чтобы отвечать за свои поступки просто отгородилась шеренгой бойцов.

И тогда тоже власть лгала, и тогда тоже эту ложь и беззаконие возглавлял нынешний замглавы офиса президента Олег Татаров, тогдашний спикер МВД.

- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.html Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров - нардеп

Я думаю, что это фото очень символично показывает что собой представляет власть Владимира Зеленского - детская площадка, на которой хитрые придворные крутят для президента детские мультфильмы и крутят карусели, отгородившись от реальных проблем рядами охранников.

Вот только есть одно неприятное известие для Банковой - бойцы очень внимательно слушали фильм про офшоры Зеленского, и многие смеялись, особенно когда были вставки из сериала про Голобородько.

Будут ли эти бойцы снова выполнять приказы Татарова спустя 8 лет и драться уже за этого президента?

* * *
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11.10.2021 00:23 Відповісти
а кот хочет колбасы-поэтому я подумаю-предложить ли работать на олигархов еще один срок
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11.10.2021 00:25 Відповісти
Після таких заяв, відчуваю що мені не вистачає мого запасу матірних слів. Цікаво, а що відчувають барани, які голосували за нелоха, який їм обіцяв що йде на один термін.
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11.10.2021 01:03 Відповісти
Ты дибил криворогульный. Что бы что то сделать, его надо хоть начать делать!
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11.10.2021 01:08 Відповісти
Та он и делает Только под себя.
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11.10.2021 03:03 Відповісти
...но до конца первой каденции "точно поработает"

Оооо. Какие мы оптимисты!
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11.10.2021 01:08 Відповісти
дочка схоже не по літах розумна)))
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11.10.2021 01:09 Відповісти
дитина замахалась дивитись в своїх тіктоках з інстаграмами фото і відеожаби на свого гулящого батька-блазня
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11.10.2021 01:14 Відповісти
Первый срок - за варнергейт
второй срок - за воровство из привита; третий срок - за уклонение от налогов в особо крупных размерах;
Четвертый срок не декларирование Майна в офшорах
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11.10.2021 01:30 Відповісти
Если рейтинги хорошие будут, то пойдет. А если нет, то скажет "Я устал, я ухожу".
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11.10.2021 01:59 Відповісти
А это комическое чмо,что думает?Что его народ изберёт на второй срок?Не знаю,изберёт его народ,или не изберёт.Но срок он себе уже заработал.Я думаю лет так на 15.
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11.10.2021 02:01 Відповісти
молодец, всё правильно сказал.
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11.10.2021 03:43 Відповісти
Щось я не зрозумів, вже був суд? Він вже відбуває перший вирок?
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11.10.2021 04:38 Відповісти
Только беня не пострадал, а так всею
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11.10.2021 05:18 Відповісти
... народила мати в нічь
не то сина
не то дічь
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11.10.2021 06:03 Відповісти
Вы из своей ЗЕкомандой уже понаделывали,только вот почему-то от ваших дел стало хуже жить народу а не ворам и олигархам.
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11.10.2021 06:20 Відповісти
Грехи наши тяжкие... Честно не получается порулить, отвечать не хочется, попробуем оттянуть. Так и на раше оттягивают финал, ничего нового

Привык смешить публику, это профессия такая
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11.10.2021 06:33 Відповісти
"Вустами дитини говорить істина"...(с)
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11.10.2021 06:41 Відповісти
А оно народу надо, эти "стенания" и лицемерие?
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11.10.2021 06:45 Відповісти
Зе у 2019-му: "Одразу хочу запевнити - іду на один термін."
Зе у 2021-му: "...це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити."

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11.10.2021 07:03 Відповісти
Какая интересная деталь.Дочь против- это важно.Народ мы спрашивать не собираемся.
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11.10.2021 07:19 Відповісти
Мания величия или ...
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11.10.2021 07:49 Відповісти
надоело каждый день читать про папу-мерзавца...
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11.10.2021 08:34 Відповісти
тьху, сцикота.....як куйло за юбками ховається....
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11.10.2021 09:02 Відповісти
Важко втриматись від нагоди ще раз принизити Петю та вказати на його справжнє місце)
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11.10.2021 09:32 Відповісти
Що творить з державою дочка? Як ми будемо без Найвєлічайшого? Всі ходять і плякають і моляться щоб дочка змінила своє рішення, навіть бородата бабуля згрустнула, Кефір і його воровита малоросько-маланська команда закисли.
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11.10.2021 09:48 Відповісти
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ГЛУПОСТЬ ! КУДА Ж ЕГО ДЕТЬ ????
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11.10.2021 10:01 Відповісти
донька?) хресний хоче?а 3-юрідний брат?
а тьотя Зіна?
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11.10.2021 10:35 Відповісти
Зашквар за зашкваром от начала срока, какой второй срок ?!! За кой хер фирташу списали долги, какого долг перед армией такой большой, что там с офшорами !??!? Хуже президента за всю независимость в стране небыло , да и как главнокомандующий полный ноль!!!
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11.10.2021 10:35 Відповісти
Не все бассейны успеет открыть за первый срок
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25.10.2021 18:02 Відповісти
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