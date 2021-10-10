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Новини Окуповані території
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Питання про приналежність Криму для Кремля не існує, обговорювати його з Україною не будуть, - Пєсков

Питання про приналежність Криму для Кремля не існує, обговорювати його з Україною не будуть, - Пєсков

Росія не обговорюватиме з Україною питання деокупації Кримського півострова.

Про це заявив РІА Новини прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Питання редакції пов'язане із заявою позаштатного радника голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексія Арестовича, що "Крим може бути деокупований за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації".

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи готовий Кремль обговорювати це питання з Україною.

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Крим (14168) Пєсков Дмитро (1640) росія (65301) деокупація (950)


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Топ коментарі
+18
он каждый раз так активно заявляет на эту тему , что сразу видно, что темы не существует )
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10.10.2021 22:52
+18
Вапрос моєй атветствєнності абсуждацца нє будєт, для мєня он нє существуєт - сказав Геринг на Нюрнберзькому процесі...
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10.10.2021 22:53
+11
никогда не говори никогда, письков
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10.10.2021 22:53
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он каждый раз так активно заявляет на эту тему , что сразу видно, что темы не существует )
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10.10.2021 22:52 Відповісти
Странно, что президент Украины собирается это обсуждать.
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10.10.2021 22:53 Відповісти
Действительно странно, бо нет предмета для обсуждения . Крым Украинский, а дикари - оккупанты.
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11.10.2021 00:01 Відповісти
никогда не говори никогда, письков
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10.10.2021 22:53 Відповісти
Вапрос моєй атветствєнності абсуждацца нє будєт, для мєня он нє существуєт - сказав Геринг на Нюрнберзькому процесі...
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10.10.2021 22:53 Відповісти
Пшел на, псина!
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10.10.2021 22:54 Відповісти
И без решения ввп - тоже.
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10.10.2021 22:54 Відповісти
как будто что то новое вякнул Песочный идиот... для того чтобы не обсуждать вообще и в частности сначала не захватывают територию под любым предлогом... какие могут быть вообще разговоры... лучше всего если Крым отвоевать.. да сложно да опасно но как знать.. с иной стороны пусть вымирают естественным путем а потом бросают как никому ненужное..если по честнмоу и ОРЛДО и Крым Украине как то до лампочки если по жизни... да по закону справедливости и вс етакое да да Крым и ОРЛДО это Украина... НО... надо также реально признавать и то что что было первым людив Крыму и части ОРЛДО умоляли и просили Путина Москву Россию --прийдите и спасите нас..правыы или нет вопрос из вопросов,... почему так рвались от остальной Украины также вопросы из вопросов..но это факт- от которого никуда не убежать...
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10.10.2021 22:56 Відповісти
"надо также реально признавать и то что что было первым людив Крыму и части ОРЛДО умоляли и просили Путина Москву Россию --прийдите и спасите нас"
_Единственная причина начала войны и её продолжения сейчас - расия! Тупица.
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10.10.2021 23:52 Відповісти
Удобная позиция для малоросса или ура дебила патриота.. типа всегда виновата Россия Порошенко избрали Россия виновна Клоуна еврейского опять Россия воруют во власти миллиардами Россия виновна.. тупицы во власти Россия виновна... не пиши бред идиот Путин не захватил бы Крым не будь у него Решения типа Верховного Совета Крыма с просьбой о помощи не будь у него решений Луганского и Донецкого облсоветов он подобные решения ждал от Харькова Днепра Одессы Николаева Запорожья Херсона..НЕ ВЫШЛО...и все облом... ВИНОВАТЫ УКРАИНА И ЕЕ ВЛАСТЬ КОГДА С ГОЛОСА В КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА ВМЕСТО КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ --НАПИСАЛИ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ.... в одном документе написана ересь дурость и противоречия по этим причинам всю Конституцию можно и нужно признавать НИЧТОЖНОЙ потому -что писать- что Украина УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО и РЕСПУБЛИКА -а потом втюхать АРК.. маладца!!! вот что значит принимать законы, Конституцию по ночам( это просто практика треш какой то пошел с времен Януковича)***прописать надо в Конституции что рада принмиает Законы с 7 утра до 17 часов и точка... в Большие религиозхные праздники Рада не работает как и Правительство в смысле принятия новых законов Постанов и так далее.. потому что ночью и в религшиозные праздники -только черти работают и зло проявляется...и имеем то что имеем...ЖИВЕМ ВО ЗЛЕ.... А ТУПОЙ ДА ЕЩЕ ИДИЕТ ЭТО ТЫ У НАС....
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11.10.2021 09:15 Відповісти
а Аляска ? слабо ?
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10.10.2021 23:01 Відповісти
письков сдохнет разом с куйлом
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10.10.2021 23:05 Відповісти
Надеюсь в следующий раз когда Запад и США в очередной раз будет спасать кацапов от голода, как это неоднократно было, украинцы не дадут этого сделать.
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10.10.2021 23:15 Відповісти
Страна оголтелого неонацизма продолжает разевать свою смердючую пасть на ближних и дальних соседей.Извечно .
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10.10.2021 23:15 Відповісти
Всё проще. Через зоны конфликтов можно перераспределять госбюджет в пользу бедных

А Бог есть и все видит
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11.10.2021 06:40 Відповісти
а, може, все ж таки розміняєте Крим на Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications? Але, напевне не при чинному преЗЕденту ЄрЗе... Але ми почекаємо...
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10.10.2021 23:17 Відповісти
обсуждаться не будет... ну ладно тогда придётся подождать когда сдохнут ишак и падишах
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10.10.2021 23:22 Відповісти
Кто этот гопник - приниси подай...
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10.10.2021 23:22 Відповісти
Да никто с тобой , лупатенький, обсуждать и не собирается, сами заберем, а тебя с твоим патроном повесим за яйца маланские на площади севастополя!!!!
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10.10.2021 23:29 Відповісти
Будем ждать пока не здохнет пуйло или не развалится рф. Японцы ждут и нам велят.
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10.10.2021 23:35 Відповісти
Когда ырыфия развалится, мы вернем не только Крым, но и всю Кубань, и часть Ростовской области, и белгородскую область, которые в своё время забрали у Украины. Японцы и китайцы заберут себе весь дальний восток. Калининград вернётся в родную немецкую гавань!
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10.10.2021 23:40 Відповісти
про Зелений клин ти забув сказати
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11.10.2021 00:13 Відповісти
Карелия в состав Финляндии.
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11.10.2021 06:43 Відповісти
Верно письков говорит, вопроса принадлежности Крыма не существует ни для кого. Крым Украинский.
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10.10.2021 23:41 Відповісти
Усатая говорящая жопа кремля
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10.10.2021 23:44 Відповісти
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11.10.2021 00:51 Відповісти
Пока не будет
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10.10.2021 23:54 Відповісти
Крым это Украина! Краденное вернете
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10.10.2021 23:59 Відповісти
Крим не вдалося проковтнути....а скоро знудить доведеться давитися і випаде з горла рашки..........це буде гарне реаліті без шоу
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11.10.2021 00:46 Відповісти
Брєжнєв теж думав, що СРСР буде вічним...
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11.10.2021 01:37 Відповісти
А тисячолітній рейх?
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11.10.2021 09:28 Відповісти
Письковъ, вы столько говорите об этом вопросе, что очевидно существует, КАКОЙ ТО вопрос!!!!, о котором вы, без конца, говорите.
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11.10.2021 02:20 Відповісти
Зазеркалье, словом
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11.10.2021 06:35 Відповісти
Не говори никогда нет... Петушок в темечко клюнет. побежишь быстрее своего поросячьего визга, наперевес с ключиком от "крымских ворот"(Севас).
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11.10.2021 07:17 Відповісти
россия и украинский Крым
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11.10.2021 07:29 Відповісти
А що вирішує цей баклан?
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11.10.2021 09:27 Відповісти
та й дійсно...що з цими покидьками обговорювати
насправді питання "Криму" не існує - Крим=Україна

а те що всіляка погань там тимчасово гадить й псує життя людям -це вже питання виключно для суду...
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11.10.2021 10:34 Відповісти
 
 