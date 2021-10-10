Питання про приналежність Криму для Кремля не існує, обговорювати його з Україною не будуть, - Пєсков

Росія не обговорюватиме з Україною питання деокупації Кримського півострова.

Про це заявив РІА Новини прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Питання редакції пов'язане із заявою позаштатного радника голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексія Арестовича, що "Крим може бути деокупований за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації".

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи готовий Кремль обговорювати це питання з Україною.

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