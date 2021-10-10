Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який і далі голодує в Руставській в'язниці в Грузії, погіршився.

Про це заявив журналістам його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація ускладнилася після того, як два-три дні тому я оглянув Міхеіла Саакашвілі. Він пив соки і справді розмішував в чай ложку меду. (...) Після того, як він дізнався з телевізора, що нібито з'їв в камері майже вісім кілограмів меду, взагалі від нього відмовився. Це позначилося, і ситуація дуже близька до критичної", - заявив лікар.

За його словами, у Саакашвілі захворювання крові "таласемія".

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"Я ніколи раніше не говорив про це, але він сьогодні дав мені на це свій дозвіл. Це не смертельне захворювання, але є якісь ліміти, і один із лімітів є голод. При цій хворобі не можна голодувати. Він знав про цю хворобу ще з дитинства, але діагноз йому поставили у Вашингтоні під час одного з його візитів", - сказав Кіпшідзе.

"Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - додав лікар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.