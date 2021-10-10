Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе
Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який і далі голодує в Руставській в'язниці в Грузії, погіршився.
Про це заявив журналістам його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація ускладнилася після того, як два-три дні тому я оглянув Міхеіла Саакашвілі. Він пив соки і справді розмішував в чай ложку меду. (...) Після того, як він дізнався з телевізора, що нібито з'їв в камері майже вісім кілограмів меду, взагалі від нього відмовився. Це позначилося, і ситуація дуже близька до критичної", - заявив лікар.
За його словами, у Саакашвілі захворювання крові "таласемія".
"Я ніколи раніше не говорив про це, але він сьогодні дав мені на це свій дозвіл. Це не смертельне захворювання, але є якісь ліміти, і один із лімітів є голод. При цій хворобі не можна голодувати. Він знав про цю хворобу ще з дитинства, але діагноз йому поставили у Вашингтоні під час одного з його візитів", - сказав Кіпшідзе.
"Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - додав лікар.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Михо этот спектакль уже проходили, давай, что-нибудь новенькое.
Його що бджоли покусали ?
Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
Это о мужественном лице
Гадя-то на манной каше голодала вроде, от нее толстеют... жопа растет
Он воно з ним що...
-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...
- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...
- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!...
2. Мета ?
Якщо персонаж - повносправний і в курсі своєї хвороби, то якого він голодування вирішив влаштувати ? Особа розуміє наслідки. Далі що ? Його хтось вмовляти повинен ? Чи виконувати забаганки ?