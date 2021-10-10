УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
4 422 92

Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе

Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який і далі голодує в Руставській в'язниці в Грузії, погіршився.

Про це заявив журналістам його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація ускладнилася після того, як два-три дні тому я оглянув Міхеіла Саакашвілі. Він пив соки і справді розмішував в чай ложку меду. (...) Після того, як він дізнався з телевізора, що нібито з'їв в камері майже вісім кілограмів меду, взагалі від нього відмовився. Це позначилося, і ситуація дуже близька до критичної", - заявив лікар.

За його словами, у Саакашвілі захворювання крові "таласемія".

Читайте також: Саакашвілі розповів про стосунки зі "слугою народу" Ясько: "Ми давно живемо разом. Це велика історія кохання". ФОТО

"Я ніколи раніше не говорив про це, але він сьогодні дав мені на це свій дозвіл. Це не смертельне захворювання, але є якісь ліміти, і один із лімітів є голод. При цій хворобі не можна голодувати. Він знав про цю хворобу ще з дитинства, але діагноз йому поставили у Вашингтоні під час одного з його візитів", - сказав Кіпшідзе.

"Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - додав лікар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте також: У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

голодування (426) Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
10.10.2021 23:25
+20
Что-то быстро Саакашвили скопытался. Обычно такая недолгая голодовка полезна для здоровья. Очищает организм
показати весь коментар
10.10.2021 23:07
+15
Вже !побєлілі". Як це було:

Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
показати весь коментар
10.10.2021 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то быстро Саакашвили скопытался. Обычно такая недолгая голодовка полезна для здоровья. Очищает организм
показати весь коментар
10.10.2021 23:07 Відповісти
Ну да, нельзя ему голодать, а то скопытится. Он же голодает не для того, чтобы умереть, а чтобы воздействовать на жалость.
показати весь коментар
10.10.2021 23:29 Відповісти
на двух банках меда можно месяц жить, тем более он в камере не работает...
показати весь коментар
10.10.2021 23:28 Відповісти
а ты попробуй...
показати весь коментар
10.10.2021 23:35 Відповісти
Та то "ломка" а не "голодовка"!!! Організм очищається від "ейфорійних кокаїнових включень"
показати весь коментар
11.10.2021 05:22 Відповісти
Такої ж думки. Он Савченко майже два роки голодувала і це позначилося тільки на "фаркопі!
показати весь коментар
11.10.2021 06:49 Відповісти
Так то человеку полезна, а не горному козлу.
показати весь коментар
11.10.2021 08:49 Відповісти
Национальный герой должен уйти достойно, как герой.
показати весь коментар
11.10.2021 09:00 Відповісти
начались ломки
показати весь коментар
10.10.2021 23:07 Відповісти
Випередили мене. Саме це я і хотів сказати.
показати весь коментар
11.10.2021 03:45 Відповісти
Ага, савченко надька номер два)
Михо этот спектакль уже проходили, давай, что-нибудь новенькое.
показати весь коментар
10.10.2021 23:09 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:26 Відповісти
Ну і мика 😁
Його що бджоли покусали ?
показати весь коментар
10.10.2021 23:46 Відповісти
С голоду опух.
показати весь коментар
10.10.2021 23:50 Відповісти
Михо крепкий мужчина с мужественным ярко выраженым лицом.Он победит всех плохих олигархов бандитов
показати весь коментар
10.10.2021 23:09 Відповісти
с орлиным профилем (если не брать область живота)
показати весь коментар
10.10.2021 23:18 Відповісти
Вже !побєлілі". Як це було:

Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
показати весь коментар
10.10.2021 23:19 Відповісти
В смысле "побєділі" Т9
показати весь коментар
10.10.2021 23:27 Відповісти
так тоже правильно
показати весь коментар
11.10.2021 09:03 Відповісти
Компенсаторная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F гиперплазия костного мозга ведёт к нарушениям в строении лицевого черепа. Череп может стать квадратным, башенным; нос приобретает седловидную форму; нарушается прикус и расположение зубов. Отмечается желтушность кожи и слизистых оболочек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F

Это о мужественном лице
показати весь коментар
10.10.2021 23:24 Відповісти
Мужиков любишь с мужественным лицом? А бубочка не будет ревновать?
показати весь коментар
11.10.2021 08:30 Відповісти
Интересная фамилия у этого врача Кипшидзе если бегло прочитать. Придает комичность ситуации. Хотя вобщем то смешного ничего нет.
показати весь коментар
10.10.2021 23:10 Відповісти
Кипшидзе за любой кипешь, кроме голодовки.
показати весь коментар
10.10.2021 23:26 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:10 Відповісти
С трудом ходит и говорит спустя неделю голодовки? Совсем уже людей за идиотов держат, тем более Михуил пьет соки и лопает мёд, так утверждает администрация тюрьмы.
показати весь коментар
10.10.2021 23:11 Відповісти
Тюрьма это стресс, а голодовка это еще одно ослабление организма. И неделя голодовки это не так уж и мало, оно кажется только что пустяки. Даже если пистит, то пусть лучше так пистит, оно хоть правдоподобно. Чем как некоторые, которые по два месяца голодают, а в итоге живы здоровы и внедоумении почему люди не верят))
показати весь коментар
10.10.2021 23:22 Відповісти
о, это лучше, мед и соки - после голодовки не так потолстеет как Гадя
Гадя-то на манной каше голодала вроде, от нее толстеют... жопа растет
показати весь коментар
10.10.2021 23:27 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:32 Відповісти
Ох ти ж блін... Генетичне. Призводить до фізичної та розумової відсталості дитини.
Он воно з ним що...
показати весь коментар
10.10.2021 23:14 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:24 Відповісти
Прилетает Карлсон к Малышу, стонет:

-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...

- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...

- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!...
показати весь коментар
11.10.2021 05:26 Відповісти
без двух бутылок чачи, и стола из пяти блюд с хинкали тяжело, живот давит...
показати весь коментар
10.10.2021 23:17 Відповісти
А ліза, ліза де?
показати весь коментар
10.10.2021 23:18 Відповісти
Лиза пошла за трехведровой клизьмой, будет карлсону ставить.
показати весь коментар
11.10.2021 08:56 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 18:56 Відповісти
с тру дом говорит, вместо бе-бе-бе - жалкое бе, вместо бырыги, вымученое ба... вместов яреську, вялый нересько...
показати весь коментар
10.10.2021 23:21 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:34 Відповісти
Гоните его на промзону и тачку в руки...
показати весь коментар
10.10.2021 23:24 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:25 Відповісти
в точку! )
показати весь коментар
10.10.2021 23:25 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 00:05 Відповісти
неужели сдохнет? (хотя овно не тонет)
показати весь коментар
10.10.2021 23:25 Відповісти
С трудом ходить будет на 60 сутки голодовки. А так слабость и вялость.
показати весь коментар
10.10.2021 23:27 Відповісти
На 60 сутки полной голодовки люди умирают, а сильнейшие просто "не жильцы" с отказом внутренних органов и кучей болячек
показати весь коментар
10.10.2021 23:36 Відповісти
это смотря как "голодать"
показати весь коментар
10.10.2021 23:39 Відповісти
насиння уже сколько голодает, и молодцом
показати весь коментар
10.10.2021 23:49 Відповісти
не кипишидзе, ему жиров на месяц хватит
показати весь коментар
10.10.2021 23:29 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
10.10.2021 23:30 Відповісти
будет как насиння, месяцами "голодать" с двумя банками меда на ужин
показати весь коментар
10.10.2021 23:30 Відповісти
яреська памаги, мeду мне, меду...
показати весь коментар
10.10.2021 23:32 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:39 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2021 23:41 Відповісти
Та вже здав оффшори Зе 😆
показати весь коментар
10.10.2021 23:51 Відповісти
Он один вышка тянуть за всех не желает. Сознается по одному эпизоду.
показати весь коментар
11.10.2021 01:39 Відповісти
То в нього стан погіршився не через голодування, а через те, що всі його плани про тріумфальне повернення зруйновані. Він думав, що буде принцем на білому коні, а в підсумку став звичайним злочинцем...
показати весь коментар
10.10.2021 23:56 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур...

показати весь коментар
11.10.2021 00:12 Відповісти
Не хвилюйтеся,в нього дівка молода ,не помре.
показати весь коментар
11.10.2021 00:17 Відповісти
Ех , а січас в ОП кокс долбят в усі ноздрі... Бідапічаль.
показати весь коментар
11.10.2021 00:47 Відповісти
Поль Брегг передает большой привет Саакашвили и желает ему крепкого здоровья: "Ты на правильном пути! -- сказал известный пропагандист правильного питания. -- Не останавливайся!"
показати весь коментар
11.10.2021 01:11 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 01:12 Відповісти
А на дах?
показати весь коментар
11.10.2021 01:20 Відповісти
кацапы, подкацапники и всякая вороватая шваль ненавидят Саакашвили.
показати весь коментар
11.10.2021 03:46 Відповісти
Покажіть йому фото Порошенко, він зразу знайде палатки, коня і почне революцію проти бариг і реформи за пів року прямо в тюрмі.
показати весь коментар
11.10.2021 03:59 Відповісти
...срочно каляску-каталку и туфли на высокой платформе
показати весь коментар
11.10.2021 05:30 Відповісти
И как баба Дуля будет кукарекать с каляски : любі мої...
показати весь коментар
11.10.2021 08:36 Відповісти
Краватку нехай з'їст
показати весь коментар
11.10.2021 05:50 Відповісти
Да *** на него
показати весь коментар
11.10.2021 06:48 Відповісти
Ситуація як в анекдоті про вовка, лисицю і свиню в ловчій ямі. Що ще треба було вовкові, так ні, шоу захотілося.
показати весь коментар
11.10.2021 06:56 Відповісти
Розумієш у чому справа - розказував мені якось знайомий лікар-нарколог, що одним з побічних ефектів дії кокаїну є хворобливий розвиток відчуття "непогрішимості" і власного ЕГО От "Карлсона" і "понесло! А зараз (без регулярного "дозняка") він почав "здуваться" і до нього починає повертаться реальне сприйняття дійсності!
показати весь коментар
11.10.2021 07:12 Відповісти
Все эти признаки есть у бубочки оманского. Может и его к Михо, пусть подлечится. А то опять будет кукарекать, что у нас дороги лучше европейских, то о том, что он с Ленкой высадит а этом году миллиард деревьев.
показати весь коментар
11.10.2021 08:41 Відповісти
Так вони ж "брати по крові"! В історії є особи і "крутіші"! Вже не секрет, що верхівка нацистської Німеччини (включаючи і Гітлера) сиділа на наркотиках Гітлера , наприклад , підгодовували "вітамінами" з кокаїном , а Герінг сидів на морфії Від них не відставали і "кремлівські" Сталіна ("южнава челаека") постійно лікували від нежитю та інших простудних захворювань сумішшю , основною складовою яких був кокаїн!
показати весь коментар
11.10.2021 10:15 Відповісти
Діабет?
показати весь коментар
11.10.2021 07:12 Відповісти
А Семенченко уже помер или продолжает голодовку?
показати весь коментар
11.10.2021 08:00 Відповісти
1. На кого це розраховано ?
2. Мета ?

Якщо персонаж - повносправний і в курсі своєї хвороби, то якого він голодування вирішив влаштувати ? Особа розуміє наслідки. Далі що ? Його хтось вмовляти повинен ? Чи виконувати забаганки ?
показати весь коментар
11.10.2021 08:10 Відповісти
Вот честно говоря , насрать , на этого клоуна столько внимания со стороны Украины . Он грузин , ну пусть там и остается
показати весь коментар
11.10.2021 08:17 Відповісти
Он так въелся в печенки, что прямо хочется за него порадоваться за К арлсона и его успехи в диетическом голодании.
показати весь коментар
11.10.2021 08:44 Відповісти
Дядя , у Вас либо низкий IQ ?, либо нет доступа к информации
показати весь коментар
11.10.2021 08:22 Відповісти
Не смішіть. Три дні не поїв і вчах))) Там жирів на пів року))
показати весь коментар
11.10.2021 08:27 Відповісти
одеяло выдали?
показати весь коментар
11.10.2021 08:34 Відповісти
А зачем Карлсону одеяло? У него такой жировой запас, как у моржа, он и на снегу может спать, не опасаясь простуды
показати весь коментар
11.10.2021 08:48 Відповісти
може ломка?не?
показати весь коментар
11.10.2021 08:59 Відповісти
Знали одну "голодающую"... Сейчас сидит в Раде и выглядит прекрасно для своего возраста.
показати весь коментар
11.10.2021 09:31 Відповісти
 
 