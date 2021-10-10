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Зеленський про причини переїзду на держдачу: Усе пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок

Зеленський про причини переїзду на держдачу: Усе пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок

Президент Володимир Зеленський стверджує, що вирішив переїхати на державну дачу виключно через те, що охороні потрібен окремий будинок.

Про це він розповів в програмі "Світське життя", яку знімали на закритому заході фракції "Слуга народу" в Трускавці, куди не допустили інших журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок, тобто я повинен купити сьогодні територію, на якій буде мій будинок і будинок для охорони. Чесно скажу, живу я там, як в готелі. Однак я привіз мої меблі з маєтку, який ми продали", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чому не виконав обіцянки і переїхав на державну дачу.

Нагадаємо, на початку свого терміну Володимир Зеленський запевняв, що не користуватиметься держдачами, на відміну від попередніх українських президентів. Він заявляв, що не бачить ніякого сенсу в таких дачах, тому з них слід зробити табори для відпочинку дітей або проводити там екскурсії.

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Однак у липні 2020 року журналісти повідомили, що Зеленський переїхав в будинок в Конча-Заспі, раніше відомий як "дача Ющенка". Причому, за даними журналістів, до переїзду маєток відремонтували за державний кошт. До цього Зеленський опублікував повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: він продав свій будинок і землю в Іванковичах за 13 млн гривень.

Зеленський Володимир (23913) охорона (340) Конча-Заспа (58)


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Топ коментарі
+64
постойте, а как же 73% поддержки? при такой поддержке можно ходить ночью по троещине и есть беляши с унитаза
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10.10.2021 23:58
+51
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10.10.2021 23:47
+43
а зачем было "имение" продавать то? тем более что ты его продал после того как переехал на дачу
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10.10.2021 23:47
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так обещал же на велосипеде ездить на работу и иметь одного охранника... и здесь сбрехал... вот же брехун оманский...
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11.10.2021 07:43 Відповісти
зебилы должны понимать:
"всемыпрезиденты", но на всех - нет дворцов,
а впрочем, зебилам должно быть пох и "какая разница"
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11.10.2021 07:48 Відповісти
Всё о народе, т.е. об охране думает.
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11.10.2021 07:57 Відповісти
отдохнуть ему надо..
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11.10.2021 09:22 Відповісти
Нехай живе в казармі президентського полку.
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11.10.2021 08:45 Відповісти
А басейн збудувати на Бірючому та відремонтувати під себе дачку Хрущова, теж охорона примусила???
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11.10.2021 09:07 Відповісти
Я так и не понял. Он ответил на вопрос или нет? Вовка...когда с дачи свалишь?
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11.10.2021 09:30 Відповісти
честному человеку не нужна охрана...
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11.10.2021 09:30 Відповісти
Странно, вот Меркель, к примеру, живёт в довольно скромной квартире и никакой дом для охраны её не нужен. Видимо не доросла статусом до найвеличнишого лидера современности ))))
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11.10.2021 09:45 Відповісти
О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ ?????
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11.10.2021 10:02 Відповісти
Брехня!!! Наглая ложь!!!
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11.10.2021 10:05 Відповісти
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11.10.2021 10:32 Відповісти
гарно жити не заборониш,особливо якщо ти "нікому нічого невинен"(с)
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11.10.2021 13:01 Відповісти
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