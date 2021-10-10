Зеленський про причини переїзду на держдачу: Усе пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок

Президент Володимир Зеленський стверджує, що вирішив переїхати на державну дачу виключно через те, що охороні потрібен окремий будинок.

Про це він розповів в програмі "Світське життя", яку знімали на закритому заході фракції "Слуга народу" в Трускавці, куди не допустили інших журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе пов'язано тільки з охороною, їм потрібен окремий будинок, тобто я повинен купити сьогодні територію, на якій буде мій будинок і будинок для охорони. Чесно скажу, живу я там, як в готелі. Однак я привіз мої меблі з маєтку, який ми продали", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чому не виконав обіцянки і переїхав на державну дачу.

Нагадаємо, на початку свого терміну Володимир Зеленський запевняв, що не користуватиметься держдачами, на відміну від попередніх українських президентів. Він заявляв, що не бачить ніякого сенсу в таких дачах, тому з них слід зробити табори для відпочинку дітей або проводити там екскурсії.

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Однак у липні 2020 року журналісти повідомили, що Зеленський переїхав в будинок в Конча-Заспі, раніше відомий як "дача Ющенка". Причому, за даними журналістів, до переїзду маєток відремонтували за державний кошт. До цього Зеленський опублікував повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: він продав свій будинок і землю в Іванковичах за 13 млн гривень.