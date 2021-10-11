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Новини
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Тисячі поляків вийшли на протести проти рішення суду, через яке держава може вийти з Євросоюзу

Тисячі поляків вийшли на протести проти рішення суду, через яке держава може вийти з Євросоюзу

У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня виступають з протестом проти спірного рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції перед законодавством Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, у Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі. "Ми залишаємося!", "Ми - Європа!" - скандували вони, розмахуючи прапорами Польщі та Європейського Союзу.

Протестні акції відбулися також у Гданську, Познані, Щецині, Кракові та низці інших міст.

До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, експрем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня ухвалив вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою в контексті реформи польської судової системи.

Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує її в чиненні тиску на суддів і наступі на незалежність судової системи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.

Також читайте: Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль

Автор: 

Польща (8523) протест (2398) Євросоюз (13434)


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Топ коментарі
+23
Без кацапов не обошлось- 100% Где проблемы в стране там везде кацапские рога торчат.
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11.10.2021 00:23
+15
Ну так то Германия показала что Она самая Равная среди равных и Запретила строительство Газопровода Румынии с Венгрией - а сама точно такой же построила...Киданула Польшу и Чехию со Словакией на транзитные бабки...плюнула на договорённости о Газовой безопасности и диверсификации - забанила строительство итальянского Терминала по сниженному газу из США и Катара...и теперь рассматривает варианты снятия с Рашки ограничения по транзиту газа и нефти...про Францию и говорить нечего...

Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
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11.10.2021 00:50
+12
Вот не пересажали совковых судей и те работают в угоду раше
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11.10.2021 00:13
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Вот не пересажали совковых судей и те работают в угоду раше
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11.10.2021 00:13 Відповісти
Как и в Лондоне.
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11.10.2021 00:22 Відповісти
Ловко Вы срезали мадам Софию
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11.10.2021 00:47 Відповісти
PLEXIT
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11.10.2021 00:14 Відповісти
Чекаємо на пусті полиці в Бєдронці і черги на АЗС
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11.10.2021 07:37 Відповісти
Зебилко, сними лапти и накати шмурдяка - попустит.
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11.10.2021 09:59 Відповісти
Без кацапов не обошлось- 100% Где проблемы в стране там везде кацапские рога торчат.
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11.10.2021 00:23 Відповісти
Да пускай валят нх, таких друзей за член да в музей! Для Украины место освободится
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11.10.2021 03:37 Відповісти
💯 відсотків. Тільки не роги, а жопа
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11.10.2021 08:30 Відповісти
Поляки не вийдуть з ЄС. Що вони дурні, чи що?
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11.10.2021 00:30 Відповісти
Ну так то Германия показала что Она самая Равная среди равных и Запретила строительство Газопровода Румынии с Венгрией - а сама точно такой же построила...Киданула Польшу и Чехию со Словакией на транзитные бабки...плюнула на договорённости о Газовой безопасности и диверсификации - забанила строительство итальянского Терминала по сниженному газу из США и Катара...и теперь рассматривает варианты снятия с Рашки ограничения по транзиту газа и нефти...про Францию и говорить нечего...

Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
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11.10.2021 00:50 Відповісти
щоб ти розумів, поляки це дотаційна країна в ЄС. Тому вона не здатна вирішувати - розвалиться ЄС чи ні. ЄС-це блок німецькомовних країн, а всі інші країни тільки приєднувалися в жадобі допомоги і грошей. Від Польщі одні збитки для ЄС. І вони це прекрасно знають, тому і не вийдуть. Будуть і далі пити і їсти за рахунок ЄС, але будувати з себе самостійну країну.
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11.10.2021 01:03 Відповісти
Bojuz sto boleje vsego dotaciji teper polucit Ispanija,Italija i Francija .Polsa jest vazni torgovi partnior dlia vsej Evropi i v obe storoni.Somomu ES Polsa jest ocen vaznaja strana.Ne dumaju sto Polsa ujdiot eto tak ugrozi s obojix storon
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11.10.2021 08:21 Відповісти
давай за поребрик...
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11.10.2021 10:37 Відповісти
Эуропа повоняет и утрется - решение Конституционного суда это и есть почти Конституция - он толкует Конституцию. Никто их не выгонит. Будут вонять и терпеть
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11.10.2021 08:26 Відповісти
На московії теж постановили, що національне право має перевагу над міжнародним (рішення міжнародних судів, підписані угоди).. Качинський хоче, щоб Польща була схожа на московію і Угорщину..
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11.10.2021 10:06 Відповісти
Через два-три года от ЕС ничего не останется. Какое горе.
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11.10.2021 00:41 Відповісти
саша, вали на хрен в рашу, хотя о чем это я- такие дебилы только оттуда сюда и лезут
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11.10.2021 00:49 Відповісти
Скорее от рф
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11.10.2021 02:43 Відповісти
А кому нужен сейчас прокацапский ЕС...
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11.10.2021 00:41 Відповісти
Поляки завдяки ЄС тільки жити почали нормально. Нікуди вони не вийдуть. Це вам не Британія
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11.10.2021 00:41 Відповісти
Выйдут, выйдут. Всевышний сказал - нннадо.
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11.10.2021 00:45 Відповісти
Поки ми живи
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11.10.2021 08:39 Відповісти
Тысячи? Не больно-то много оказалось поляков, готовых защищать евросоюз...
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11.10.2021 00:42 Відповісти
Независимость для поляков превыше всего, в этом они схожи с руснёй.
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11.10.2021 00:46 Відповісти
Предлагаете отменить празднование 24 августа?
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11.10.2021 09:15 Відповісти
В ЄС все вирішує одноосібно Німеччина (рахуй паРаша), а суверенним цивілізованим державам це не подобається - чому пріоритети паРаші мають домінувати над інтересами Польщі???
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11.10.2021 01:36 Відповісти
Кацапи - закатіть губи, поляки без ЄС жити не будуть
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11.10.2021 02:18 Відповісти
Був в Польщі раз мабуть з 50. Знаю їх ментальність.
Навіть, якщо всі страни повиходять, Польща одна в ЕС залишиться.
Поляки НІКОЛИ не підкоряться кацарилим
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11.10.2021 08:37 Відповісти
... только слепые и чокнутые верят в стабильность неустойчивого образования ЕС / там работают Законы Физики: смешано несмешиваемые компоненты, перевес центробежных сил, и , как в МКС, где-то "дырка" в обшивке, куда катострафически утекает воздух-денежки.
Другое дело, когда страны Западной Европы опять под эгидой Общего Рынка /помните был такой/ обьеденяться в Соединенные Штаты Европы, который придумал еще В.И.Лэннон
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11.10.2021 05:24 Відповісти
Польша одна из немногих стран, сопротивляющихся наступлению неомарксизма на свободный западный мир. Европа уже сгнила (как результат - потакает паРаше и реально оплачивает агрессию Пуйла). Бриты вышли из ЕС как из оплота прогрессистов. Польша, к сожалению, может последовать их примеру.
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11.10.2021 06:28 Відповісти
ЕС нужна реформация, иначе развалится, так же как и совок.
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11.10.2021 06:35 Відповісти
О, так. Велика Британія же так класно зажила після брекзіту
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11.10.2021 07:34 Відповісти
На востоке ЕС побеждают консерваторы и автократы из-за животного расистского страха перед мигрантами. На западе Европы происходит прямо противоположное. К власти везде приходят социалисты и либералы, толерантность и любовь, в том числе к своему полу. Европа раскалывается на глазах.
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11.10.2021 08:30 Відповісти
Восточные европейцы так долго себя чувствовали недоевропейцами. Они хотят быть ельфами няшками из властелина колец, а не какими-то азиятами. Комплексы.
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11.10.2021 08:37 Відповісти
Такий гнилий, задньоприводний, ісламізований, куплений кацапами союз не потрібен нікому.
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11.10.2021 10:52 Відповісти
 
 