Тисячі поляків вийшли на протести проти рішення суду, через яке держава може вийти з Євросоюзу

У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня виступають з протестом проти спірного рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції перед законодавством Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, у Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі. "Ми залишаємося!", "Ми - Європа!" - скандували вони, розмахуючи прапорами Польщі та Європейського Союзу.

Протестні акції відбулися також у Гданську, Познані, Щецині, Кракові та низці інших міст.

До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, експрем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня ухвалив вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою в контексті реформи польської судової системи.

Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує її в чиненні тиску на суддів і наступі на незалежність судової системи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.

Також читайте: Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль