Тисячі поляків вийшли на протести проти рішення суду, через яке держава може вийти з Євросоюзу
У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня виступають з протестом проти спірного рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції перед законодавством Євросоюзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, у Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі. "Ми залишаємося!", "Ми - Європа!" - скандували вони, розмахуючи прапорами Польщі та Європейського Союзу.
Протестні акції відбулися також у Гданську, Познані, Щецині, Кракові та низці інших міст.
До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, експрем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск.
Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня ухвалив вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою в контексті реформи польської судової системи.
Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує її в чиненні тиску на суддів і наступі на незалежність судової системи.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.
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Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
Навіть, якщо всі страни повиходять, Польща одна в ЕС залишиться.
Поляки НІКОЛИ не підкоряться кацарилим
Другое дело, когда страны Западной Европы опять под эгидой Общего Рынка /помните был такой/ обьеденяться в Соединенные Штаты Европы, который придумал еще В.И.Лэннон