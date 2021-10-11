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Новини Блокада Азовського моря
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Перший раунд дебатів у справі України проти Росії про захоплення кораблів в Азовському морі стартує в Гаазі 11 жовтня

Перший раунд дебатів у справі України проти Росії про захоплення кораблів в Азовському морі стартує в Гаазі 11 жовтня

Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, проведе в Гаазі слухання у справі України проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.

Перший раунд усних аргументів Росія проведе в понеділок, 11 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. У вівторок, 12 жовтня, слово матиме українська делегація.

Вступне слово, виголошене агентами кожної зі сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 і 15 жовтня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

Як повідомлялося, слухання відбуватимуться у будівлі Палацу миру в гібридному форматі. Через коронавірус використовуватимуть відеозв'язок.

Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Також читайте: Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Автор: 

Азовське море (1618) Гаазький трибунал (166) росія (65316)


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11.10.2021 01:06 Відповісти
Навіщо росіяни вкрали лайнотази?

«Якби Путін не приєднав Крим до Росії, то на півострові з'явилися б військові бази НАТО», - заявив Перший заступник Голови делегації тристоронньої контактної групи у відновленнi Україною зруйнованой Росією інфраструктури Донбасу, пан Вітольд Фокін. Заява «нового обличчя» в політиці дивним чином узгоджується з думкою прес-секретаря імператора 1/9 частини суші.

«Якби ми не демонтували унітази з захоплених нами в міжнародних водах Чорного моря українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу», то на них би вже сиділи солдати НАТО» - прокоментував російське мародерство прес-секретар президента Російської Федерації Діма Пєсков.
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11.10.2021 09:07 Відповісти
Переживаю, що без кадрів Пороха (Лани Зеркаль, наприклад) молюск/кулеба програють з тріском.
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11.10.2021 01:55 Відповісти
Європа боїться навіть сказати прямо що росія збила малазійський Боїнг, коли загинуло 300 людей, то що вже казати за кораблі...
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11.10.2021 09:18 Відповісти
Посмотрел российский "Пункт пропуска". Давно я такого говнища не видел...
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11.10.2021 09:33 Відповісти
после драки кулаками не машут, и бабушке жаловаться тоже бесполезно. это называется потерять лицо. Все равно пацаны будут ржать и показывать пальцами на трусов.
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11.10.2021 10:08 Відповісти
Так думає кожен злодій, поки його за сраку не візьме прокурор і на баланду не відправить суд
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11.10.2021 10:36 Відповісти
що ж там дебатувати??? хіба немає факту?
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11.10.2021 10:53 Відповісти
 
 