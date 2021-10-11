Перший раунд дебатів у справі України проти Росії про захоплення кораблів в Азовському морі стартує в Гаазі 11 жовтня
Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, проведе в Гаазі слухання у справі України проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.
Перший раунд усних аргументів Росія проведе в понеділок, 11 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. У вівторок, 12 жовтня, слово матиме українська делегація.
Вступне слово, виголошене агентами кожної зі сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.
Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 і 15 жовтня 2021 року.
Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.
Як повідомлялося, слухання відбуватимуться у будівлі Палацу миру в гібридному форматі. Через коронавірус використовуватимуть відеозв'язок.
Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.
18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Якби Путін не приєднав Крим до Росії, то на півострові з'явилися б військові бази НАТО», - заявив Перший заступник Голови делегації тристоронньої контактної групи у відновленнi Україною зруйнованой Росією інфраструктури Донбасу, пан Вітольд Фокін. Заява «нового обличчя» в політиці дивним чином узгоджується з думкою прес-секретаря імператора 1/9 частини суші.
«Якби ми не демонтували унітази з захоплених нами в міжнародних водах Чорного моря українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу», то на них би вже сиділи солдати НАТО» - прокоментував російське мародерство прес-секретар президента Російської Федерації Діма Пєсков.