Перший раунд дебатів у справі України проти Росії про захоплення кораблів в Азовському морі стартує в Гаазі 11 жовтня

Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права, проведе в Гаазі слухання у справі України проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.

Перший раунд усних аргументів Росія проведе в понеділок, 11 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. У вівторок, 12 жовтня, слово матиме українська делегація.

Вступне слово, виголошене агентами кожної зі сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 і 15 жовтня 2021 року.

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Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

Як повідомлялося, слухання відбуватимуться у будівлі Палацу миру в гібридному форматі. Через коронавірус використовуватимуть відеозв'язок.

Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.