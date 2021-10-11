Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

Петиція продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів російських артистів на території України набрала понад 25 тисяч голосів за 19 днів з дати опублікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр електронних петицій.

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Нагадаємо, у петиції Ігор Кондратюк просить президента Володимира Зеленського заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.

Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг, - артисти, актори насправді не несуть ніякої культури.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - підкреслив продюсер.

Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.

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Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".

Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".

Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".

Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".