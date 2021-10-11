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Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

Петиція продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів російських артистів на території України набрала понад 25 тисяч голосів за 19 днів з дати опублікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр електронних петицій.

Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів

Нагадаємо, у петиції Ігор Кондратюк просить президента Володимира Зеленського заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.

Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг, - артисти, актори насправді не несуть ніякої культури.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - підкреслив продюсер.

Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.

Також читайте: Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик

Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".

Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".

Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".

Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".

Автор: 

концерт (234) росія (65316) шоу-бізнес (112) артисти (216) петиція (320)


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Топ коментарі
+31
як не дивно... саме так. Валом ходять на ватників і зрадників.
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11.10.2021 01:53
+14
за каждой ухмылочкой окацапленного "певца" и "актёра" проглядываются перекошенные рыла пореченковых, гиви, моторыл и прочей нечисти и едет вагон антиукраинской пропаганды разжигающий ненависть к украинской нации,
кремлёвское лицемерие и ложь направлено не на созидание и укрепление украинского общества, а на то, чтобы сеять в нём раздор, потому что когда мне врут - меня не уважают, а если меня не уважают- то как меня могут любить?
оно нам надо?...
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11.10.2021 07:26
+14
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11.10.2021 08:01
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клал он на все эти петиции
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11.10.2021 01:39 Відповісти
Я бы вообще всех артистов и клоунов запретил. И начал бы с 95 квартала и всех его выкидышей прежде всего №1
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11.10.2021 03:44 Відповісти
А вы думаете, зря в старину этим персонажам запрещали жить в черте города и хоронили на обочинах?
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11.10.2021 06:12 Відповісти
Але ж троллінг Кондратюка все ж таки заліковий!
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11.10.2021 08:43 Відповісти
Дє тут "тролінг", Толік? Це чітка громадянська позиція!
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11.10.2021 11:24 Відповісти
Та знаю, що Кондратюк має чітку певну громадянську позицію. Але гадаю що він і чітко розуміє що ЗЕ "похерить" ту петицію, та зайвий раз варто, як кажуть ,"ткнути писком в лайно".
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11.10.2021 15:50 Відповісти
Ну зачем же так категорично? Иногда он ими подтирается.
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11.10.2021 10:13 Відповісти
як не дивно... саме так. Валом ходять на ватників і зрадників.
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11.10.2021 01:53 Відповісти
С этой либеральщиной пора заканчивать.
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11.10.2021 01:54 Відповісти
Тем більше що в орді кажуть що в нас давно вже нацизм.
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11.10.2021 02:04 Відповісти
Луку на месяц два в аренду....за хорошие деньги..
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11.10.2021 08:33 Відповісти
сиди уже на бутылке моча со своим лукой
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11.10.2021 11:25 Відповісти
Бутылочник ,так это же ты выбрал колени перед куйло вместе с ЗЕлей......Часть Родины лапти украли....а ты перестатьстрелять.Балаболки и дрЫщи диванные.Фууу ссыкуны..
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12.10.2021 08:10 Відповісти
Учитывая что реклама 95 квартала по рос ТВ крутили даже во время президентской компании и по сей день, то как он запретит выступления оккупантов
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11.10.2021 01:48 Відповісти
відморозиться. Штибу "Конституція не дозволяє"
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11.10.2021 01:52 Відповісти
Петиция продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 25 тысяч голосов за 19 дней с даты опубликования. Источник:
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11.10.2021 02:10 Відповісти
Пфф. ЗєОЗУ вагнергейт похеру. Проходимо повз(((
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11.10.2021 06:11 Відповісти
Так и правильно
А О КОМ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ УКРАИНСКИЕ ПРОДЮССЕРЫ ?

- отдавать рынок российским ?
Вы украинцев привыкли за дураков держать
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11.10.2021 07:33 Відповісти
Гарна петиція. Ще б пару таких петицій: "Відставка Президента", "Розпуск/саморозпуск Верховної Ради", "Нові вибори президента та парламенту".
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11.10.2021 07:15 Відповісти
Давайте ШАГ ЗА ШАГОМ -Вычищать авгиевы конюшни , загаженные руцким миром
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11.10.2021 07:35 Відповісти
за каждой ухмылочкой окацапленного "певца" и "актёра" проглядываются перекошенные рыла пореченковых, гиви, моторыл и прочей нечисти и едет вагон антиукраинской пропаганды разжигающий ненависть к украинской нации,
кремлёвское лицемерие и ложь направлено не на созидание и укрепление украинского общества, а на то, чтобы сеять в нём раздор, потому что когда мне врут - меня не уважают, а если меня не уважают- то как меня могут любить?
оно нам надо?...
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11.10.2021 07:26 Відповісти
100 баллов
хватит менять раздор между украинцами
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11.10.2021 07:36 Відповісти
Сорри - сеять
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11.10.2021 07:38 Відповісти
Опять проигнорирует ?

зачем эта показуха, если президент плюет на это …
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11.10.2021 07:34 Відповісти
Вы предлагаете молчать ? Для Вас кацапов это норма
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11.10.2021 07:39 Відповісти
Кацап ?

ты получаешь переходящий вымпел «умник недели»

Потираешь руки считая себя юмористом ?

Расстрою, тупое ты
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11.10.2021 07:42 Відповісти
перестаньте писать тупые комменты и советовать украинцам молча терпеть руцкий мир
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11.10.2021 07:46 Відповісти
Ты такое тупое в жизни или на работе ?
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11.10.2021 07:48 Відповісти
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11.10.2021 07:53 Відповісти
Клоун без диплома с ума сойдёт от таких петиций
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11.10.2021 07:35 Відповісти
Кондратюк, по ходу, ни копья не имеет с ТЕХ концертов, то-то и бесится. Дайте ему конфетку - в первом ряду абонемент купит, еще и подпевать будет.
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11.10.2021 07:55 Відповісти
А кто имеет ? Киркоров ? Мумий троль? Моргенштерн ?

и все деньги в рашу уходят . ВОТ КАКОГО ЧЕРТА?

Дорогу украинцам в своей стране !!!
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11.10.2021 08:00 Відповісти
Саша, признайся - ты кастрированный кот? Или обычный лишнехромосомный набутылочник?
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11.10.2021 11:28 Відповісти
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11.10.2021 08:01 Відповісти
Є простий механізм, через збільшення податкового тиску. Обложити руських співунов таким податком, щоб мінімальна вартість квитка була 10000 грн. Впевнений, що любу публічну особу в рашкі є за що притягнути, десь шось ляпнув, або незаконно в Крим їздив. Брати за жопу, і в СІЗО, а там, через 15 діб розберемося.
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11.10.2021 08:12 Відповісти
Я підписав цю петицію, але не думаю, що щось вийде з цього... Все таки, нєлох то офшорний...
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11.10.2021 08:14 Відповісти
Пока ще є депутати, які поздоровляють )(уйла і засилля низькопробних "сватів", то дійсно нічого не вийде, але капля води і камінь продовбе.
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11.10.2021 08:49 Відповісти
Кто не согласен, вспомните войну с фашистской Германией, ну как их артисты к нам бы ездили и сразу станет легче. А ***** надо вообще в лагеря надо отправлять своих артистов по возврату, предатели ****.
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11.10.2021 08:43 Відповісти
в пример привёл как раз ь устаревших совковых пронафтолиновых исполнителей, шуфутинский старичок проросийский сосвоим шансоном на х....! лёва сово лещенко кому он нах нужен сосвоим репертуаром совковым про досвидания МИШКА ОЛИПИЙСКИЙ, ЛОЗА это совсем *****.....ый русский как девка с волосами немытыми рыло обрюгзшее рязанское . он обосрал все мировые группы рок . а вот он мол музыкант.... ну дае есть крутая одна песня(плот) ото и всё что я помню...чучело короче совковорязанское быдло.. тоже нах... ну и коля пристарелый(АТАС....) ПУТИНСКАЯ ПОДКЛАДКА ЖОПОЛИЗ .... короче вся поп культура и шоу биз в ********* это антиквариат и дом пристарелых всех помню и знаю.... все эти лолиты, леонтьевы, бабкины, газмановы и киркоровы и так далее долины ((
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11.10.2021 08:53 Відповісти
Лоза - етнічний молдован...
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11.10.2021 12:14 Відповісти
пофиг... харя рязанская всёравно....))
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11.10.2021 12:55 Відповісти
нічого не буде. бубачька з цього годується....
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11.10.2021 09:00 Відповісти
https://www.facebook.com/kondratjukigor?__cft__[0]=AZXqtkxnHZj9vrT0rOz-TCiLx8z9D9wc3yWgc-sFSAqNNgER_ko-deFTZuBlXEZvfkqUGrnlYwSNz4EioZ6HCgMgqPfrwiFmr8VDyXBW-q_PFZzL1Xs0Jq1AtuXew50eEHjY3hAJGvY5Q_hJ-wjA-khvpyMIYD6xd2nVxWNA49AN8bSowMwVXSyr3cnA-z7ty2I&__tn__=-UC%2CP-R Ігор Кондратюк

Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Чекаємо розгляду Зеленським.

Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу.
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11.10.2021 09:06 Відповісти
Щаз! Пчелы против меда))))))
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11.10.2021 09:11 Відповісти
Какие на хрен концерты? Война идет. Люди гибнут!
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11.10.2021 09:38 Відповісти
Я удивляюсь, как зеплесень еще не умудрилась Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации в Украину на гастроли пригласить?
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11.10.2021 10:25 Відповісти
Воно не підпише. Якщо підпише - одномоментно отримає симетричну відповідь у вигляді заборони прокату його проєктів на території рашки-агресорки. А хто ж ріже свою дійну корову? Воно ж не лох.
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11.10.2021 11:06 Відповісти
з цим згоден. бо наша нинішня вища влада вийшла з шоубізу, і має корпоративну цехову солідарність і таку ж схиблену етику.
профессія наклала відбиток на особистість
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11.10.2021 13:05 Відповісти
 
 