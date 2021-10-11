Україна поки не може собі дозволити брати участь у "геополітичних інтригах" проти Китаю, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна не може собі дозволити "поки брати участь у певних геополітичних інтригах", спрямованих проти Китаю.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка також очолює українську частину комісії зі співробітництва Україна - Китай, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не долучається до глобальних ініціатив проти Китаю, тому що ми сьогодні бачимо, що ці ініціативи не є сталими. Наприклад, домовленості щодо розірвання контракту з Францією на постачання певних елементів військової зброї, укладання іншого контракту на користь, скажімо так, цієї антикитайської коаліції – це такі сигнали, які нас турбують. Тобто ми бачимо, що немає сталості у цій політиці", – сказала чиновниця, маючи на увазі формування Індо-Тихоокеанського союзу в складі США, Австралії та Великої Британії.

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Цей альянс спрямований проти китайської експансії, і одним із перших наслідків його формування стала відмова Австралії від купівлі французьких субмарин зі звичайними двигунами. Натомість США запропонували своєму союзникові атомні підводні човни, що призвело до відкликання послів Франції у Сполучених Штатах та Австралії.

Наприкінці вересня президент США Джо Байден і його французький колега Емманюель Макрон домовилися, що зустрінуться в жовтні, а посол Франції повернеться до Вашингтона.

Нагадаємо, агентство Associated Press із посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, Україна нібито вилучила своє ім'я зі списку держав, які підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку щонайменше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить.

7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.