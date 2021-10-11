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Україна поки не може собі дозволити брати участь у "геополітичних інтригах" проти Китаю, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна поки не може собі дозволити брати участь у

Україна не може собі дозволити "поки брати участь у певних геополітичних інтригах", спрямованих проти Китаю.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка також очолює українську частину комісії зі співробітництва Україна - Китай, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не долучається до глобальних ініціатив проти Китаю, тому що ми сьогодні бачимо, що ці ініціативи не є сталими. Наприклад, домовленості щодо розірвання контракту з Францією на постачання певних елементів військової зброї, укладання іншого контракту на користь, скажімо так, цієї антикитайської коаліції – це такі сигнали, які нас турбують. Тобто ми бачимо, що немає сталості у цій політиці", – сказала чиновниця, маючи на увазі формування Індо-Тихоокеанського союзу в складі США, Австралії та Великої Британії.

Також читайте: "Китай є торговельним партнером номер один. З ним потрібно дружити, зокрема для стримування Росії", - Кулеба

Цей альянс спрямований проти китайської експансії, і одним із перших наслідків його формування стала відмова Австралії від купівлі французьких субмарин зі звичайними двигунами. Натомість США запропонували своєму союзникові атомні підводні човни, що призвело до відкликання послів Франції у Сполучених Штатах та Австралії.

Наприкінці вересня президент США Джо Байден і його французький колега Емманюель Макрон домовилися, що зустрінуться в жовтні, а посол Франції повернеться до Вашингтона.

Нагадаємо, агентство Associated Press із посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, Україна нібито вилучила своє ім'я зі списку держав, які підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку щонайменше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить.

7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Китай (4618) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (355)


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Топ коментарі
+27
Тада.

Лечь и развинуть ноги перед Китаем, чтобы хоть они ЗЕ денег дали - это да.

А участвовать в геополитических интригах против Китая да еще и с теми, к кому мы типа просимся в союзники - это зась.

Так вот, дорогие зебланы, у Китая и спрашивайте почему вы не в НАТО.
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11.10.2021 02:18
+18
Дебилы. Это "пока" китайцы запомнят.
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11.10.2021 02:18
+11
Тупая позиция, как и всё от ЗЕ.

а скажи ка, может Китай нас как то поддержал оружием или осудил интервенцию паРашки?
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11.10.2021 04:35
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Дебилы. Это "пока" китайцы запомнят.
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11.10.2021 02:18 Відповісти
Это точно)
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11.10.2021 02:22 Відповісти
кстати не факт - стратегически последние 5000 лет они думают только о своей поднебесной империи а остальные только тактические партнеры или недруги и постоянно пересматриваются
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11.10.2021 02:22 Відповісти
З Китаєм, як і з ерефією потрібно вести себе дуже обережно. Цілі у них не сильно відрізняються. Більше того, на сьогоднішній день Китаю важче протистояти ніж ерефії.
Які далі будуть відносини англо-саксів з Китаєм важко передбачити і їм легше повернутися до нормальних відносин одних з другими ніж нам з будь ким з них.
Погано бути слабим і хворим.
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11.10.2021 11:52 Відповісти
Да как то посрать что они там запомнят Ты православный китаефил?
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11.10.2021 12:12 Відповісти
Тада.

Лечь и развинуть ноги перед Китаем, чтобы хоть они ЗЕ денег дали - это да.

А участвовать в геополитических интригах против Китая да еще и с теми, к кому мы типа просимся в союзники - это зась.

Так вот, дорогие зебланы, у Китая и спрашивайте почему вы не в НАТО.
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11.10.2021 02:18 Відповісти
Зеленский проводит время в общении с украинским исполнительным директором Китайской торговой ассоциации неким Русланом Осипенко. Тот объясняет ему "как хорошо живут друзья Поднебесной" С ним в паре Альфред Праус из Австрии, собственник ГО "РК "КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС"
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11.10.2021 08:54 Відповісти
Роти стояння китайській комуно-капіталістичій (читай-пан-сіньській) агресивні експансії разом зі стратегічними партнерами, які тебе підтримають - то інтриги? 😮 Стефаншина вже вчить виводити китайські ієрогліфи і робить пластику обличчя, щоб звузити підборіддя і зіщулити очі? Ця зелень таки дурніша навіть, ніж я думав. Це ж тепер гарна нагода поторгуватися зі Штатами стосовно нових кредитів, чи пом'якшення умов для їх отримання, але ні. Зелень ставить на Китай. А там і до кацапських ставки не далеко. А можливо, і до північно-корейської.
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11.10.2021 02:37 Відповісти
На этом геополитическом пикнике Украина "пока" выступает в роли шашлыка но не едока. И об этом не стоит забывать. "Пока"
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11.10.2021 03:42 Відповісти
"Україна не долучається до глобальних ініціатив проти Китаю, тому що ми сьогодні бачимо, що ці ініціативи не є сталими. Наприклад, домовленості щодо розірвання контракту з Францією на постачання певних елементів військової зброї, укладання іншого контракту на користь, скажімо так, цієї антикитайської коаліції - це такі сигнали, які нас турбують. Тобто ми бачимо, що немає сталості у цій політиці. Тому Україна як країна, яка лише вибудовує міжнародну суб'єктність і посилює свою економіку, не може собі дозволити поки що брати участь у певних геополітичних інтригах."
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11.10.2021 07:18 Відповісти
Гугл-Транслейт з вас стирчить як парашут з штірліца
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11.10.2021 08:30 Відповісти
Так так! 😁 Фольксваген! Йа-йа! 😁
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11.10.2021 09:10 Відповісти
А что значит это "пока"? Китай наш торговый партнер №2 после ЕС, с ним ссориться себе дороже. Можно сходу потерять более 12 миллиардов долларов экспорта.
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11.10.2021 03:26 Відповісти
и что по твоему тогда кетай будет жрать?
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11.10.2021 12:19 Відповісти
Текст не вона писала, а журналісти "Радіо Свобода".
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11.10.2021 07:19 Відповісти
Дипломатия у зекретинов,конечно,вообще в дупе ...впрочем,как и все остальное
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11.10.2021 03:48 Відповісти
Та плохой партнер.. Они покупают у нас сырье и агро. И что, перестанут руду и масло брать? Да они как пылесос со всего мира это вытягивают, не так много стран продают. А мы покупаем товары, ну так что, они не будут ширпотреб продавать? Продают и в Британию и даже врагу Австралии.
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11.10.2021 04:11 Відповісти
Слово "интрига" довольно уничижительное для инициативы Австралии, Британии, США. Такие вещи могут прочитать в посольствах и передать выше.
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11.10.2021 04:15 Відповісти
Тупая позиция, как и всё от ЗЕ.

а скажи ка, может Китай нас как то поддержал оружием или осудил интервенцию паРашки?
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11.10.2021 04:35 Відповісти
Ну, анексію Криму вони поки не визнали. Чи я щось пропустив?
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11.10.2021 11:56 Відповісти
ты пропустил все голосования по Украине в ООН, где кетай голосует синхронно с рашкой
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11.10.2021 12:20 Відповісти
...ишта, как амбициозна: "пока". Китайцы со страху рис с палочками по полу рассыпали
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11.10.2021 06:18 Відповісти
Лєкціі Арєстовіча по гєополітічєской прідурошності проходять прямо в кабміні, чи орендують більшу залу?
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11.10.2021 06:41 Відповісти
Це Ольга Стефанішина жирна? Та ви навіть не второпали, чиє це інтерв'ю.
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11.10.2021 07:21 Відповісти
СПБ. ПРокол. Удаляю. Хотя сути и смысла не меняет
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11.10.2021 07:24 Відповісти
А невже...

«Не читал, но осуждаю!»- це класика!
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11.10.2021 07:27 Відповісти
угомонись. пока я тебя не огорчил. как по мне - все зелемордые это гниды. и читать их высеры, что ассенизатором вкалывать.
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11.10.2021 07:45 Відповісти
Цікаве в тебе ставлення до аудиторії "Радіо Свобода"...
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11.10.2021 07:56 Відповісти
Лапоть, не перди много, бо задохнешься
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11.10.2021 08:20 Відповісти
вот именно аудитории. с каких пор аудитория является мерилом истины? только популярности. У Помета и Унитаза тоже своя аудитория
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11.10.2021 10:17 Відповісти
Мова не про істину, а про елементарну зневагу до інших.
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11.10.2021 20:53 Відповісти
Можешь считать что я тебя зневажаю. Ты тупой каких мало
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11.10.2021 21:01 Відповісти
Та начхати.
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11.10.2021 21:05 Відповісти
Смотри не обосрись, чучмек...
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11.10.2021 21:07 Відповісти
Як ти з видаленим коментом? Та куди мені...
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11.10.2021 21:13 Відповісти
Мариш? Дивись не надірвись
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12.10.2021 04:13 Відповісти
Лише навіжені щось пишуть на форумах о 4-ій ранку.
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12.10.2021 07:57 Відповісти
Что, рабочий день начался? Ну и сколько тебе куратор слюнявит?
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12.10.2021 08:24 Відповісти
Ні- мені сьогодні на роботу на 9-30 в Гостомель, зараз поїду. А ти піди жовч спусти.
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12.10.2021 08:34 Відповісти
Ну що, спустив? А я щойно з роботи повернувся.
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12.10.2021 21:50 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
Двойная нулевка! Кому ты нужна
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13.10.2021 08:12 Відповісти
Тьху бл... От навіщо було її показувати на ніч?
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12.10.2021 00:03 Відповісти
Да ну! А кто с "МоторСич" кто китайцев киданул?Нам еще 3 млрд. по суду навесят.
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11.10.2021 06:57 Відповісти
може то кетайцы киданули, а не их? а, кетаефил сраный

ты читал вообще условия инвестиционного договора?

пусть отого старого комуняку-директора завода трахают теперь в дупу и забирают у него свои 3 лярда
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11.10.2021 12:23 Відповісти
Ця Стефанишина якась на голову хвора. Навпаки в сьогоднішніх реаліях треба робити все, щоб стати ворогом Китаю №1 у світі. Бо коли Китай піде війною на Україну, він спочатку пройде всю територію Кацапії вогнем і мечем
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11.10.2021 07:06 Відповісти

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11.10.2021 07:22 Відповісти
Но участвовать в геополитических интригах против маленькой Беларуси, которая бьется между Востоком и Западом, трудно отстаивая свою государственность, мы вполне можем. И наша услужливость приводит к тому, что действуем даже агрессивнее чем сам Запад. Двойные стандарты.
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11.10.2021 07:08 Відповісти
Любиш бацьку? Важкий випадок...
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11.10.2021 07:23 Відповісти
Я люблю біларуську державність. Народ там совковий і вважає московитів і путіна браттями. В умовах безконтрольної "демократії", при черговому відвищенні ціни на газ, вони можуть проголосувати за приєднання до московії. А таке приєднання, на цей раз, буде необоротне. Ситуація в Біларусі зміниться на краще років через 20, коли тих хто народились в совку залишиться не більше 5%, а тих хто будуть вважати себе біларусами підвищиться до 95%. Тому мене влаштовує перевірена стабільність. Дивно, що більшість завсідників коментарів не розуміють простих речей. Це напевне тому що більшість коментує по методичкам.
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11.10.2021 10:20 Відповісти
Совкодрочер, как с мозолями на ладошках, не кровоточат?
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11.10.2021 08:29 Відповісти
В твоей головке извращения засели наверно с детства. Фу... Такой логин мог придумать себе только неадекватный человек.
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11.10.2021 10:29 Відповісти
только неадекватный человек может нахваливать Беларусь и тамошние порядки
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11.10.2021 12:24 Відповісти
а наше можем/неможем никто спрашивать не собирается что собственно и делает сейчас расися похеряв надежды нашей ылиты на "отсосу у всех никто не тронет"..........
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11.10.2021 07:14 Відповісти
да что же такая пошесть пошла - в зРаде - сцифанишин, в интеграции - сцифанишина... так Украина все не только профукает, но и просцит...
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11.10.2021 07:40 Відповісти
Фамилия попахивает вуйками. Это вам не ген. Кривонос с козацкой фамилией
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11.10.2021 08:36 Відповісти
Какое же оно дурное недалекое. Политик такого уровня делает такие заявления. Это "пока" может отразиться на интересах страны. На инвестициях в первую очередь. Эпическая некомпетентность..
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11.10.2021 08:16 Відповісти
Как раз Украина и демонсирирует "отсутствие постоянства в политике", дура
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11.10.2021 08:28 Відповісти
Хоча б в своїх владних інтригах розібралися, вони дуже відображаються на інтересах держави.
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11.10.2021 08:29 Відповісти
Потому что шапитолий может только против нашего союзника США устраивать интриги- такая стоит задача у этих засланых на рассеянские деньги нео- большевиков
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11.10.2021 08:33 Відповісти
"Дипломатия"!
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11.10.2021 08:36 Відповісти
Кончена ватна шалава потім буде питати - чому ми не в НАТО? Купили тварин за копійки.
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11.10.2021 08:58 Відповісти
Для китаю Україна просто шмат землі і купа бестолочів. Китайська цивілізація не є інклюзивною, вона тільки для китайців. Думати що з ними можливи рівноправні відносини (торгівля, фінансування, військові блоки) може тільки продажна наволоч.
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11.10.2021 09:22 Відповісти
И потому решили плюнуть в Байдена. Да еще неоднократно. Это мы себе позволить можем. Только вот надо усвоить один момент: хорошо плюется тот, кто плюется последним.
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11.10.2021 09:53 Відповісти
дура.. а джавеліни Україні потрібні ?
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11.10.2021 09:56 Відповісти
стефанишина полюбила китайскую бибизяну ?
зеМрази
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11.10.2021 11:17 Відповісти
пора китайского посла выгонять, эта мразь похоже купила зеУблюдков
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11.10.2021 11:20 Відповісти
в чому ми залежимо від Китаю? В базарному мотлосі?
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11.10.2021 11:21 Відповісти
Ну, тоді поясніть що, той мотлох треба кожному шити самому собі після роботи.
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11.10.2021 11:58 Відповісти
замість китайського мотлоху зараз вже багато кращого і дешевшого мотлоху з В'єтнаму, Лаосу, Філіпін, тощо
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11.10.2021 12:10 Відповісти
 
 