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Війська РФ за добу 10 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети і ПТРК. Бойових втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу 10 разів зривали режим

За минулу добу, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, із них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Мирного окупанти вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, із перетином лінії розмежування.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 11 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу 10 разів зривали режим тиші на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети і ПТРК. Бойових втрат немає, - штаб ООС 01

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обстріл (28613) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Героям слава !!!
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11.10.2021 09:16 Відповісти
" Режим тиші". Продовження.
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11.10.2021 13:53 Відповісти
 
 