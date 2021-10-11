Україна - на третьому місці в Європі за поширенням і добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 жовтня у світі зареєстрували 301 587 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4595 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 238 652 893 випадки інфікування, з них 301 587 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 867 294 особи, з них 4595 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 215,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ сподіваються, що скоро людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 9-ту і 3-тю позицію відповідно.



