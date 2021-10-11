В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали

В Україні зафіксовано 8832 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 672 особи;

летальних випадків – 207;

одужало – 2053 особи.

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Здійснено тестувань за добу - 52 064, з них:

методом ПЛР – 23 675 осіб,

методом ІФА – 3480 осіб,

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 909.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 550 089 осіб;

одужало – 2 292 480 осіб;

летальних випадків – 58 700;

проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях", - розповіли в МОЗ.











