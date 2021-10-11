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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали

В Україні зафіксовано 8832 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 672 особи;
летальних випадків – 207;
одужало – 2053 особи.

Також читайте: Україна - на третьому місці в Європі за поширенням і добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Здійснено тестувань за добу - 52 064, з них:

методом ПЛР – 23 675 осіб,
методом ІФА – 3480 осіб,
досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 909.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 550 089 осіб;
одужало – 2 292 480 осіб;
летальних випадків – 58 700;
проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали 04

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Непонял, 9.15 по киеву, валерына профильная тема, а он еще не обосрал антиваксеров ниразу .В дурке нет оключили или на уроках?
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11.10.2021 09:16 Відповісти
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/ Показники зараження COVID-19 зросли в Сінгапурі, незважаючи на те, що в країні один з найвищих показників вакцинації у світі-83%
Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило в суботу про 3703 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії, в той час як зафіксовано 11 нових смертей від цієї хвороби.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/

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11.10.2021 09:41 Відповісти
Если бы у нас была смертность от ковида, как в Сингапуре, то за все время пандемии у нас от ковида умерло бы 40/5,8*162=1117 человек.
Но от мер, которые принимал в борьбе с ковидом Сингапур - жесткий масочный режим имассовая вакцинация - нас без устали отговаривают антиваксеры. Совпадение?
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11.10.2021 10:12 Відповісти
Вы статистику открывали ? С августа 2020 по август 2021 одна линия и стабильная цифра, ни всплесков ни волн (и это то при вирусе таком страшном) и только сейчас волна двухкратная ,в том числе и смертность.Ни один биолог,медик и математик не поверит в те данные которые были до этого,график не реальный в отличии от всего мира, они ведь не закрылись на два года от всех..
Либо, как вариант - в отличии от нас и всего мира, они всю распираторку не пихают в статистику ковида, а тщательно фиксируют грип-значит грип, орви значит орви и тд.
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11.10.2021 15:32 Відповісти
Что за глупый вопрос " Вы статистику открывали? " Конечно открывал.
В Сингапуре был очень жесткий масочный режим и изоляция заболевших и затем быстро и много вакцинировали граждан. Этого хватало сдерживать альфа штамм, но дельта гораздо более заразна и гораздо больше поражает детей. А детей в Сингапуре не вакцинировали. Вот и стала расти заболеваемость.
По поводу "график не реальный в отличии от всего мира" Посмотрите статистику Вьетнама. И покажите его биологу, медику и математику.
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11.10.2021 16:33 Відповісти
ДЕ СТАТИСТИКА ПО ПРОСТОМУ ГРИПУ І АНГІНІ? В КУЧУ НАКИДАЛИ? ЧИ ВЖЕ ПРОСТОГО ГРИПА І АНГІНИНЕМАЄ?
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11.10.2021 10:40 Відповісти
почему картинку не меняете, меняйте. надоело однообразие, приелась
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11.10.2021 13:32 Відповісти
 
 