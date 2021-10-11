В Україні за добу від COVID-19 померли 207 осіб, зафіксовано 8832 нові випадки зараження, 2053 людини одужали
В Україні зафіксовано 8832 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 672 особи;
летальних випадків – 207;
одужало – 2053 особи.
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Здійснено тестувань за добу - 52 064, з них:
методом ПЛР – 23 675 осіб,
методом ІФА – 3480 осіб,
досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 909.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 550 089 осіб;
одужало – 2 292 480 осіб;
летальних випадків – 58 700;
проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях", - розповіли в МОЗ.
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Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило в суботу про 3703 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії, в той час як зафіксовано 11 нових смертей від цієї хвороби.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/
Но от мер, которые принимал в борьбе с ковидом Сингапур - жесткий масочный режим имассовая вакцинация - нас без устали отговаривают антиваксеры. Совпадение?
Либо, как вариант - в отличии от нас и всего мира, они всю распираторку не пихают в статистику ковида, а тщательно фиксируют грип-значит грип, орви значит орви и тд.
В Сингапуре был очень жесткий масочный режим и изоляция заболевших и затем быстро и много вакцинировали граждан. Этого хватало сдерживать альфа штамм, но дельта гораздо более заразна и гораздо больше поражает детей. А детей в Сингапуре не вакцинировали. Вот и стала расти заболеваемость.
По поводу "график не реальный в отличии от всего мира" Посмотрите статистику Вьетнама. И покажите его биологу, медику и математику.