За всі 26 років дружби жодна тварина, кішка або ще хтось, між нами ніколи не пробігала, - Зеленський заявив, що у нього не було конфлікту із Шефіром
Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що в нього нібито був конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів у програмі "Світське життя".
За його словами, він дізнався про замах на Шефіра вночі. Той нервував, але поводився "як міцна людина".
"Я просто не розумію, як люди можуть навіть думати, що таким чином можна впливати на країну, на президента. І точно на Шефіра не можна так впливати", - сказав він.
ЗМІ писали, що між ними "пробігла чорна кішка", після чого Шефір зібрав речі і з'їхав з Офісу Президента. Зеленський заявив, що нічого про це не знає.
"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби", - підкреслив він.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31
вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
Но вы заводите знакомства для других целей?
как это "пригласил"?
в 16 лет? в школе? зебзик 1979 года выпуска. пошел в школу при совке. в 7 полных лет. когда ему было 16 он был в 9 классе
Но до тупорылых стрелков не доходит сразу.
тебе кто слова давал псина плешивая? ты в таком тоне будешь со своей соской разговаривать
я тебе тупому чурбану обьясняю на пальцах что никакой дружбы между 30-ти летним сценаристом и 16-ти летним танцором быть не может. это противоестественно. но ты с упорством барана продолжаешь жрать свое зеленое говно. для чего?
Всю ты выпил.
Читай историю жизни шестого президента.
Изучай.
Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры. Борис Шефир, брат Сергея Шефира , сказал журналистам: «У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании."
Они же пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".
ну никак не "в 1995 году"
это как дружба командира части и срочника. один в один
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Оооооо….здесь возможности «фантазий»……..начиная от «шестерки» до «педофилии»…….
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
Убивали и за меньшие деньги и знания, чем между Шефиром и ЗЕ в оффшоры и ОП пробегали и пробегают.
(просто шефирь понял, что нелох становится все более токсичным, и решил свалить от полшестого - пока совсем жаренным не запахло..)..
Он почти выиграл, еще в 2019 году установив контакты с Демократической партией США
Но сейчас этим играм пришел конец. Обнародование документов "Pndor Papers", где Баканов числится соучастником офшорных махинаций Зеленского не оставляют Баканову выбора - союз с Зеленским и попытка максимально удержать власть, которая гарантирует личную безопасность. Во всяком случае, так думает Зеленский.
Но это не так. Баканов единственный, кто знает все об офшорных операциях ирм Зеленского\Шефира. Но его участие в этих операциях - это участие наемного работника, это всегда учитывает американское правосудие. Наступает время правильно реализовывать правильные ставки.
Ну, тогда, может, проползало ?