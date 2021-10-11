За всі 26 років дружби жодна тварина, кішка або ще хтось, між нами ніколи не пробігала, - Зеленський заявив, що у нього не було конфлікту із Шефіром

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що в нього нібито був конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів у програмі "Світське життя".

За його словами, він дізнався про замах на Шефіра вночі. Той нервував, але поводився "як міцна людина".

"Я просто не розумію, як люди можуть навіть думати, що таким чином можна впливати на країну, на президента. І точно на Шефіра не можна так впливати", - сказав він.

ЗМІ писали, що між ними "пробігла чорна кішка", після чого Шефір зібрав речі і з'їхав з Офісу Президента. Зеленський заявив, що нічого про це не знає.

"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби", - підкреслив він.

Також читайте: Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.