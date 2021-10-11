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Новини Замах на Шефіра
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За всі 26 років дружби жодна тварина, кішка або ще хтось, між нами ніколи не пробігала, - Зеленський заявив, що у нього не було конфлікту із Шефіром

За всі 26 років дружби жодна тварина, кішка або ще хтось, між нами ніколи не пробігала, - Зеленський заявив, що у нього не було конфлікту із Шефіром

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що в нього нібито був конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів у програмі "Світське життя".

За його словами, він дізнався про замах на Шефіра вночі. Той нервував, але поводився "як міцна людина".

"Я просто не розумію, як люди можуть навіть думати, що таким чином можна впливати на країну, на президента. І точно на Шефіра не можна так впливати", - сказав він.

ЗМІ писали, що між ними "пробігла чорна кішка", після чого Шефір зібрав речі і з'їхав з Офісу Президента. Зеленський заявив, що нічого про це не знає.

"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби", - підкреслив він.

Також читайте: Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+27
26 лет дружбы
янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31

вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
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11.10.2021 08:25
+24
Та насрать на тебя и твоего Шефира.
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
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11.10.2021 08:33
+18
Дык вы сами - животные.
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11.10.2021 08:23
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Дык вы сами - животные.
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11.10.2021 08:23 Відповісти
во во точно причем самые опасные для всего остального зоопарка и страны Украина вас это надо на опыты сдать...
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11.10.2021 09:24 Відповісти
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11.10.2021 09:28 Відповісти
26 лет дружбы
янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31

вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
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11.10.2021 08:25 Відповісти
Шефир пригласил Зеленского в команду КВН.
Но вы заводите знакомства для других целей?
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11.10.2021 08:29 Відповісти
Походу, у вас, квартальных зепилов, одна цель - та, что меж булками, ищвращенцы хреновы)))
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11.10.2021 08:33 Відповісти
тебя услышал.
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11.10.2021 08:38 Відповісти
стоп стоп
как это "пригласил"?
в 16 лет? в школе? зебзик 1979 года выпуска. пошел в школу при совке. в 7 полных лет. когда ему было 16 он был в 9 классе
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11.10.2021 09:22 Відповісти
Это общедоступная информация.
Но до тупорылых стрелков не доходит сразу.
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11.10.2021 10:37 Відповісти
максик, ты смелой воды с утра навернул?
тебе кто слова давал псина плешивая? ты в таком тоне будешь со своей соской разговаривать
я тебе тупому чурбану обьясняю на пальцах что никакой дружбы между 30-ти летним сценаристом и 16-ти летним танцором быть не может. это противоестественно. но ты с упорством барана продолжаешь жрать свое зеленое говно. для чего?
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11.10.2021 10:40 Відповісти
После тебя смелой воды уже не осталось в кранах.
Всю ты выпил.
Читай историю жизни шестого президента.
Изучай.
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11.10.2021 10:43 Відповісти
В "дрючбе" между мужиками тебе равных нет.
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11.10.2021 10:44 Відповісти
Така дружба, така крепкая
Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры. Борис Шефир, брат Сергея Шефира , сказал журналистам: «У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании."
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11.10.2021 12:04 Відповісти
Очень тесная мужская дружба, оба гоняли на моПЕДАх
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11.10.2021 08:34 Відповісти
Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН.
Они же пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".
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11.10.2021 08:48 Відповісти
в 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85 КВН с командой учителей, ученики выигралиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kp.ua-17 [17] . После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4vlada.net-20 [20] , потом был приглашён в команду КВН «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3_%E2%80%94_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82 Запорожье - Кривой Рог - Транзит » для постановки танцевальных номеров; постепенно роль Зеленского в команде расширилась, и он стал участвовать и в номерах.

ну никак не "в 1995 году"
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11.10.2021 09:26 Відповісти
Вот-вот, почитай Википедию, счетовод.
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11.10.2021 10:38 Відповісти
расскажи мне про дружбу сценариста и танцовщика труппы. угу. "крепкая мужская дружба" с разницей в возрасте в два раза и абсолютно разных уровнях в иерархии.

это как дружба командира части и срочника. один в один
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11.10.2021 09:30 Відповісти
Смешные тухлые отмазки зебильного бота)
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11.10.2021 09:45 Відповісти
вопрос-«о чем» может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?(с)
---------------
Оооооо….здесь возможности «фантазий»……..начиная от «шестерки» до «педофилии»…….
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11.10.2021 13:05 Відповісти
Патамушта ми брігада!
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11.10.2021 08:25 Відповісти
Та насрать на тебя и твоего Шефира.
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
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11.10.2021 08:33 Відповісти
Вона нам до "лампочки" та "дружба", краще б за свої офшори пояснив.
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11.10.2021 08:34 Відповісти
Черные кошки стаями бегают в черной комнате.
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11.10.2021 08:34 Відповісти
а если бы пробежало какое животное меджу презом и шифером тогда можна пояснить клоунаду со стрельбой ?
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11.10.2021 08:36 Відповісти
Зеле можно верить ...каждому слову.... а дружбу с Шефиром он, вообще , взял под личный контроль.
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11.10.2021 08:36 Відповісти
Итить... Я ща заплачу.

Убивали и за меньшие деньги и знания, чем между Шефиром и ЗЕ в оффшоры и ОП пробегали и пробегают.
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11.10.2021 08:45 Відповісти
и да, кошки, возможно, и не было. А вот жаба зеленая могла и затесаться
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11.10.2021 10:53 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/5/e/3/e5e3a2c59fe5ccca81572079c781e563/original.jpgШефир заявил ,что за 26 лет дружбы с Зеленским у него не было конфликта , а недавно пропали деньги 13миллионов долларов ,которые он спрятал под потолком вначале войны Украины с Россией
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11.10.2021 08:48 Відповісти
Та все оточення Зеленського це тварини і зовсім не кішки,а урки.А єрмаки,татарови,подоляки..... ще й ригоанальне лайно.
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11.10.2021 08:51 Відповісти
между оманским вислюком и недострелянным шефиром (с шофером) никто не пробегал...

(просто шефирь понял, что нелох становится все более токсичным, и решил свалить от полшестого - пока совсем жаренным не запахло..)..
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11.10.2021 08:52 Відповісти
Долгое время Баканов вел собственные игры укрепляя и защищая интересы своей группы. В этой борьбе были разные моменты и разные ситуации, в том числе и открытое противостояние с Зеленским.
Он почти выиграл, еще в 2019 году установив контакты с Демократической партией США
Но сейчас этим играм пришел конец. Обнародование документов "Pndor Papers", где Баканов числится соучастником офшорных махинаций Зеленского не оставляют Баканову выбора - союз с Зеленским и попытка максимально удержать власть, которая гарантирует личную безопасность. Во всяком случае, так думает Зеленский.
Но это не так. Баканов единственный, кто знает все об офшорных операциях ирм Зеленского\Шефира. Но его участие в этих операциях - это участие наемного работника, это всегда учитывает американское правосудие. Наступает время правильно реализовывать правильные ставки.
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11.10.2021 08:56 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html

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11.10.2021 10:42 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/povyshenie-pensiy-ukraine-kogo-minimalku-1633850664.html Повышение пенсий в Украине: для кого сумма вырастет только на 80, а не 200 гривен - газета "Офшоры"
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11.10.2021 09:09 Відповісти
А такое животное как Ермак, не пробегало ?
Ну, тогда, может, проползало ?
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11.10.2021 09:17 Відповісти
Та нахера нам ваші кефіровсько-маланські розбірки і свіжі новини, в чому оголола свої цицьки чи коліно якась "актриса" з "95 кварталу"?. В нас війна і кожного дня гинуть найкращі, яким болить за Україну. А що там у тебе Косоворотка з фінансуванням терористів "ДНР" через свого кума через держбанк з державних коштів? Як там "вагнерівці", і що співають офшори???
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11.10.2021 09:37 Відповісти
нє, ну, все ж таки - хто головний режисер тої постанови з "розстрілом" авто з Шефіром? Просто потрібно знати халтурщика...
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11.10.2021 09:48 Відповісти
Черная кошка может и не пробегала, а вот животное Ермак вполне могло...
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11.10.2021 10:09 Відповісти
Швидше б між вами уже єнот пробіг.
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11.10.2021 10:28 Відповісти
Дядя,дядя, хватит дружить. А то у меня уже попка болит.
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11.10.2021 10:29 Відповісти
Та *****, ***** ви нам вср@лись зі своєю дружбою?
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11.10.2021 11:17 Відповісти
бурление говен
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11.10.2021 11:21 Відповісти
"Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек". - еще евойный папель-красный комиссар из НКВД расстреливал украинцев!
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11.10.2021 12:34 Відповісти
Нахер вы кому нужны с вашими отношениями, ********...
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11.10.2021 20:21 Відповісти
 
 