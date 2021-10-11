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Новини Правосуддя
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Ексглава ДАБІ часів Януковича і син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, зашитих у стелю в 2014 році

Ексглава ДАБІ часів Януковича і син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, зашитих у стелю в 2014 році

Колишній глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Рибак і його дружина Ірина Фріденталь заявили про крадіжку в них 2 мільйонів доларів. За їхніми словами, ці гроші вони зашили в стелю в 2014 році після Революції Гідності.

Відповідну справу розглядає Обухівський суд Києва, куди подружжя подало позови на суму 55 мільйонів гривень, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на матеріали суду, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджує Рибак, у 2014 році він зняв з рахунку в "Укргазбанку" 1,5 мільйона доларів, отримані від продажу нерухомості, частину з них витратив, а залишок - 900 тисяч доларів - вирішив заховати в стелі між лазнею і кімнатою відпочинку.

Для цього він викликав робітників, сказавши, що хоче виправити дефект на стелі. Під час обіду робочих Рибак, за його словами, сховав у стелю 900 тисяч доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 мільйона доларів туди ж поклала його дружина Ірина Фріденталь - дочка бізнесмена з Донецька Михайла Фріденталя.

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Пообідавши, робітники зашили стелю гіпсокартоном і пофарбували. Потім, у липні 2014 року Рибак із сім'єю поїхав на відпочинок, а будинок залишив на домоправителя, у якого були ключі від усіх приміщень.

Ексглава ДАБІ часів Януковича і син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, зашитих у стелю в 2014 році 01

Коли Рибак повернувся, домоправитель припинив роботу, пославшись на те, що нібито пішов у "запій". Звільнившись, чоловік почав відпочивати в ОАЕ та інших країнах, купив новий Volkswagen, хоча офіційно ніде не працював, а до цього скаржився на безгрошів'я.

У жовтні 2016 року Рибак вирішив дістати гроші зі схованки і знову покликав робітників. Ті розшили стелю, але грошей там не виявилося. Експерти, яких викликав Рибак, визначили, що стеля була повністю розібрана і потім зібрана знову.

У листопаді 2018 року допитаний охоронець будинку зізнався, що домоправитель попросив відкрити будинок і спостерігати у дворі, щоб ніхто не побачив, як він краде гроші. Пізніше він заплатив охоронцеві 0,5 мільйона доларів за зберігання таємниці.

Охоронець продовжив працювати в будинку. Він купив машину, квартиру в Обухові, землю в Грузії і подарунки родичам. Решту 235 тисяч доларів він зберігав в оглядовій ямі гаража і на горищі в будинку його матері. Пізніше він віддав ці гроші слідчим.

Охоронець і колишній домоправитель Рибака отримали підозри. Як наголошується, суд надав доступ адвокату до декларації Рибака за 2010-2014 роки в ДАБІ. За словами адвоката, водночас не було надано жодного доказу про володіння Рибаком або його дружиною заявленою сумою коштів.

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Як відомо, Олександр Рибак з 2010 по 2014 рік був головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ліквідована й розформована у вересні 2021 року). Чиновник - родом з Донецька. Його батько, Володимир Рибак, був головою Верховної Ради в 2012-2014 роки.

У жовтні 2014 року СБУ повідомляла, що відкрила справу про незаконну реєстрацію дозвільних документів у сфері будівництва, в якій фігурували Олександр Рибак і начальник ДАБІ в Києві Сергій Кучер. Їхньою метою було отримання прибутку $50 млн. Крім того, в 2013 році ЗМІ писали, що компанія Фріденталя заробляла на експертизі проєктів будівництва, коли главою ДАБІ був Олександр Рибак.

Автор: 

гроші (969) Рибак (46) суд (11697) чиновник (802) юстиція (732) Янукович Віктор (10782) ДАБІ (183)


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Топ коментарі
+41
Поимели маланцев.

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11.10.2021 08:31
+32
продали недвижимость за 2,5 ляма зелени. здорово! а откуда эта недвижимость взялась никому не интересно? может бабушка вместе с тещей пенсиями скинулись?
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11.10.2021 08:37
+29
Опустить подонков на деньги-не грех.
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11.10.2021 08:36
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Поимели маланцев.

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11.10.2021 08:31 Відповісти
а был ли мальчик..
нащёт фото: и деньги в сберкассах хранили-хранили да и схоронили навек
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11.10.2021 09:31 Відповісти
домоуправителя в Налоговую..а Рыбака посадить лет на 25 что не умеет красть и делиться с народом... вот для таких как Рыбак Зеленая падаль и приняла закон о всеобщем декларировании....
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11.10.2021 09:31 Відповісти
Вже могли давно емігрувати, ідіоти.
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11.10.2021 08:31 Відповісти
Де ж ще вони зможуть так красти,як в Україні.
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11.10.2021 08:36 Відповісти
Я про домоправителя і охоронця)
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11.10.2021 09:23 Відповісти
Лучше бы сам научился потолки зашивать
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11.10.2021 08:45 Відповісти
Не царское дело)
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11.10.2021 12:21 Відповісти
Они тут на заработках.
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11.10.2021 08:48 Відповісти
Та і так була інфа, що Рибак (тесть) в Італії. Тобто їм не звикати жити на декілька країн
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11.10.2021 08:58 Відповісти
Я про домоправителя і охоронця)
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11.10.2021 09:24 Відповісти
Розумієте, лише в Україні у фіскалів нема питань до таких нуворишів. За кордоном, у розвинених країнах меба не лише пояснити, звідки гроші, але й заплатити податок. Це якщо пощастить. А можна закінчити, як Лазарпнко, чи Кломойський - залишитись без грошей.
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11.10.2021 09:20 Відповісти
Чаус со своими консервами отдыхает!
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11.10.2021 11:53 Відповісти
Зашивали по ходу робочі. Вони і навели.
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11.10.2021 08:31 Відповісти
вони і ,,викинули,, сміття, щоби стеля не провисала
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11.10.2021 09:32 Відповісти
++++++
При нас сотку баксов, для приманивания денег, в холле под кафельную плитку закладывали. Плиточник намазал раствор, хозяева в пакетик положили купюру, и плиточник накрыл кафелем.
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11.10.2021 10:46 Відповісти
всё путём: под пол - чтобы приходили в дом,
а вот, под потолок - чтобы улетучивались...
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11.10.2021 11:35 Відповісти
Богатые тоже плачут.
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11.10.2021 08:32 Відповісти
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! ( если, конечно, они у вас есть!)
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11.10.2021 08:32 Відповісти
Нормальные люди зашивают не в потолок, а в венские стулья и не доллары а брильянты.
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11.10.2021 08:33 Відповісти
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11.10.2021 08:34 Відповісти
В бывшем ГАСИ можно брать любого гореруководителя начиная с областного звена и всех его замов и разрабатывать по полной. Непонятного имущества там вагон. Заодно и бюджет пополните
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11.10.2021 08:35 Відповісти
чей бюджет? тех, кто будет разрабатывать? так у нас так везде, начинают копать только для того, чтобы бабло сбить!
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11.10.2021 09:58 Відповісти
Опустить подонков на деньги-не грех.
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11.10.2021 08:36 Відповісти
А откуда такие деньжата у госслужбовця ?
Или это только если плебей купит не дай бог новый дэу то его налоговая ******?
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11.10.2021 08:36 Відповісти
продали недвижимость за 2,5 ляма зелени. здорово! а откуда эта недвижимость взялась никому не интересно? может бабушка вместе с тещей пенсиями скинулись?
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11.10.2021 08:37 Відповісти
Как всегда - мать и теща нИпасильным трудом на скотофермах совка заработали!!! Не завидуйте, инженеришки...
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11.10.2021 08:46 Відповісти
какая трогательная история
- вот почему наш народный приЗедент выводит свои честно заработанные деньги в офшор
- что бы всякие неблагодарные и непорядочные воры-строители не крали долляры зашитые в потолок!
Объяснение принято - расходимся граждане
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11.10.2021 08:39 Відповісти
Явно жена.) Тем более обратно все замаскировали.
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11.10.2021 08:40 Відповісти
Цілком можливо. Купила молодому бойфренду квартирку і машинку.
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11.10.2021 09:48 Відповісти
Ворюжка украл у ворюжки и заплатил ворюжке, чтобы ворюжка не сказал ворюжке.
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11.10.2021 08:45 Відповісти
Кто из них тупее, затруднительно сказать.
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11.10.2021 08:45 Відповісти
Богатые тоже плачутЪ...
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11.10.2021 08:48 Відповісти
Правильно:

В возбуждении уголовного дела отказать за малозначительностью.

для этих людей -это несущественная сумма
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11.10.2021 08:49 Відповісти
украли награбленное и эта гнида пошла в суд
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11.10.2021 08:49 Відповісти
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11.10.2021 08:53 Відповісти
Як прийшло,так і пішло
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11.10.2021 08:58 Відповісти
Молодці що злямили!
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11.10.2021 08:59 Відповісти
А за які гроші купив те що продав? Чи за ті честно відсидів?
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11.10.2021 09:04 Відповісти
Хоч бери та кіно знімай.
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11.10.2021 09:07 Відповісти
Уже сняли.
В гипертрофированной форме.
Про дебила Голобородько.
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11.10.2021 20:47 Відповісти
А нужно всего-то было защитить свои деньги в офшоре, вон учитесь у Зекоманды,они все так делают)))))
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11.10.2021 09:09 Відповісти
Это рекламный ход. Храните деньги в сберегательной кассе.
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11.10.2021 09:10 Відповісти
Вкрали у пенсіонера останні гроші. Піду в себе стелю перевірю, раптом щось сховав та й забув.
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11.10.2021 09:14 Відповісти
Дайте эту историю Агате Кристи.
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11.10.2021 09:15 Відповісти
И желательно что эта ******** семейка передала эту историю лично при встрече.И побыстрее.
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11.10.2021 09:58 Відповісти
Из всего изложенного, я понял, что охранник идиот!
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11.10.2021 09:19 Відповісти
Він якраз вигодонабувач.
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11.10.2021 09:35 Відповісти
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11.10.2021 09:49 Відповісти
Віддав 235т $ вигодонабувач! Ви в своєму розумі!?
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11.10.2021 10:16 Відповісти
согласен! я тоже не понял, почему охранник признался (если только его не пытали утюгом)
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11.10.2021 10:16 Відповісти
Так лохов и имееют сегодняшние власть придержащие!
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11.10.2021 10:20 Відповісти
Сюжет фантастичний! Схоже на О'Генрі! 😁 Такі ж, як і у його творах епох - фантастичні долбодятли! Невже О' Генрі не вигадував?
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11.10.2021 09:22 Відповісти
Яка сумна новина! Який сором. Злодії крадуть у злодіїв. Усім злодіям краще виїхати до Ізраїля.
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11.10.2021 09:33 Відповісти
три партсигара, три пиджака, замшевых.......... все что нажито честным трудом.... тут не прислугу казнить нужно, тут эту семейку повесить нужно, за воровство в особо крупных размерах...
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11.10.2021 09:39 Відповісти
По традиции,когда вор крадет у вора,надо обращаться не в суд,а к братве.
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11.10.2021 09:49 Відповісти
братві треба половинку кашлянути
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11.10.2021 09:50 Відповісти
так дворнику пол ляма уже кашлянули
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11.10.2021 09:55 Відповісти
половину половины уже вернут точно! водитель тупой какой то, нах тратить сразу бабло?
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11.10.2021 10:01 Відповісти
Все участники этого цирка заинтересованы в том,что бы это кашель стал хроническим.Пока все не откашляет.
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11.10.2021 10:02 Відповісти
ну оно и дебильное! умные люди приличный сейф покупают, а такое жмотье может только в потолок или в пол зашить!!! ох и дебилы! просто обнять и плакать
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11.10.2021 10:00 Відповісти
Судья Чаус смотрит на них как на говно.Он то трехлитровые банки с кэшем самолично закапывал.
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11.10.2021 10:05 Відповісти
жона закатывала а он копал
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11.10.2021 10:06 Відповісти
надо прятать только самолично! потому что, как говорят немцы: "если знают двое-знает и свинья!"
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11.10.2021 10:20 Відповісти
Як кажуть Бог дав - Бог забрав
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11.10.2021 10:23 Відповісти
Треба було кацапсячі срублі прятать, то цілі залишились би
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11.10.2021 10:24 Відповісти
Бляха-муха, вокруг одни Фридентали.....ну чисто украинская фамилия.
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11.10.2021 10:39 Відповісти
Надо было поступить как капитан Флинт. Порешать всех кто закапывал клад.
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11.10.2021 10:40 Відповісти
Самые большие проблемы начинаются когда делят клад. Как мирно разошлись охранник и управляющий? Лох остался работать. Люди которые сумели аккумулировать такую сумму смогут её себе и вернуть. Такие деньги без последствий, просто так не пропадают.
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11.10.2021 11:03 Відповісти
рыбака расстрелять
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11.10.2021 11:24 Відповісти
Всё, что нажито непосильным воровством.
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11.10.2021 11:51 Відповісти
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11.10.2021 12:49 Відповісти
Рафік нєвчом нєвінават!

https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=AlbertGhazaryan
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11.10.2021 22:32 Відповісти
 
 