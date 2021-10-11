Ексглава ДАБІ часів Януковича і син ексспікера Ради Рибак заявив про крадіжку $2 млн, зашитих у стелю в 2014 році

Колишній глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Рибак і його дружина Ірина Фріденталь заявили про крадіжку в них 2 мільйонів доларів. За їхніми словами, ці гроші вони зашили в стелю в 2014 році після Революції Гідності.

Відповідну справу розглядає Обухівський суд Києва, куди подружжя подало позови на суму 55 мільйонів гривень, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на матеріали суду, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджує Рибак, у 2014 році він зняв з рахунку в "Укргазбанку" 1,5 мільйона доларів, отримані від продажу нерухомості, частину з них витратив, а залишок - 900 тисяч доларів - вирішив заховати в стелі між лазнею і кімнатою відпочинку.

Для цього він викликав робітників, сказавши, що хоче виправити дефект на стелі. Під час обіду робочих Рибак, за його словами, сховав у стелю 900 тисяч доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 мільйона доларів туди ж поклала його дружина Ірина Фріденталь - дочка бізнесмена з Донецька Михайла Фріденталя.

Також читайте: "Справа Межигір'я": ВАКС заочно заарештував Януковича

Пообідавши, робітники зашили стелю гіпсокартоном і пофарбували. Потім, у липні 2014 року Рибак із сім'єю поїхав на відпочинок, а будинок залишив на домоправителя, у якого були ключі від усіх приміщень.

Коли Рибак повернувся, домоправитель припинив роботу, пославшись на те, що нібито пішов у "запій". Звільнившись, чоловік почав відпочивати в ОАЕ та інших країнах, купив новий Volkswagen, хоча офіційно ніде не працював, а до цього скаржився на безгрошів'я.

У жовтні 2016 року Рибак вирішив дістати гроші зі схованки і знову покликав робітників. Ті розшили стелю, але грошей там не виявилося. Експерти, яких викликав Рибак, визначили, що стеля була повністю розібрана і потім зібрана знову.

У листопаді 2018 року допитаний охоронець будинку зізнався, що домоправитель попросив відкрити будинок і спостерігати у дворі, щоб ніхто не побачив, як він краде гроші. Пізніше він заплатив охоронцеві 0,5 мільйона доларів за зберігання таємниці.

Охоронець продовжив працювати в будинку. Він купив машину, квартиру в Обухові, землю в Грузії і подарунки родичам. Решту 235 тисяч доларів він зберігав в оглядовій ямі гаража і на горищі в будинку його матері. Пізніше він віддав ці гроші слідчим.

Охоронець і колишній домоправитель Рибака отримали підозри. Як наголошується, суд надав доступ адвокату до декларації Рибака за 2010-2014 роки в ДАБІ. За словами адвоката, водночас не було надано жодного доказу про володіння Рибаком або його дружиною заявленою сумою коштів.

Також дивіться: Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО

Як відомо, Олександр Рибак з 2010 по 2014 рік був головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ліквідована й розформована у вересні 2021 року). Чиновник - родом з Донецька. Його батько, Володимир Рибак, був головою Верховної Ради в 2012-2014 роки.

У жовтні 2014 року СБУ повідомляла, що відкрила справу про незаконну реєстрацію дозвільних документів у сфері будівництва, в якій фігурували Олександр Рибак і начальник ДАБІ в Києві Сергій Кучер. Їхньою метою було отримання прибутку $50 млн. Крім того, в 2013 році ЗМІ писали, що компанія Фріденталя заробляла на експертизі проєктів будівництва, коли главою ДАБІ був Олександр Рибак.