За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 6 135 032 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"39 060 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.

Протягом доби працювали: 353 мобільні бригади, 1282 пункти щеплення; 356 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення", - розповіли в МОЗ.





