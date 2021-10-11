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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 6 135 032 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"39 060 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.

Протягом доби працювали: 353 мобільні бригади, 1282 пункти щеплення; 356 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украина, спасибо за бесплатную вакцину.
Медики центров, спасибо за вашу работу.
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11.10.2021 20:19 Відповісти
 
 