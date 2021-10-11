За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 39 060 осіб, загалом - 7 548 873, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 6 135 032 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"39 060 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.
Протягом доби працювали: 353 мобільні бригади, 1282 пункти щеплення; 356 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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