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Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо "притомного керівництва". Переговори "абсолютно безглузді"

Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає безглуздими контакти з керівництвом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у статті для видання "Коммерсантъ".

Так, говорячи про відносини Москви і Києва, Медведєв вказує на шкідливість контактів з нинішніми керівниками України.

"Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й у тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені і необов'язкові люди. Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі. Так вони розуміють мистецтво дипломатії... Так, у політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, але не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний. А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і уникають ухвалених рішень... Таким "партнерам" у міжнародних відносинах, які змагаються в постійній брехні, немає і не може бути довіри. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді", - заявив він.

Також читайте: Медведєв про сумніви Заходу в легітимності виборів у РФ: Взагалі плювати, собака гавкає, а караван іде

Також він запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, не на організацію дебільних "Кримських платформ", створених для обдурення населення країни і підкачування своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією".

"Ось лише з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі", - резюмував Медведєв.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65316) українсько-російські відносини (19)


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Топ коментарі
+55
Кто бы кукарекал о "вменяемом руководстве"...
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11.10.2021 08:49
+43
Переговоры с Россией "абсолютно бессмысленны". Будем ждать "вменяемого руководства", - секретарь СНБО Украины Данилов
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11.10.2021 08:54
+41
Куй вам вместо русских тварей у власти Украины.
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11.10.2021 08:49
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Як казав з цього приводу Роман Цимбалюк: це, тут в Україні порохоботи можуть сратися з зеленоботами, а як прийдуть московити то, вішатимуть і тих і других на одних і тих самих ліхтарях без диференціації в кольорі штанів.
Уся оця срань з мірянням, у кого довший офшор можлива доки не прийшла кремлядь. А як вона прийде то, не матимуть вони ні чим хвалитися, ні що туди переводити. На керівні посади моцкалота їх не поставить, а будуть обдирать як липку. Віддадуть усе "заработаноє непосільним трудом" і судді, і прокурори, і мусора з мерами міст. Час красти з бюджету і збирати хабарі давно вже закінчився. Давно прийшов час подумати, хто і чим буде вас і ваше добро захищати.
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11.10.2021 13:15 Відповісти
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11.10.2021 13:17 Відповісти
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11.10.2021 13:19 Відповісти
Передаю большой музьікальньій привет недимону, его гомо-дружкам путьке и шойге, а также всем остальньім их подельникам

https://youtu.be/rWk5wr1p3mk Accept - Son Of A Bitch
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11.10.2021 13:19 Відповісти
У Димона айфон отобрали ? Что-то он в эфир из спячки вышел ! Все его заявы конечно для внутреннего употребления , видимо этот бред должен напомнить что он еще живой и может поучаствовать в очереди приемников *****. А по сути не будет ни когда уже с путлеровской паРашкой ни кто в цивилизованном мире о чем то договариваться и мы надеюсь то же.
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11.10.2021 14:14 Відповісти
Такое впечатление, что димон про неадекватное правительство московии пишет....
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11.10.2021 14:21 Відповісти
Какой же он циник и лжец, этот Медведев. Хотя называть белое чёрным русские всегда умели.
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11.10.2021 15:02 Відповісти
Та ждите конечно) Вы постоянно чего-то ждете. Ждуны мать вашу)) Не украинских выборов так американских. Своих то у вас нет и никогда небыло. Мы тоже подождем, один хрен на сегодня так завтра вы там передохните или погрязнее в деменции как то же политбюро. А там будет уже совсем другая история с новым царем, войной и ядреным полураспадом а-ля ссср 2.0. Подождем)
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11.10.2021 15:07 Відповісти
Хитрий Бєня не тільки українців обдурив.
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11.10.2021 17:04 Відповісти
Бессмысленна сама суть политики России в отношении независимого государства Украины, члена ООН. Ожидать,что Украина сама фактически откажется от своей независимости, от своего языка и территориальной целостности ради того, чтобы стать саттелитом России - ЭТО ПОЛНАЯ БЕССМЫСЛИЦА! Неужели в Росси этого простого логического факта жизни не понимают? Эта политика не зависит от того, кто будет у руководства Украины, разве это не понятно? Зачем фактически выкидывать сотни миллиардов дол. на БЕССМЫСЛИЦУ? Ради чего вы убили и убиваете десятки тысяч русских и украинцев, ироды?
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11.10.2021 17:10 Відповісти
Росія і є ірод і антихрист. Росіяни на християнську віру давно поклали, не виконують божих заповідей -- вбивають, грабують, гвалтують весь світ, а брешуть як дихають. Варвари.
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11.10.2021 21:48 Відповісти
У Украины ровно такая же политика. Ждем, когда повыздахает кооператив Озеро.
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11.10.2021 17:22 Відповісти
Що стосується брехні.то навряд чи хто може суперничати з Кремлем .Кремлівських керівників ніхто не перебреше
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12.10.2021 06:05 Відповісти
По сути ничего сверхординарного. о том, что Зе - лох, было написано даже на табличке его офиса и Медвед просто повторил.
А вот в сторону Турчинова такие определения никто не рисковал давать ни внутри Украины, ни из вне. Потому что боялись.
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12.10.2021 08:39 Відповісти
'' Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.....''
Медведка сдал пацанчика - оказывается был ''согласованный подход''
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15.10.2021 17:35 Відповісти
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