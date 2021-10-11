Перший заступник голови МВС Єнін про розслідування замаху на Шефіра: Виявлено додаткові речові докази, призначені 30 експертиз
Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів місцевості - район, в якому було скоєно цей злочин - на предмет виявлення можливих речових доказів. Окремі ділянки були оглянуті повторно, під час яких були виявлені додаткові речові докази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - зазначив Єнін.
За його словами, здійснював замах на Шефіра професіонал.
"Більш того, якщо порівняти це замах на вбивство з тим злочином, який було скоєно в Черкасах, ми бачимо величезну різницю в швидкості встановлення об'єктивної істини у провадженні", - пояснює перший заступник голови МВС.
Єнін додав, що зараз у розслідуванні правоохоронці працюють на "відмінно", і вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в цьому резонансному кримінальному провадженні.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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Дополнительные вещдоки выросли после дождя?
Долго, падло, в засаде лежал...
В свинячий голос.
Покажите журналистам раны шофёра шефира.
Успокойтесь уже - всем наср@ть на вашего шифера.
Ми просто завмерли: давайте, покажіть уже того "професіонала".
Причому - найвищого ґатунку! Це ж треба було знизу вгору, одиночними, по рухомій мішені випустити стільки ж куль, скільки й при автоматичному вогні і не влучити в єдине місце - там де сидів зелений шифер!
Стопудово і про професіонала, і про замах на шифера - правда!
охренеть! где они там столько пустой земли нашли?
І на площі 430 га таки знайшли "нові речові докази"😂😂😂.
кадры из трускавца. особенно впечатлил "танец краба" от безуглой
https://www.facebook.com/100009118376190/videos/3169884486659320
Остались одни шавки Коломойского.