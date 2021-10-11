Перший заступник голови МВС Єнін про розслідування замаху на Шефіра: Виявлено додаткові речові докази, призначені 30 експертиз

Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів місцевості - район, в якому було скоєно цей злочин - на предмет виявлення можливих речових доказів. Окремі ділянки були оглянуті повторно, під час яких були виявлені додаткові речові докази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - зазначив Єнін.

За його словами, здійснював замах на Шефіра професіонал.

"Більш того, якщо порівняти це замах на вбивство з тим злочином, який було скоєно в Черкасах, ми бачимо величезну різницю в швидкості встановлення об'єктивної істини у провадженні", - пояснює перший заступник голови МВС.

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Єнін додав, що зараз у розслідуванні правоохоронці працюють на "відмінно", і вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в цьому резонансному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.