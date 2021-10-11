УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11859 відвідувачів онлайн
Новини Замах на Шефіра
4 927 61

Перший заступник голови МВС Єнін про розслідування замаху на Шефіра: Виявлено додаткові речові докази, призначені 30 експертиз

Перший заступник голови МВС Єнін про розслідування замаху на Шефіра: Виявлено додаткові речові докази, призначені 30 експертиз

Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів місцевості - район, в якому було скоєно цей злочин - на предмет виявлення можливих речових доказів. Окремі ділянки були оглянуті повторно, під час яких були виявлені додаткові речові докази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - зазначив Єнін.

За його словами, здійснював замах на Шефіра професіонал.

"Більш того, якщо порівняти це замах на вбивство з тим злочином, який було скоєно в Черкасах, ми бачимо величезну різницю в швидкості встановлення об'єктивної істини у провадженні", - пояснює перший заступник голови МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Єнін додав, що зараз у розслідуванні правоохоронці працюють на "відмінно", і вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в цьому резонансному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн. 

Автор: 

замах (548) Єнін Євген (348) Шефір Сергій (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Обстреляли пустую машину в гараже, и всё больше и больше бульб пускают. Такое бы рвение проявили в исследовании офошоров и Вагенгейта.
показати весь коментар
11.10.2021 08:59
+24
Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки.
Дополнительные вещдоки выросли после дождя?
показати весь коментар
11.10.2021 09:00
+23
показати весь коментар
11.10.2021 09:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти ба як за кєфіра риють
показати весь коментар
11.10.2021 08:59 Відповісти
А тот кефир вообще никто. Он хоть где-то работает или безработный ?
показати весь коментар
11.10.2021 09:00 Відповісти
квартал це не робота це призвання справжніх дов.бойобів
показати весь коментар
11.10.2021 09:09 Відповісти
Поки що ми не маємо якихось результатів по гучним замовним нападам та вбивствам, отже керівництво МВС та НПУ потрібно міняти! Жирні коти мишей не ловлять!
показати весь коментар
11.10.2021 09:13 Відповісти
логічно, + до того що коти не надто кмітливі
показати весь коментар
11.10.2021 09:30 Відповісти
вверху новость про Шеремета там даже 3 Д кино нарисовали и все пшиком вышло а тут неужели найдут следы марсианв покушении которое типа было в наркоманском угаре у Вовы...
показати весь коментар
11.10.2021 09:33 Відповісти
сочуствующий,походу..
показати весь коментар
11.10.2021 09:09 Відповісти
Обстреляли пустую машину в гараже, и всё больше и больше бульб пускают. Такое бы рвение проявили в исследовании офошоров и Вагенгейта.
показати весь коментар
11.10.2021 08:59 Відповісти
Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки.
Дополнительные вещдоки выросли после дождя?
показати весь коментар
11.10.2021 09:00 Відповісти
Після того як їх зібрали і спожили.
показати весь коментар
11.10.2021 09:03 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 09:08 Відповісти
і серед цих речових доказів крім фантіків цукерків "шаленна бджілка" відшукали і фантики від "Корівки" фабрики "Рошен". А це означає, що справу розкрито, сліди ведуть на "Рошен".
показати весь коментар
11.10.2021 09:29 Відповісти
Если бы так разворовывание ПриватБанка и Коррупцию-95 расследовали, а не этот ЦИРК!
показати весь коментар
11.10.2021 09:00 Відповісти
Видимо нашли экскременты стрелка.
Долго, падло, в засаде лежал...
показати весь коментар
11.10.2021 09:00 Відповісти
Тепер треба провести кілька десятків експертиз, не кабан це нагидив.
показати весь коментар
11.10.2021 09:05 Відповісти
Нехай Янелох на язик попробує,пожує.
показати весь коментар
11.10.2021 10:53 Відповісти
Эксперты в экскрементах стрелка нашли: 17 видов личинок глистов, кусочки пэ.пакетов, шерсть животных, кнопку от мобильника 6 или 9 и многое другое....
показати весь коментар
11.10.2021 09:57 Відповісти
Неужто шалена бджилка?
показати весь коментар
11.10.2021 09:04 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 09:05 Відповісти
Невже щось схоже на "Точку-У" шандарахнуло, повезло що не рвонула.
показати весь коментар
11.10.2021 09:10 Відповісти
короче, по всем остальным криминальным делам в ближайший год никаких движений не будет, все работают над делом Шефира
показати весь коментар
11.10.2021 09:05 Відповісти
ВОТ ОНИ, ВЕЩДОКИ!
показати весь коментар
11.10.2021 09:06 Відповісти
Очередная находка авторского цеха Квартала-95.
показати весь коментар
11.10.2021 09:07 Відповісти
Судячи по тому, що "перелопатили" 430 га місцевості "льожку" стрілка і гільзи не знайшли.
показати весь коментар
11.10.2021 09:08 Відповісти
Следущее покушение будет на Ермака. Его водителю уже сказали приготовить ногу.
показати весь коментар
11.10.2021 09:08 Відповісти
Тільки би не третю, жалко мужика, інвалідом стане!
показати весь коментар
11.10.2021 09:14 Відповісти
Ну ермак хоть завхозом в каком-то оффисе работает. А тот шефирь вообще никто- просто лучший друг.
показати весь коментар
11.10.2021 09:14 Відповісти
Він хитрий єврей, при губернаторі, теж євреєві, правда, тупому.
показати весь коментар
11.10.2021 11:20 Відповісти
Скажуть що докази вказують на тещо стріляв депутад, якому метала валкоголь в минулий четвер підлили
показати весь коментар
11.10.2021 09:10 Відповісти
Бурная имитация процесса "поиска".
В свинячий голос.
Покажите журналистам раны шофёра шефира.
показати весь коментар
11.10.2021 09:11 Відповісти
Раны настолько ужасные,что их не решаются показать слишком впечатлительному зрителю.
показати весь коментар
11.10.2021 09:43 Відповісти
Шоб они так вещдоки по "вагнеровцам" и оффшорам ЗЕ так старательно искали.
показати весь коментар
11.10.2021 09:15 Відповісти
Молодцы! Скоро узнаем кто совершал покушения
показати весь коментар
11.10.2021 09:18 Відповісти
Порошенко стрелял к бабке не ходи
показати весь коментар
11.10.2021 10:02 Відповісти
та насрать на Кефира. шо там про зельоного заказчика убийства Полякова? кто заказал Антона Полякова? кто єта зермаковская мразь?
показати весь коментар
11.10.2021 09:18 Відповісти
если истреляли в кефира, то жалко шо не убили
показати весь коментар
11.10.2021 11:11 Відповісти
"...и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве..."
Успокойтесь уже - всем наср@ть на вашего шифера.
показати весь коментар
11.10.2021 09:20 Відповісти
Це такий прикол ?

Ми просто завмерли: давайте, покажіть уже того "професіонала".
показати весь коментар
11.10.2021 09:21 Відповісти
"совершал покушение на Шефира профессионал" Источник:

Причому - найвищого ґатунку! Це ж треба було знизу вгору, одиночними, по рухомій мішені випустити стільки ж куль, скільки й при автоматичному вогні і не влучити в єдине місце - там де сидів зелений шифер!
Стопудово і про професіонала, і про замах на шифера - правда!
показати весь коментар
11.10.2021 09:28 Відповісти
Навіщо нам справа Кефіра? Як казала Найсвітліша Косоворотка - всі живі, то і розслідувати нічого. А що там по вбивству сержанта Журавель? Скільки допитали осіб? Встановили, хто не надав допомоги аж 4 доби і обжирався морепродуктами?
показати весь коментар
11.10.2021 09:32 Відповісти
430 гектаров
охренеть! где они там столько пустой земли нашли?
показати весь коментар
11.10.2021 09:34 Відповісти
Виходячи з наявних фактів потрібно шукати косого стрілка😂😂😂. Мало того що весь магазин одиночними випустив ( 18 в авто, інші повз) так ще потім і блукав лісом гектарами намагаючись вийти😂😂😂.
І на площі 430 га таки знайшли "нові речові докази"😂😂😂.
показати весь коментар
11.10.2021 09:50 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 12:11 Відповісти
Обнаружены дополнительные вещдоки - травмированный зайчик, которому на лапку киллер наступил. Он этого гада запомнил. Надеемся фоторобот будет точен.
показати весь коментар
11.10.2021 09:40 Відповісти
Всього 30 експертиз? А чому не 300, чому не 3000?
показати весь коментар
11.10.2021 09:42 Відповісти
вот бы где провести операцию "стоп наркотик"
кадры из трускавца. особенно впечатлил "танец краба" от безуглой
https://www.facebook.com/100009118376190/videos/3169884486659320
показати весь коментар
11.10.2021 09:45 Відповісти
Ищущий да зеленского найдет.
показати весь коментар
11.10.2021 09:46 Відповісти
А по "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" скільки пройшли слідчі групи? Скільки допросили малоросів із офісу президента? А проводили експертизи по голосу, який користувався телефоном уряду і президента і повідомив ворогу за фінальну стадію операції по затриманню терористів які збили більше десятка літаків ЗСУ і вбили більше сотні найкращих синів і дочок?
показати весь коментар
11.10.2021 09:56 Відповісти
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
показати весь коментар
11.10.2021 10:30 Відповісти
Да обществу на стрелка плевать,есть более интересные вопросы,например как нигде не оформленный водитель попал на лечение в суперэлитную феофанию?
показати весь коментар
11.10.2021 10:37 Відповісти
Обнаружены????????? Я думаю что в этом случае правильным было бы написать "подброшены".
показати весь коментар
11.10.2021 10:46 Відповісти
Я за Дугарь и Кузьменко волнуюсь. У Антоненко, назло Зеле и его же стараниями, алиби есть. А этим двоим снова придется доказывать, что они не при делах.
показати весь коментар
11.10.2021 11:04 Відповісти
а що це за цебе цей Нахманович, що вся поліція займається розслідуванням? що за посада у нього?
показати весь коментар
11.10.2021 11:19 Відповісти
мусорские мрази расчитывают, что им кто то поверит ?
показати весь коментар
11.10.2021 11:26 Відповісти
Це не той Єнін,який працював в Ген. прокуратурі та видав кацапам атошника,потім був у Міністерстві закордонних справ,заступником міністра,а тепер перебрався в МВС ? Якщо він,то щось дуже часто змінює міністерства...Талановита людина ...
показати весь коментар
11.10.2021 12:05 Відповісти
Бельмондо умер, профессионалов больше нет.
Остались одни шавки Коломойского.
показати весь коментар
11.10.2021 12:25 Відповісти
"Бараны! Говорил же: Ночью надо, с тепловизором ..." (В.Н. Шокин)
показати весь коментар
11.10.2021 12:35 Відповісти
Тшательней работайте, все бутылки, презервативы, тампоны пособирайте в радиусе 30 км., и довкілля станє краще.
показати весь коментар
11.10.2021 13:00 Відповісти
правильно делают.
показати весь коментар
11.10.2021 18:50 Відповісти
 
 