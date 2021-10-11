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За тиждень вогонь забрав життя 45 осіб, на водоймах загинули 17, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 04.10 по 10.10 під час пожеж в Україні загинули 45 людей, на водних об'єктах - 17.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 640 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 82 особи.
Ліквідовано 3 тис. 128 пожеж, врятовано на пожежах 73 особи та не допущено знищення вогнем 623 будівлі і 77 од. техніки. На пожежах загинуло 45 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 9 млн 111 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 401 виїзд, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 852 вибухонебезпечних предмети.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 17 осіб.
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