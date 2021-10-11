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Заарештованими за шпигунство у Болгарії виявилися член Російської академії наук Зоненко, його дружина і син

Заарештованими за шпигунство у Болгарії виявилися член Російської академії наук Зоненко, його дружина і син

У Болгарії за підозрою в шпигунстві заарештували відомого російського вченого Сергія Зоненка, його дружину і сина.

Повідомляється, що суд призначив найсуворішу міру запобіжного заходу трьом іноземцям - відомому вченому-зброяру, члену Російської академії наук доктору Сергію Зоненку, а також його дружині Ользі та їхньому синові Веніаміну (вони є громадянами Литви), передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Адвокати домагалися зміни запобіжного заходу на домашній арешт або підписку про невиїзд, але суд відмовив, адже є побоювання, що фігуранти можуть приховати або знищити докази. Крім звинувачення в шпигунстві, їм пред'явили звинувачення в незаконному доступі до комп'ютерної інформації, за це їм загрожує до двох років в'язниці.

Заарештованими за шпигунство у Болгарії виявилися член Російської академії наук Зоненко, його дружина і син 01

Зоненко переїхав до Болгарії вісім років тому з усією родиною і працював за трудовим договором на збройовому заводі Арсенал. Він керував напрямком "кумулятивні боєприпаси", а його дружина була дизайнеркою на заводі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянина і двох литовців затримали в Болгарії за підозрою у шпигунстві

Сім'ю Зоненка затримали 5 жовтня після повідомлення Арсеналу про зникнення прототипів і документації розробок для спецпризначенців. Трьох іноземців затримали на КПП, коли вони намагалися покинути територію країни. В машинах вченого, його дружини і сина знайшли предмети і документи, що містять конфіденційну інформацію про приватну компанію.

На рахунку у 60-річного російського вченого – дев'ять патентів. Він зробив безліч розробок, в тому числі в галузі кумулятивних снарядів. До переїзду в Болгарію він працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

Арсенал – приватна компанія, яка є найдавнішим виробником вогнепальної зброї та боєприпасів в Болгарії. Арсенал веде міжнародну торгівлю зброєю. В 2016-му уряд Болгарії включив завод до переліку 11 стратегічних підприємств військово-промислового комплексу країни.

Автор: 

Болгарія (784) зброя (7470) росія (65316) шпигунство (996) Зоненко Сергій (1)


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Топ коментарі
+22
семейный шпионаж даже твари от жадности парашюты со спины не снимали и буденовку...
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11.10.2021 09:39
+14
Сколько кацапам паспартов не давай-предадут всегда.
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11.10.2021 09:49
+12
Семейная черта - жадность! И на заработки выехали, и на фсб батрачили. Теперь баланды похлебают. Фсб, конечно, вытащит попозже, но пока посидеть придется. И не факт, что в семейной камере.
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11.10.2021 09:49
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семейный шпионаж даже твари от жадности парашюты со спины не снимали и буденовку...
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11.10.2021 09:39 Відповісти
Сколько кацапам паспартов не давай-предадут всегда.
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11.10.2021 09:49 Відповісти
будто би ці, шо в україну приїжджають: погостювати, з гастролями чи просто так або транзітом, не займаються шпіонажем...
приїхала біатлоністка з росії, виступати за україну, а в неї жеж не тільки лижи, а й оружіє, патрони...стане нєвмєняємою, як це у них часто буває, і перестріляє на зборах чи в автобусі чи в самольоті всіх українців-спортсменів...її наградять, може даже посмертно
а сбу: ми й подумать не могли, що так тоже може бути
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11.10.2021 09:57 Відповісти
Семейная черта - жадность! И на заработки выехали, и на фсб батрачили. Теперь баланды похлебают. Фсб, конечно, вытащит попозже, но пока посидеть придется. И не факт, что в семейной камере.
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11.10.2021 09:49 Відповісти
ФСБ вытащит? насмешил. чай с полонием или "новичек".
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11.10.2021 13:03 Відповісти
Полоний с новичком - предателям и перебежчикам. Если будет молчать, вытащат.
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11.10.2021 14:34 Відповісти
З таким прізвищем він просто приречений топтати зону)
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11.10.2021 09:55 Відповісти
@На счету у 60-летнего российского ученого@

таких обычно кгб/фсб вербует еще в вузах, особенно если это связано с военными разработками.... Так что скорее всего чел всю жизнь сотрудничал с "органами"
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11.10.2021 09:55 Відповісти
Зате в Україні, при владі зеленої цвілі, подібна наволоч, відчуває себе привільно.
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11.10.2021 10:01 Відповісти
Болгары между прочим тоже собираются заключить контракт на газ по Турецкому потоку.
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11.10.2021 10:02 Відповісти
..задержав "банду в трусиках", болгаро-бандеровцы тоже оказались фошиздами
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11.10.2021 10:33 Відповісти
Что ,,патриот,, нароссии,то с европейским гражданством.
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11.10.2021 10:37 Відповісти
Мне интересно кто проверяет кадры на болгарском оборонном заводе если принимают на работу разработчика вооружения из России. Да еще и с выдачей семейного подряда во всех заводских структурах. Или филиал ФСБ расположился прямо в кабинете заместителя по безопасности?
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11.10.2021 10:44 Відповісти
Скоріше за все, так і є.
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11.10.2021 11:09 Відповісти
Поростікалось мокшанське лайно по країнам.
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11.10.2021 10:51 Відповісти
Ти ба, які падлюки!
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11.10.2021 11:04 Відповісти
 
 