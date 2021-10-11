Заарештованими за шпигунство у Болгарії виявилися член Російської академії наук Зоненко, його дружина і син

У Болгарії за підозрою в шпигунстві заарештували відомого російського вченого Сергія Зоненка, його дружину і сина.

Повідомляється, що суд призначив найсуворішу міру запобіжного заходу трьом іноземцям - відомому вченому-зброяру, члену Російської академії наук доктору Сергію Зоненку, а також його дружині Ользі та їхньому синові Веніаміну (вони є громадянами Литви), передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Адвокати домагалися зміни запобіжного заходу на домашній арешт або підписку про невиїзд, але суд відмовив, адже є побоювання, що фігуранти можуть приховати або знищити докази. Крім звинувачення в шпигунстві, їм пред'явили звинувачення в незаконному доступі до комп'ютерної інформації, за це їм загрожує до двох років в'язниці.

Зоненко переїхав до Болгарії вісім років тому з усією родиною і працював за трудовим договором на збройовому заводі Арсенал. Він керував напрямком "кумулятивні боєприпаси", а його дружина була дизайнеркою на заводі.

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Сім'ю Зоненка затримали 5 жовтня після повідомлення Арсеналу про зникнення прототипів і документації розробок для спецпризначенців. Трьох іноземців затримали на КПП, коли вони намагалися покинути територію країни. В машинах вченого, його дружини і сина знайшли предмети і документи, що містять конфіденційну інформацію про приватну компанію.

На рахунку у 60-річного російського вченого – дев'ять патентів. Він зробив безліч розробок, в тому числі в галузі кумулятивних снарядів. До переїзду в Болгарію він працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

Арсенал – приватна компанія, яка є найдавнішим виробником вогнепальної зброї та боєприпасів в Болгарії. Арсенал веде міжнародну торгівлю зброєю. В 2016-му уряд Болгарії включив завод до переліку 11 стратегічних підприємств військово-промислового комплексу країни.